Вратарь Англии U21 Траффорд: «Верю, что однажды сыграю за «Ман Сити» и сборную Англии»

Теги Манчестер Сити Сборная Англии по футболу сборная Англии U-21 премьер-лига Англия Евро U-21 2023 Джеймс Траффорд Футбол

Джеймс Траффорд надеется в будущем заиграть в основной команде «Манчестер Сити».

Вратарь молодежной сборной Англии высказался после победы на Евро-2023 (U21).

Евро U21 завершен. Ваши впечатления?

– Честно говоря, с самого начала турнира мы знали, что можем выиграть, поэтому я не удивлен.

– У вас шесть сухих матчей. Как вам это удалось?

– В нашей команде собраны классные игроки. У нас было четкая тактика и план на каждую игру. Мы не верили, что кто-то может забить нам, поэтому нам это удалось.

– Сейчас в соцсетях популярна шутка, что молодой Траффорд должен играть на «Олд Траффорд». Еще можно отменить контракт с «Бернли»?

– Ха-ха. Я еще не думал о новом сезоне. Как вернусь, поговорю с агентом и семьей. Посмотрим, какие будут варианты.

– В будущем вас можно представить в «Юнайтед»?

– Не знаю. Верю, что однажды сыграю за «Ман Сити» и сборную Англии. Без сомнений.

– Что вам нужно сделать, чтобы стать первым номером Англии на ЧМ-2026?

– Я верю, что буду первым. Нужно усердно тренироваться каждый день, фокусироваться на следующем дне, новой игре, – сказал воспитанник «Ман Сити», проведший последние полтора сезона в аренде в «Болтоне».

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8 комментариев

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Alexander Tryapyshko
Постареет - перейдет к соседям
+3
0
+3
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ман сити фейк
Ответ Hitgoe Himgob
Фамилия очень футбольная у чувака
Траффорд изначально вообще город рядом с Манчестером
+1
0
+1
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Hitgoe Himgob
Фамилия очень футбольная у чувака
0
0
0
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Кино Музыка
Тот кто возьмет его первым номером, серьезно выиграет. Редкое сочетание роста с реакцией.
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#SharkTeam
Новое поколение будет мечтать сыграть за Сити
0
0
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Александр Прохоров
Ответ Hitgoe Himgob
Фамилия очень футбольная у чувака
как стадион Олд Траффорд)
+2
-2
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Hitgoe Himgob
Ответ Александр Прохоров
как стадион Олд Траффорд)
Думаешь?
+2
-2
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