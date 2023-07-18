Теллес переходит в «Аль-Наср» Роналду из «МЮ». О трансфере устно договорились

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес близок к переходу в саудовский «Аль-Наср».

Как сообщает журналист , «Аль-Наср» приближается к договоренности с « », сделка скоро будет закрыта. Клубы устно договорились о переходе 30-летнего защитника. Теперь стороны проверяют документы и детали.

« » выплатит «Ман Юнайтед» компенсацию за игрока, ее сумма пока неизвестна.

Информацию о скором переходе в «Аль-Наср», за который выступает экс-нападающий «МЮ» Криштиану Роналду, также подтверждает The Athletic.

Прошлый сезон бразилец провел на правах аренды в «Севилье». Его статистику можно изучить здесь.