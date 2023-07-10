Защитник «Сити» Гомес недоволен празднованием игроков Англии после победы на Евро U-21: «Поведение Палмера удивило. Я бы поступил иначе, как и мои партнеры»

Игроки сборной Испании U-21 недовольны поведением англичан после победы в финале Евро-2023.

В финале молодежного чемпионата Европы сборная Англии обыграла Испанию со счетом 1:0 благодаря голу Кертиса Джонса на 4-й добавленной к 1-му тайму минуте. На 7-й компенсированной минуте второго тайма голкипер англичан Джеймс Траффорд отбил пенальти Абеля Руиса.

Как сообщает Daily Mail, после окончания 1-го тайма и после нереализованного пенальти некоторые игроки сборной остались недовольны празднованиями англичан, в результате чего между игроками возникали стычки. После матча защитник « » выразил недовольство поведением игроков сборной Англии, в частности, своего одноклубника .

«Они поступают так, как хотят. С этой сборной не в первый раз случается нечто подобное. Мы старались представить нашу страну наилучшим образом и с максимальным уважением относились ко всем соперникам. Они захотели отпраздновать гол подобным образом, как и отбитый пенальти.

[Поведение Палмера] удивило меня. Он не собирался извиняться или что-то в этом роде, как его партнеры. Я бы отпраздновал [победу] по-другому, как и мои партнеры по команде», – сказал Гомес.

Поведение англичан также раскритиковал защитник « » Хуан Миранда.

«Некоторые игроки сборной Англии не умеют побеждать. Очень некрасиво с их стороны. Многие игроки пришли поддержать нас, это вызывает уважение.

Мы вели себя достойно, хотя переживать, когда на тебя оказывают давление, нормально» – сказал Миранда.

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