«Пари НН» сыграет с «Ростовом». Приходите поддержать нижегородцев в кубковой игре!
Во втором туре Фонбет Кубка России «Пари НН» принимает «Ростов».
Матч пройдет в четверг, 14 августа, в 19:30 на стадионе «Мордовия Арена».
После первого матча турнира нижегородцы расположились на третьей строчке в группе C. Ростовчане же находятся на четвертом месте группы, не набрав очков. Поддержите «Пари НН» в домашнем кубковом матче!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
