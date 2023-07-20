«Ман Сити» продал вратаря Англии U21 Траффорда «Бернли» за 15+4 млн фунтов
Вратарь «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд перешел в «Бернли».
«Бордовые» объявили о подписании 20-летнего футболиста. Контракт с ним рассчитан на 4 года.
Ранее сообщалось, что «Бернли» заплатит за игрока 19 миллионов фунтов, из которых 4 млн – бонусная часть.
Траффорд еще ни разу не играл в АПЛ, а последние два сезона провел в «Болтоне». В июле он выиграл Евро-2023 (U21) в составе молодежной сборной Англии.
Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
Надеюсь через несколько лет станет основным вратарём сборной Англии.