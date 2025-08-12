«Пари НН» сыграет с «Ростовом». Приходите поддержать нижегородцев в кубковой игре!

Во втором туре Фонбет Кубка России «Пари НН» принимает «Ростов».

Матч пройдет в четверг, 14 августа, в 19:30 на стадионе «Мордовия Арена».

После первого матча турнира нижегородцы расположились на третьей строчке в группе C. Ростовчане же находятся на четвертом месте группы, не набрав очков. Поддержите «Пари НН» в домашнем кубковом матче!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .