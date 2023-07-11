Вратарь Англии U21 Траффорд: «Верю, что однажды сыграю за «Ман Сити» и сборную Англии»

Джеймс Траффорд надеется в будущем заиграть в основной команде «Манчестер Сити».

Вратарь молодежной сборной Англии высказался после победы на Евро-2023 (U21).

– 21 завершен. Ваши впечатления?

– Честно говоря, с самого начала турнира мы знали, что можем выиграть, поэтому я не удивлен.

– У вас шесть сухих матчей. Как вам это удалось?

– В нашей команде собраны классные игроки. У нас было четкая тактика и план на каждую игру. Мы не верили, что кто-то может забить нам, поэтому нам это удалось.

– Сейчас в соцсетях популярна шутка, что молодой Траффорд должен играть на «Олд Траффорд». Еще можно отменить контракт с «Бернли»?

– Ха-ха. Я еще не думал о новом сезоне. Как вернусь, поговорю с агентом и семьей. Посмотрим, какие будут варианты.

– В будущем вас можно представить в «Юнайтед»?

– Не знаю. Верю, что однажды сыграю за «Ман Сити» и сборную Англии. Без сомнений.

– Что вам нужно сделать, чтобы стать первым номером Англии на ЧМ-2026?

– Я верю, что буду первым. Нужно усердно тренироваться каждый день, фокусироваться на следующем дне, новой игре, – сказал воспитанник « », проведший последние полтора сезона в аренде в «Болтоне».