«Интер» получит от «МЮ» 52,5 млн евро за Онана, еще 5 млн – легкодостижимые бонусы

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия Джанлука Ди Марцио Андре Онана деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» заплатит за Андре Онана больше, чем сообщалось.

Ранее The Athletic утверждал, что голкипер обойдется английскому клубу в 51+5 млн евро.

Согласно данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, миланцы получат 52,5 млн евро в качестве фиксированной суммы, а еще 5 млн евро предусмотрены как легкодостижимые бонусы.

Онана об «МЮ»: «Перехожу в лучшую лигу, в клуб с такой же великой историей, как у «Интера». Покинуть его – все равно что оставить семью»

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12 комментариев

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Lionel Andres Messi 10
Дабы соответствовать нескончаемому потоку новостей о переходе Онаны из Интера в МЮ, было принято решение обналичить деньги, а их перевозку поручить Почте России.
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Ansu Fati
Фух. Начал уже переживать что там с Онана)) 2 дня не было новостей
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rigobersong
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несахар
не у того футболиста фамилия онана, не у того... артёму было бы в самый раз
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DolJun
50 лямов за год на уровне. аякс юнайтед все ближе
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Pucheslav
Ответ Очки Дани Алвеса
60 миллионов за очень нестабильного косячного по поведению вратаря, ну времена пошли И это при наличии Де Хеа Хотя о чем я, лысый год назад за Энтони сотню отвалил
Де Хеа уже не в наличии
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