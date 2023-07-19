Онана об «МЮ»: «Перехожу в лучшую лигу, в клуб с такой же великой историей, как у «Интера». Покинуть его – все равно что оставить семью»

Андре Онана попрощался с болельщиками «Интера».

Камерунский голкипер подпишет контракт с « ». Сообщалось, что сумма сделки составит 51+4 миллиона евро.

«Я знаю, что, путешествуя по миру, мне будет трудно найти команду с такими болельщиками, как у « ». «Сан-Сиро» и «нерадзурри» подарили мне невероятные эмоции, и я не забуду это до конца жизни.

Я очень хочу начать новый этап с тренером, которого считаю мастером. Я перехожу в лучшую лигу, в большой клуб с такой же великой историей, как у «Интера». Я начинаю все с нуля, и я каждый день буду отдавать все силы, чтобы проявить себя перед болельщиками. Но в глубине души мне грустно.

Покинуть этот клуб – все равно что оставить семью, это не просто команда. В Милане зародилась магия, объяснит которую очень сложно. Это действительно магия, настоящая искра.

Я отыграл в «Интере» год, но я навсегда останусь с командой – теперь я буду болеть перед телевизором. Я желаю «Интеру» поскорее завоевать скудетто, которое мы упустили. Я знаю, как сильно все хотят получить вторую звезду, и надеюсь, что пришло время повесить ее себе на грудь.

Если когда-нибудь я вернусь, уверен, меня примут так же, как сейчас, потому что люди узнали меня получше. Я никогда не перестану повторять: «За все те километры, которые я преодолел с тобой, «Интернационале», ты должен победить», – сказал в интервью La Gazzetta dello Sport.