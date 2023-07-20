«Ман Сити» продал вратаря Англии U21 Траффорда «Бернли» за 15+4 млн фунтов

Теги Манчестер Сити сборная Англии U-21 премьер-лига Англия Бернли Джеймс Траффорд Футбол

Вратарь «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд перешел в «Бернли».

«Бордовые» объявили о подписании 20-летнего футболиста. Контракт с ним рассчитан на 4 года. 

Ранее сообщалось, что «Бернли» заплатит за игрока 19 миллионов фунтов, из которых 4 млн – бонусная часть.

Траффорд еще ни разу не играл в АПЛ, а последние два сезона провел в «Болтоне». В июле он выиграл Евро-2023 (U21) в составе молодежной сборной Англии.

Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: https://twitter.com/BurnleyOfficial/

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19 комментариев

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alex.18.11
На молодежном евро классно смотрелся. Вообще хорошая молодежка у Сити
+4
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Тухель
Пока карьера у Компани вполне норм и как сменщик Пепа вполне могут позвать в МС. Если не вылетит в этом сезоне, то будет огромный успех. Удачи Компани. Мне далеко не все игроки МС нравились Тевес, Робиньо, Адебайор и т.д. так себе персоны, но Компани, как например Давид Сильва только уважение вызывали и вызывают сейчас.
+3
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+3
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Фарид Харисов
Ответ Клим Тап
олд Траффорд причём
ну у Юнайтед Олд Траффорд, у Сити Йонг Траффорд был, что непонятного?)
+1
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+1
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Pucheslav
Ответ Моуриниста
Гвардиола не умеет работать с молодежью, поэтому и продают.
а Фоден, Льюис и Палмер видимо вообше пенсионеры
+1
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vaslover
Спасибо ему за победный Евро.
Надеюсь через несколько лет станет основным вратарём сборной Англии.
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Злобный Конь
"Тёзка" стадиона заклятых друзей - как когда-то Спартак Гогниев в "Динамо" / ЦСКА 😐
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Абдул Абакаев
Сити норм зашибает с продажи так то
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Диер Ташкент
За хорошую сумму продали.
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Моуриниста
Гвардиола не умеет работать с молодежью, поэтому и продают.
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-2
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IbraMania
Норм схема) Заиграет в АПЛ и вернется в Ман Сити вместе с Компани)
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Oleg Olegov
Янг Траффорд
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Николай Корягин
Базуну вот сплавили в Саутгемптон и те отправились в Чемпионшип
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Born is the King
девушка справа,просто красотка естественная
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Lionel Andres Messi 10
МЮ был в шаге от этого трансфера, но в последний момент передумал: рановато ещё, – а вот лет так через 15 лет будет самое оно.
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Клим Тап
Ответ Фарид Харисов
Что происходит, Олд Траффорд превратился в Йонг Траффорд?
олд Траффорд причём
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Pucheslav
Ответ Моуриниста
Гвардиола не умеет работать с молодежью, поэтому и продают.
Его вместо Эдерсона ставить надо или куда ?
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