Директор «МЮ»: «Онана уже один из лучших вратарей мира. Он усилит наш менталитет победителей»

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Андре Онана Джон Мерто Футбол

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» прокомментировал трнасфер Андре Онана.

Манкунианцы купили вратаря у «Интера» за 52,5+5 млн евро.

«Андре был нашим лучшим кандидатом на роль нового вратаря «Манчестер Юнайтед», обладая именно теми техническими качествами и характером.

Андре усилит тот менталитет победителей, который мы формируем в нашем составе.

Он уже является одним из лучших вратарей мира. Ему 27. И мы уверены, что в ближайшие годы он сможет еще больше прогрессировать», – сказал Джон Мерто. 

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю Марго Робби
Лучше скажи когда Индезит продашь вместе с кисломордым и когда когда хорошего ЦН ждать!?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mykytka
Ответ llolishe
Рисковый чел Онана Если адаптированный к АПЛ Де Хеа каждый матч считай делал суперсейвы тащил Манчеста То Онане будет тяжелее это не в Серии А играть где за 60 минут могут один удар в ворота нанести и ОК
Насчет адаптации соглашусь, насчет 1 удара за 60 минут. Вы давно смотрели Серию А?
В последние пару лет это один из самых зрелищных чемпионатов с кучей моментов и голов.
Например пару лет назад уже она обошла АПЛ. Из топ-5 лиг по забитым голам за сезон Серия А была на 1 месте, АПЛ на 4.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nerol
Болельщиков МЮ остаётся только поздравить, мне кажется ключевым фактором ошибочной продажи для Интера стало очевидная выгода, извлекаемая с момента его бесплатного подписания до получения денег, однако по факту они не должны были этим руководствоваться, а опираться только лишь на реалии рынка, Онана отдали ровно по его стоимости, но ничего в этом свкерхприбыльного нет, тем более что у Интера нет равноценного вратаря ему на замену. Поэтому тут возобладала психология, продажа за номинал в данном случае - ошибка. Очень жаль(
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самозанятый
Боюсь, что болельщиков МЮ ждет разочарование. Хотелось бы ошибиться, но Онана видится мне переоцененным вратарем, который в МЮ очень быстро сдуется. При всех своих положительных качествах ему явно не хватает спокойствия и расчетливости при игре на выходах, а в игре на линии есть изрядная доля авантюризма.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамаль Хайдаров
Ребята, пожалейте парня кто говорит что он провалится, если ты играешь в команде с Магуаером то облажаться может каждый
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Buharoid
Менталитет победителей Кубка лиги?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминатор3000
Менталитет победителей Кубка Лиги? 😂
Шучу шучу.
Болельщиков МЮ поздравляю 🥳
Все топ клубы стали сильнее,это хорошо.
Может хоть кто-то Сити скинет с насеста.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий