Вратарь Англии U21 Траффорд: «Верю, что однажды сыграю за «Ман Сити» и сборную Англии»
Джеймс Траффорд надеется в будущем заиграть в основной команде «Манчестер Сити».
Вратарь молодежной сборной Англии высказался после победы на Евро-2023 (U21).
– Евро U21 завершен. Ваши впечатления?
– Честно говоря, с самого начала турнира мы знали, что можем выиграть, поэтому я не удивлен.
– У вас шесть сухих матчей. Как вам это удалось?
– В нашей команде собраны классные игроки. У нас было четкая тактика и план на каждую игру. Мы не верили, что кто-то может забить нам, поэтому нам это удалось.
– Сейчас в соцсетях популярна шутка, что молодой Траффорд должен играть на «Олд Траффорд». Еще можно отменить контракт с «Бернли»?
– Ха-ха. Я еще не думал о новом сезоне. Как вернусь, поговорю с агентом и семьей. Посмотрим, какие будут варианты.
– В будущем вас можно представить в «Юнайтед»?
– Не знаю. Верю, что однажды сыграю за «Ман Сити» и сборную Англии. Без сомнений.
– Что вам нужно сделать, чтобы стать первым номером Англии на ЧМ-2026?
– Я верю, что буду первым. Нужно усердно тренироваться каждый день, фокусироваться на следующем дне, новой игре, – сказал воспитанник «Ман Сити», проведший последние полтора сезона в аренде в «Болтоне».
8 комментариев