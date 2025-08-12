Иглесиас перешел из «Бетиса» в «Сельту» после года аренды за 2 млн евро. Контракт форварда – по схеме «2+1»

Борха Иглесиас стал игроком «Сельты».

32-летний нападающий после года аренды перешел из «Бетиса » на постоянной основе. Испанец заключил контракт с «Сельтой» на 2 года с опцией продления на сезон.

По данным Marca, сумма трансфера составила 2 млн евро.

Изображение: rccelta.es

В прошлом сезоне Ла Лиги Иглесиас забил 11 голов в 37 матчах за «Сельту». Его подробная статистика – здесь .