«Интер» получит от «МЮ» 52,5 млн евро за Онана, еще 5 млн – легкодостижимые бонусы
«Манчестер Юнайтед» заплатит за Андре Онана больше, чем сообщалось.
Ранее The Athletic утверждал, что голкипер обойдется английскому клубу в 51+5 млн евро.
Согласно данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, миланцы получат 52,5 млн евро в качестве фиксированной суммы, а еще 5 млн евро предусмотрены как легкодостижимые бонусы.
Онана об «МЮ»: «Перехожу в лучшую лигу, в клуб с такой же великой историей, как у «Интера». Покинуть его – все равно что оставить семью»
12 комментариев