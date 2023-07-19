«Интер» получит от «МЮ» 52,5 млн евро за Онана, еще 5 млн – легкодостижимые бонусы

«Манчестер Юнайтед» заплатит за Андре Онана больше, чем сообщалось.

Ранее The Athletic утверждал, что голкипер обойдется английскому клубу в 51+5 млн евро.

Согласно данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, миланцы получат 52,5 млн евро в качестве фиксированной суммы, а еще 5 млн евро предусмотрены как легкодостижимые бонусы.

Онана об «МЮ»: «Перехожу в лучшую лигу, в клуб с такой же великой историей, как у «Интера». Покинуть его – все равно что оставить семью»