«Ман Сити» продал вратаря Англии U21 Траффорда «Бернли» за 15+4 млн фунтов

Вратарь «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд перешел в «Бернли».

«Бордовые» объявили о подписании 20-летнего футболиста. Контракт с ним рассчитан на 4 года.

Ранее сообщалось, что « » заплатит за игрока 19 миллионов фунтов, из которых 4 млн – бонусная часть.

еще ни разу не играл в , а последние два сезона провел в «Болтоне». В июле он выиграл Евро-2023 (U21) в составе молодежной сборной Англии.

Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: https://twitter.com/BurnleyOfficial/