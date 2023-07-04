«Ман Сити» за 15+4 млн фунтов продаст вратаря Англии U21 Траффорда «Бернли»

Теги Манчестер Сити сборная Англии U-21 премьер-лига Англия возможные трансферы Бернли BBC деньги Джеймс Траффорд Футбол

«Манчестер Сити» договорился о продаже вратаря молодежной сборной Ангии Джеймса Траффорда.

Как сообщает BBC, «Бернли» согласовал с «горожанами» сделку, которая оценивается в 19 млн фунтов, из которых 4 млн – бонусная часть.

Также чемпионы Англии включат в договор пункт о праве выкупа голкипера, который уже прошел медосмотр.

Траффорд еще ни разу не играл в АПЛ, а последние два сезона провел в «Болтоне». Подробно со статистикой 20-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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Roman
Сити очень грамотно продает игроков за последние сезоны
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Александр Андреев
Ответ Roman
Сити очень грамотно продает игроков за последние сезоны
Скорее развивает. И продает не дорого, не ломит цену. А главное клуб-покупатель получает действительно перспективного парня, который принесет пользу.
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radziecki
Янг Траффорд
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0
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Александр Андреев
С Джеймсом Траффордом связан любопытный факт. Сначала была аренда в Аккрингтон Стенли. Там он пропускал очень много. Прямо ужасно было все. А в январе перешел в Болтон и...стал одним из самых непропускающих вратарей в Лиге 1. Много сухих матчей. За полтора сезона дорос до основного вратаря молодежной сборной. Лига 1 отличная лига для прокачки скилов вратарей.
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