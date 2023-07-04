«Ман Сити» за 15+4 млн фунтов продаст вратаря Англии U21 Траффорда «Бернли»

«Манчестер Сити» договорился о продаже вратаря молодежной сборной Ангии Джеймса Траффорда.

Как сообщает , « » согласовал с «горожанами» сделку, которая оценивается в 19 млн фунтов, из которых 4 млн – бонусная часть.

Также чемпионы Англии включат в договор пункт о праве выкупа голкипера, который уже прошел медосмотр.

еще ни разу не играл в , а последние два сезона провел в «Болтоне». Подробно со статистикой 20-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.