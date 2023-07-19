Онана об «МЮ»: «Перехожу в лучшую лигу, в клуб с такой же великой историей, как у «Интера». Покинуть его – все равно что оставить семью»

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Андре Онана Футбол

Андре Онана попрощался с болельщиками «Интера».

Камерунский голкипер подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что сумма сделки составит 51+4 миллиона евро.

«Я знаю, что, путешествуя по миру, мне будет трудно найти команду с такими болельщиками, как у «Интера». «Сан-Сиро» и «нерадзурри» подарили мне невероятные эмоции, и я не забуду это до конца жизни.

Я очень хочу начать новый этап с тренером, которого считаю мастером. Я перехожу в лучшую лигу, в большой клуб с такой же великой историей, как у «Интера». Я начинаю все с нуля, и я каждый день буду отдавать все силы, чтобы проявить себя перед болельщиками. Но в глубине души мне грустно.

Покинуть этот клуб – все равно что оставить семью, это не просто команда. В Милане зародилась магия, объяснит которую очень сложно. Это действительно магия, настоящая искра.

Я отыграл в «Интере» год, но я навсегда останусь с командой – теперь я буду болеть перед телевизором. Я желаю «Интеру» поскорее завоевать скудетто, которое мы упустили. Я знаю, как сильно все хотят получить вторую звезду, и надеюсь, что пришло время повесить ее себе на грудь.

Если когда-нибудь я вернусь, уверен, меня примут так же, как сейчас, потому что люди узнали меня получше. Я никогда не перестану повторять: «За все те километры, которые я преодолел с тобой, «Интернационале», ты должен победить», – сказал Онана в интервью La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме

64 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Dmitrakov
Человек устал ждать и сам объявил о своем переходе.
+64
0
+64
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
& Co1366
Уходит в МЮ, а душа в Интере.
+47
-4
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dvin
Видно, что благодарен клубу и болельщикам. Был не просто наемником. Интеристам наверняка приятно читать подобное
+39
-1
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Берин
Ответ NartApsua
Но ради денег можно и семью оставить)
боже да это просто работа. люди все время меняют работу. хватит уже это ассоциациировать с предательством. и так душно
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
munkz
Добро пожаловать!
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anatoly_B
Вот у кого стоит поучиться футболистам. Никаких "с детства за МЮ/Интер/Челси/Аякс/Зенит/ЦСКА".
Перехожу в лучшую лигу, в большой клуб, буду прикладывать все усилия для успехов нового клуба, но так же останусь болельщиком интера. Очень хорошие и правильные слова которые очень его красят, особенно на фоне последних событий
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю Марго Робби
Ответ NartApsua
Но ради денег можно и семью оставить)
В Интере за миску супа играл?
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данил Попов
Онана молодц..Перешёл в МЮ,но все равно об Интере отзывается с большим уважением.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Колосов
Ответ зак
самый настоящий наёмник, всего год отыграл и ушёл..
Так пишете высокомерно, как будто он в Милан ушел свободным агентом. Год назад пришёл бесплатно, этим летом уже были новости, что Интер был готов его продать за хорошую сумму. Переходит в МЮ за зп существенно выше, приносит клубу порядка 60млн прибыли. После этого благодарит болельщиков за поддержку. Всем бы таких наемников.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rooney pers
Тпщи в рамке как не в себя! И атаки начинай...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Ответ & Co1366
Уходит в МЮ, а душа в Интере.
В Интере ногами играл лучше, чем деревяшка Джеко
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PamcuK
Ответ Ман Сити
Он переходит из финалиста ЛЧ, в проект которого громят в ЛЕ. Что будет в след году видно будет.
Так а что видно будет, МЮ официально в следующем сезоне играть в ЛЧ будет.

Тут все-таки не Сити, и нет необходимости вкладывать миллионы в адвокатов, чтобы выцыганить себе право участвовать в турнирах, несмотря на многочисленные финансовые махинации. Поэтому у МЮ место гарантированно. А вот какому-нибудь Гвардиолу стоит задуматься.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cearvm
Неожиданно аккуратное прощание от вратаря, зная его характер. Надеюсь, это не агенты подсуетились с пиаром.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Хорошо сказал))) удачи Андрюхе
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Yaroslavtsev
Марио Ф не мог так сказать? Или примерно так.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игровой Канал Артёма
Ответ Vlad
Кстати, а где де Хеа? С ним продлили контракт или как?
не, он свободным агентом стал, с ним хотел МЮ продлить контракт, но он понижать за не хочет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Очень уважительно по отношению к своему бывшему клубу, образцовое прощание.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PamcuK
Ответ Ман Сити
А что он мог написать? Например, "Перехожу из финалиста ЛЧ, в клуб-средняк, играющий в ЛЕ, из-за денег". Конечно, было бы не так красиво, зато чистая правда.
Кто в ЛЕ играет?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рустик Исхаков
Хороший вратарь. Повышение в зпл. И... в АПЛ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nariman Muradov
Ответ NartApsua
Но ради денег можно и семью оставить)
а ты вообще работаешь где нибудь? все и все за деньги делают свою работу...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PamcuK
Ответ Ман Сити
Маню в ЛЕ играл, их там Севилья громанула, когда Интер в финале ЛЧ играл.
Но он же переходит в клуб, который в ЛЧ в следующем сезоне выступает
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ẞADIM TM
легенда Аякса
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Malik Seferbekov
Это интервью видимо он дал после 2-3 бакалов виски на прощальном ужине!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
Интересно, что Маротта на этот раз придумает? А ведь он точно что-то придумает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Ответ PamcuK
Так а что видно будет, МЮ официально в следующем сезоне играть в ЛЧ будет. Тут все-таки не Сити, и нет необходимости вкладывать миллионы в адвокатов, чтобы выцыганить себе право участвовать в турнирах, несмотря на многочисленные финансовые махинации. Поэтому у МЮ место гарантированно. А вот какому-нибудь Гвардиолу стоит задуматься.
Далеко они не уйдут. Проект которых постонно громят в ЛЕ, а в лиге унижают 7-0 сильно в ЛЧ не задержится.
На счет махинаций в точку, на днях маню оштрафовали за нарушение ФФП. Дальше будет только хуже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий