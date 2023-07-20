Онана о переходе в «МЮ»: «Невероятная честь. Я всю жизнь упорно трудился, преодолевая множество препятствий, чтобы достичь этого момента»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

Андре Онана высказался о переходе в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб купил вратаря у «Интера». Футболист подписал контракт на 5 лет с возможностью продления еще на один сезон.

«Присоединиться к «Манчестер Юнайтед» – невероятная честь, и я всю свою жизнь упорно трудился, чтобы достичь этого момента, преодолевая множество препятствий на этом пути.

Выйти на поле «Олд Траффорд», чтобы защищать наши ворота и внести свой вклад, станет еще одним потрясающим опытом. Для меня это начало нового путешествия, с новыми партнерами по команде и новыми амбициозными целями, за достижение которых нужно бороться.

У «Манчестер Юнайтед» долгая история невероятных вратарей, и теперь я отдам все, чтобы создать свое собственное наследие в ближайшие годы. Я воодушевлен возможностью снова поработать с Эриком тен Хагом, и мне не терпится внести свой вклад в успех, которого, я знаю, он полон решимости добиться в этом великом футбольном клубе», – сказал Онана.

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26 комментариев

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George O'Connor
Ответ Jovana Jovičić
Всю жизнь упорно трудился, чтобы попасть в команду неудачников? Что-то это не очень оптимистичная история
Ещё одного несчастного одноклассника, болеющие за МЮ, окунали головой в сортир, похоже)))
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*** Ruslan ***
Удачи тогда тебе в новом клубе!
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ARIGAMI ARIGAMI
Хороший трансфер для МЮ после ухода Де Хеа
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Сергей Носков
Онана это творческий псевдоним Дзюбы?
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CyberUnited
Ответ llolishe
Ну и Интера с деньгами там проблемы А у Юнайтед наоборот Походу он стремился к богатству
У него зарплата всего 100к будет, столько же у Пикфорда, например
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Eclatsport
Ответ Jovana Jovičić
Болеющие за МЮ окунают только свою голову, но в песок после очередного позорно сезона - это во-первых. Во-вторых, я была одноклассницей. В-третьих, я счастлива. В-четвертых, переход на личности очень потешный, особенно за констатацию факта о состоянии команды.
Ваня, ты был одноклассницей? Понятно, почему окунали. Но болельщики МЮ тут не при чем, жизнь такая была)
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ЭлектроВеник
а сколько ещё предстоит, в такой-то команде
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*** Ruslan ***
Ответ QWertY
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😄😂🤣
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QWertY
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Eclatsport
Шикарный трансфер, поскорее бы увидеть его в деле!
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Любезный Коссутий
срочно этому товарищу билет до США - пусть догоняет основную команду.
успехов Онане в Манчестере.
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Jovana Jovičić
Ответ Eclatsport
Ваня, ты был одноклассницей? Понятно, почему окунали. Но болельщики МЮ тут не при чем, жизнь такая была)
Сочувствую тебе. Всё же, болельщиков МЮ даже по тезисам видно.
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Мансур Мадаев
Ответ LaffyTaffy
Хороший вратарь. Жалко, что его продырявят в АПЛ и уйдёт как Менди в какую нибудь Аравию. С донной защитой МЮ другого не дано
получит как де хеа 7 банок и уйдёт в Аравию
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