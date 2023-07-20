Директор «МЮ»: «Онана уже один из лучших вратарей мира. Он усилит наш менталитет победителей»

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» прокомментировал трнасфер Андре Онана.

Манкунианцы купили вратаря у « » за 52,5+5 млн евро.

«Андре был нашим лучшим кандидатом на роль нового вратаря « », обладая именно теми техническими качествами и характером.

усилит тот менталитет победителей, который мы формируем в нашем составе.

Он уже является одним из лучших вратарей мира. Ему 27. И мы уверены, что в ближайшие годы он сможет еще больше прогрессировать», – сказал Джон Мерто.