«Ман Сити» за 15+4 млн фунтов продаст вратаря Англии U21 Траффорда «Бернли»
«Манчестер Сити» договорился о продаже вратаря молодежной сборной Ангии Джеймса Траффорда.
Как сообщает BBC, «Бернли» согласовал с «горожанами» сделку, которая оценивается в 19 млн фунтов, из которых 4 млн – бонусная часть.
Также чемпионы Англии включат в договор пункт о праве выкупа голкипера, который уже прошел медосмотр.
Траффорд еще ни разу не играл в АПЛ, а последние два сезона провел в «Болтоне». Подробно со статистикой 20-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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