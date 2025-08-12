Иглесиас перешел из «Бетиса» в «Сельту» после года аренды за 2 млн евро. Контракт форварда – по схеме «2+1»
Борха Иглесиас стал игроком «Сельты».
32-летний нападающий после года аренды перешел из «Бетиса» на постоянной основе. Испанец заключил контракт с «Сельтой» на 2 года с опцией продления на сезон.
По данным Marca, сумма трансфера составила 2 млн евро.
Изображение: rccelta.es
В прошлом сезоне Ла Лиги Иглесиас забил 11 голов в 37 матчах за «Сельту». Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Сельты»
