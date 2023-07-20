Онана о переходе в «МЮ»: «Невероятная честь. Я всю жизнь упорно трудился, преодолевая множество препятствий, чтобы достичь этого момента»

Андре Онана высказался о переходе в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб купил вратаря у «Интера». Футболист подписал контракт на 5 лет с возможностью продления еще на один сезон.

«Присоединиться к « » – невероятная честь, и я всю свою жизнь упорно трудился, чтобы достичь этого момента, преодолевая множество препятствий на этом пути.

Выйти на поле «Олд Траффорд», чтобы защищать наши ворота и внести свой вклад, станет еще одним потрясающим опытом. Для меня это начало нового путешествия, с новыми партнерами по команде и новыми амбициозными целями, за достижение которых нужно бороться.

У «Манчестер Юнайтед» долгая история невероятных вратарей, и теперь я отдам все, чтобы создать свое собственное наследие в ближайшие годы. Я воодушевлен возможностью снова поработать с Эриком тен Хагом, и мне не терпится внести свой вклад в успех, которого, я знаю, он полон решимости добиться в этом великом футбольном клубе», – сказал .