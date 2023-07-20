Онана попрощался с «Интером»: «Я полюбил клуб и город. «Интер» выше игроков. Начинаю путь в Манчестере»
Андре Онана попрощался с «Интером» и подтвердил переход в «Манчестер Юнайтед».
«Не думал, что прощание будет таким тяжелым. Год назад я стал частью «нерадзурри». Многие говорили мне, что этот клуб и город имеют что-то особенное. Могу подтвердить это. С первых дней в «Интере» я понял, что это семья. Быть интеристой – это образ жизни.
Я полюбил «Сан-Сиро», Курву Норд и Милан. Теперь обстоятельства складываются так, что я начинаю новый путь в Манчестере. Делаю это с большим энтузиазмом, но зная, что буду скучать по вам. Вечная благодарность всем интериста. Вы делаете этот клуб великим.
Возможно, когда-нибудь наши пути снова пересекутся, но сейчас пришло время решать новые задачи и болеть за вас со стороны. Игроки приходят и уходят, но клуб остается всегда, а «Интер» превыше всего и всех», – написал вратарь в инстаграме.
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Ну вот примерно такие новости будут до конца августа =)
– Ребята, ну чего же вы ничего не едите? Испортится же.
– Да оно и так всё испорчено: две недели тут сидим.
– Не всё. Вон с этой стороны яблоко ещё можно надкусить, и груши очень даже ничего такие, мягонькие, а бананы потемневшие даже вкуснее.
надеюсь что с напом такой тягомотины не будет