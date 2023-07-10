Защитник «Сити» Гомес недоволен празднованием игроков Англии после победы на Евро U-21: «Поведение Палмера удивило. Я бы поступил иначе, как и мои партнеры»
Игроки сборной Испании U-21 недовольны поведением англичан после победы в финале Евро-2023.
В финале молодежного чемпионата Европы сборная Англии обыграла Испанию со счетом 1:0 благодаря голу Кертиса Джонса на 4-й добавленной к 1-му тайму минуте. На 7-й компенсированной минуте второго тайма голкипер англичан Джеймс Траффорд отбил пенальти Абеля Руиса.
Как сообщает Daily Mail, после окончания 1-го тайма и после нереализованного пенальти некоторые игроки сборной Испании остались недовольны празднованиями англичан, в результате чего между игроками возникали стычки. После матча защитник «Манчестер Сити» Серхио Гомес выразил недовольство поведением игроков сборной Англии, в частности, своего одноклубника Коула Палмера.
«Они поступают так, как хотят. С этой сборной не в первый раз случается нечто подобное. Мы старались представить нашу страну наилучшим образом и с максимальным уважением относились ко всем соперникам. Они захотели отпраздновать гол подобным образом, как и отбитый пенальти.
[Поведение Палмера] удивило меня. Он не собирался извиняться или что-то в этом роде, как его партнеры. Я бы отпраздновал [победу] по-другому, как и мои партнеры по команде», – сказал Гомес.
Поведение англичан также раскритиковал защитник «Бетиса» Хуан Миранда.
«Некоторые игроки сборной Англии не умеют побеждать. Очень некрасиво с их стороны. Многие игроки пришли поддержать нас, это вызывает уважение.
Мы вели себя достойно, хотя переживать, когда на тебя оказывают давление, нормально» – сказал Миранда.
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"Не умеют побеждать" это смешно, конечно)
Вообще, англичанам надо было забивать второй гол и закрывать игру, что они могли сделать не раз и не два, в отличие от этих циркачей. В любом случае, победила сильнейшая команда чемпионата, что, несомненно, хорошо.