Директор «МЮ»: «Онана уже один из лучших вратарей мира. Он усилит наш менталитет победителей»
Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» прокомментировал трнасфер Андре Онана.
Манкунианцы купили вратаря у «Интера» за 52,5+5 млн евро.
«Андре был нашим лучшим кандидатом на роль нового вратаря «Манчестер Юнайтед», обладая именно теми техническими качествами и характером.
Андре усилит тот менталитет победителей, который мы формируем в нашем составе.
Он уже является одним из лучших вратарей мира. Ему 27. И мы уверены, что в ближайшие годы он сможет еще больше прогрессировать», – сказал Джон Мерто.
В последние пару лет это один из самых зрелищных чемпионатов с кучей моментов и голов.
Например пару лет назад уже она обошла АПЛ. Из топ-5 лиг по забитым голам за сезон Серия А была на 1 месте, АПЛ на 4.
Шучу шучу.
Болельщиков МЮ поздравляю 🥳
Все топ клубы стали сильнее,это хорошо.
Может хоть кто-то Сити скинет с насеста.