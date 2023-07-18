Теллес переходит в «Аль-Наср» Роналду из «МЮ». О трансфере устно договорились

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Алекс Теллес Фабрицио Романо Футбол

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес близок к переходу в саудовский «Аль-Наср».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Аль-Наср» приближается к договоренности с «Манчестер Юнайтед», сделка скоро будет закрыта. Клубы устно договорились о переходе 30-летнего защитника. Теперь стороны проверяют документы и детали.

«Аль-Наср» выплатит «Ман Юнайтед» компенсацию за игрока, ее сумма пока неизвестна.  

Информацию о скором переходе Алекса в «Аль-Наср», за который выступает экс-нападающий «МЮ» Криштиану Роналду, также подтверждает The Athletic.

Прошлый сезон бразилец провел на правах аренды в «Севилье». Его статистику можно изучить здесь.

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17 комментариев

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ivannumber1
Туда же пожалуйста упакуйте и Магвайера.

Играть в такую жару вместе с ним, станет чуточку прохладнее и комфортнее)
+16
-2
+14
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Александр Стамболцян
Ну и отлично. Марсика тоже заберите.
+13
-1
+12
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stpn1503
Ответ Serghei Ovcinicov
я что-то упустил или сняли трансферный бан с Аль-Наср?
Не было бана
+5
0
+5
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Alexander Baranov
Знаем мы эти устные договоренности с бразилами
+2
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2vdhrvmmzf
А че там с лимитом у Саудитов? Или ослабили?
+1
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Алан Берсеков
каждый раз забавляет как пишут "Аль-Наср Роналду"будто он купил этот клуб а не наоборот))
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The Best
Перешёл туда из-за Роналду 👆😂
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Любезный Коссутий
надеюсь, 🤡 Мерто хотя бы 10-ку сообразит выручить за него
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Serghei Ovcinicov
я что-то упустил или сняли трансферный бан с Аль-Наср?
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Артём Гореликов
надеюсь скоро уже не к Роналду)
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Дедушкин самогон
Романо написал что даже за деньги уйдет, удивительно ))
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