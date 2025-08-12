Гвардиола настаивает на подписании Родриго. Тренер «Сити» хочет поработать с вингером «Реала»
Пеп Гвардиола хочет видеть Родриго в «Манчестер Сити».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, главный тренер «горожан» является большим поклонником бразильского вингера и настаивает на его подписании. «Манчестер Сити» всерьез рассматривает подписание Родриго в случае ухода Савио, который, как сообщалось ранее, интересен «Тоттенхэму».
Ранее стало известно, что «Реал» запросит за Родриго около 100 миллионов евро.
В прошлом сезоне Ла Лиги Родриго провел 30 матчей, отличившись 6 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Кто выиграет Суперкубок Европы?502 голоса
ПСЖ
Тоттенхэм
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости