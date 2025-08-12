Гвардиола настаивает на подписании Родриго. Тренер «Сити» хочет поработать с вингером «Реала»

Пеп Гвардиола хочет видеть Родриго в «Манчестер Сити».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, главный тренер «горожан» является большим поклонником бразильского вингера и настаивает на его подписании. «Манчестер Сити » всерьез рассматривает подписание Родриго в случае ухода Савио , который, как сообщалось ранее, интересен «Тоттенхэму».

Ранее стало известно, что «Реал » запросит за Родриго около 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ла Лиги Родриго провел 30 матчей, отличившись 6 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь .