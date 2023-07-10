Защитник «Сити» Гомес недоволен празднованием игроков Англии после победы на Евро U-21: «Поведение Палмера удивило. Я бы поступил иначе, как и мои партнеры»

Теги Манчестер Сити сборная Англии U-21 премьер-лига Англия Бетис Ла Лига сборная Испании U-21 Евро U-21 2023 Хуан Миранда Серхио Гомес Коул Палмер Футбол

Игроки сборной Испании U-21 недовольны поведением англичан после победы в финале Евро-2023.

В финале молодежного чемпионата Европы сборная Англии обыграла Испанию со счетом 1:0 благодаря голу Кертиса Джонса на 4-й добавленной к 1-му тайму минуте. На 7-й компенсированной минуте второго тайма голкипер англичан Джеймс Траффорд отбил пенальти Абеля Руиса.

Как сообщает Daily Mail, после окончания 1-го тайма и после нереализованного пенальти некоторые игроки сборной Испании остались недовольны празднованиями англичан, в результате чего между игроками возникали стычки. После матча защитник «Манчестер Сити» Серхио Гомес выразил недовольство поведением игроков сборной Англии, в частности, своего одноклубника Коула Палмера.

«Они поступают так, как хотят. С этой сборной не в первый раз случается нечто подобное. Мы старались представить нашу страну наилучшим образом и с максимальным уважением относились ко всем соперникам. Они захотели отпраздновать гол подобным образом, как и отбитый пенальти.

[Поведение Палмера] удивило меня. Он не собирался извиняться или что-то в этом роде, как его партнеры. Я бы отпраздновал [победу] по-другому, как и мои партнеры по команде», – сказал Гомес.

Поведение англичан также раскритиковал защитник «Бетиса» Хуан Миранда.

«Некоторые игроки сборной Англии не умеют побеждать. Очень некрасиво с их стороны. Многие игроки пришли поддержать нас, это вызывает уважение.

Мы вели себя достойно, хотя переживать, когда на тебя оказывают давление, нормально» – сказал Миранда.

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15 комментариев

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Jovana Jovičić
Да ладно, не обижайся на этих циркачей. Это их первый и последний титул со сборной. Скоро им переходить в основную сборную и там не брать титулы и следующие 50 лет, традиционно.
+31
-15
+16
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Гамарджоба Генацвале
Эмилиано Мартинес вышел из чата.
+13
0
+13
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RealJon
испанцы никогда не умели достойно проигрывать)))
+14
-3
+11
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Shadow1882
Пусть ещё Грилишу расскажет, как надо праздновать

"Не умеют побеждать" это смешно, конечно)
+11
-2
+9
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lampard4ever
Типичная история про соринку и бревно. Они отнеслись с уважением к англичанам, поэтому начали калечить их прямо на поле, т.к. англичане посмели радоваться победе, вместо того, чтобы со скорбными лицами разделить боль поражения с испанцами. Гол ещё посмели праздновать. За это испанцы начали устраивать драки и исполнять грубые нарушения, но это всё "с уважением".
Вообще, англичанам надо было забивать второй гол и закрывать игру, что они могли сделать не раз и не два, в отличие от этих циркачей. В любом случае, победила сильнейшая команда чемпионата, что, несомненно, хорошо.
+7
0
+7
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2ran
Ответ Jovana Jovičić
Да ладно, не обижайся на этих циркачей. Это их первый и последний титул со сборной. Скоро им переходить в основную сборную и там не брать титулы и следующие 50 лет, традиционно.
Не забудь переобуться, когда Англии выиграет титул)
+10
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Beyond
Судя по комментариям, уж точно не испанцам говорить про взаимоуважение.)
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tusiel
Ща бы испанцам осуждать поведение других команд на и за пределами поля (за англов не болею, если что)
+4
0
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Recruiter
Без конкретики о том, что именно не понравилось испанцам, похоже только на то, что они просто не умеют проигрывать. Что именно оскорбительного сделали англичане?
+4
0
+4
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2ran
Испанцы жалуются на чье-то неправильное поведение. Офигенно.
+4
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+3
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Самозанятый
Ответ 2ran
Не забудь переобуться, когда Англии выиграет титул)
К тому времени большинство из здесь присутствующих уже будет в белой домашней обуви, которую не переобувают)
+6
-3
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VictorVallecano
Ответ Recruiter
Без конкретики о том, что именно не понравилось испанцам, похоже только на то, что они просто не умеют проигрывать. Что именно оскорбительного сделали англичане?
Демонстративно радовались прямо в лицо испанцам. Отчетливо видно было после незабитого пенальти.
+1
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Ренат Губайдуллин
Че за вода? В чем суть претензии? Обиженные речи какие-то. «Мы бы отпраздновали по другому»- так вы и не выиграли, если бы да кабы, разговоры несерьезные.
+1
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Axs Men
Напомнило один эпизод с Ералаша - "Жалко что у тебя нет апельсина "
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