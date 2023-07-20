Онана попрощался с «Интером»: «Я полюбил клуб и город. «Интер» выше игроков. Начинаю путь в Манчестере»

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия Андре Онана Футбол

Андре Онана попрощался с «Интером» и подтвердил переход в «Манчестер Юнайтед».

«Не думал, что прощание будет таким тяжелым. Год назад я стал частью «нерадзурри». Многие говорили мне, что этот клуб и город имеют что-то особенное. Могу подтвердить это. С первых дней в «Интере» я понял, что это семья. Быть интеристой – это образ жизни.

Я полюбил «Сан-Сиро», Курву Норд и Милан. Теперь обстоятельства складываются так, что я начинаю новый путь в Манчестере. Делаю это с большим энтузиазмом, но зная, что буду скучать по вам. Вечная благодарность всем интериста. Вы делаете этот клуб великим.

Возможно, когда-нибудь наши пути снова пересекутся, но сейчас пришло время решать новые задачи и болеть за вас со стороны. Игроки приходят и уходят, но клуб остается всегда, а «Интер» превыше всего и всех», – написал вратарь в инстаграме.

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12 комментариев

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леннорыч-абрамович
Онана, Онана-мама в #### ###### Широкова Романа
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Семён Жуйло
И сказать-то нечего. Пришел-поиграл-ушел. Ну, удачи, что-ли. Хорошо, хоть эмблему не лобызал, и не клялся.
+5
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Алекс Мелкумян
Ответ Dm Kznts
долгое прощание. надеюсь что с напом такой тягомотины не будет
Хейлунд может перейти в Манчестер Юнайтед за 80 млн фунтов
Аталанта не отпустит Хейлунда меньше чем за 100 млн фунтов
Манчестер Юнайтед согласовал с Хейлундом условия контракта и собирается сделать предложение Аталанте
Аталанта не будет рассматривать предложения от МЮ по Хейлунду

Ну вот примерно такие новости будут до конца августа =)
+5
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Дмитрий
Нормально попрощался, не то что некоторые кукаки туда сюда носятся
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Милан 757
Онана молодец, уважаю, не то что наёмники Чалханоглу и Лукаку 👎👎👎 ...
+4
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SpilightTwarkle
Приятно, Андре не вызвал негативных эмоций. Удачи ему.
+3
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Lionel Andres Messi 10
На прощальном ужине:
– Ребята, ну чего же вы ничего не едите? Испортится же.
– Да оно и так всё испорчено: две недели тут сидим.
– Не всё. Вон с этой стороны яблоко ещё можно надкусить, и груши очень даже ничего такие, мягонькие, а бананы потемневшие даже вкуснее.
+2
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Dm Kznts
Ответ Алекс Мелкумян
Хейлунд может перейти в Манчестер Юнайтед за 80 млн фунтов Аталанта не отпустит Хейлунда меньше чем за 100 млн фунтов Манчестер Юнайтед согласовал с Хейлундом условия контракта и собирается сделать предложение Аталанте Аталанта не будет рассматривать предложения от МЮ по Хейлунду Ну вот примерно такие новости будут до конца августа =)
а последнее что около 60
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Dm Kznts
долгое прощание.
надеюсь что с напом такой тягомотины не будет
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Лагер
Мог остаться надолго в интере, стать легендой. Возможно станет легендой красного Манчестера
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Е.Р.
Удачи в Манчестере!
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