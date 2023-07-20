Мадридский «Реал» и «Милан» оказались в числе тех европейских команд, которые отправились за океан, чтобы заработать и еще больше популяризировать Ла Лигу и Серию А. Команды только-только вышли из отпуска. Для испанского гранда матч против миланцев станет первым поединком после окончания чемпионата в Примере. «Милан» успел сыграть в большей степени тренировочный поединок против команды Серии D «Лумеццане» и отправился за океан. Прошедший сезон стал для болельщиков «Реала» и «Милана» разочарованием. Если «сливочные» смогли утешится хотя бы одним трофеем, выиграв Кубок Испании, то россонери могут похвастаться только четвертым местом в чемпионате и выходом в Лигу Чемпионов, а ведь всего год назад они завоевали титул чемпионов страны.

Как для «Реала», так и для «Милана» новый сезон будет очень трудным. После многочисленных побед у себя на родине и в Европе мадридцы идут по нисходящей. Костяк команды состоит из ветеранов, пусть это и неувядающие звезды, но пик их уже прошел. Если не сейчас, то уже через год-два нужно строить новую команду, но ведь и трофеи необходимо параллельно завоевывать. У «Милана» ситуация складывается тоже не лучшим образом, в первую очередь, из-за отсутствия средств. Поэтому команда вынуждена продавать своих звезд, вокруг которых предполагалось, что будет создаваться новый «Милан». Поездка в Северную Америку для обоих клубов возможность получить игровой тонус, проверить резерв и по возможности зарядиться положительными эмоциями перед сезоном. Матч состоится на стадионе Роуз Боул в калифорнийской Пасадене, начало в 04:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (-1), ТБ 2,5

Реал Мадрид

Болельщики «Реала» скорее хотят забыть предыдущий сезон. Еще после Чемпионата мира в Катаре команда лидировала в Примере, но потом стала допускать одну за другой потерю очков и в результате дала возможность оторваться «Барселоне», которая задолго до окончания турнира стала чемпионом. Но до этого от каталонцев был получен еще один щелчок по носу. В январе «Реал» проиграл заклятым соперникам в розыгрыше Суперкубка Испании. Победа в полуфинале Кубка Короля, а затем и выигрыш трофея хотя бы как-то скрасили сезон.

Обо всем этом можно было бы совершенно забыть в случае успеха в Лиге Чемпионов. Но там в матче с «Манчестер Сити» в гостях случился не просто щелчок, а полноценный удар, которого команда уже давно не знала. В межсезонье началась очередная сага, связанная с подписанием Килиана Мбаппе, которая, скорее всего, закончится так же как и в прошлом году. Понятно желание боссов «сливочных» приобрести новую звезду и строить вокруг него коллектив. Пока же главной звездой объявлен Винисиус Жуниор.

Большие надежды возлагаются и на молодого английского полузащитника Джуда Беллингема, приобретенного у дортмундской «Боруссии» более чем за сто миллионов евро. Из «Фенербахче» пришел еще один молодой игрок — защитник Арда Гюлер. Покинул клуб его многолетний лидер Карим Бензема, в нападение образовалась прореха. Впрочем, у «Эспаньола» арендован Хоселу, который в последнее время стал палочкой-выручалочкой для сборной Испании. Пока Карло Анчелотти жаловаться не на что. Результаты последних матчей «Реала» перед вами.

Примера. 04.06.2023, «Реал Мадрид» — «Атлетик» — 1 : 1

Примера. 27.05.2023, «Севилья» — «Реал Мадрид» — 1 : 2

— 1 : Примера. 24.05.2023, «Реал Мадрид» — «Райо Вальекано» — 2 : 1

— «Райо Вальекано» — : 1 Примера. 21.05.2023, «Валенсия» — «Реал Мадрид» — 1 : 0

— «Реал Мадрид» — : 0 Лига Чемпионов. 17.05.2023, «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид» — 4 : 0

Факты и цифры

В прошлом сезоне «Реал» на финише набрал 78 очков и на 10 отстал от «Барселоны», ставшей чемпионом

Лучшим бомбардиром команды во всех турнирах стал Карим Бензема, на его счету 31 забитый мяч

Среди ассистентов лидирует Винисиус Жуниор, в 55 матчах он сделал 20 результативных передач

Бразильский нападающий самый недисциплинированный в команде — 1 удаление и 16 предупреждений

Прогноз на матч Барселона – Ювентус

Милан

В позапрошлом сезоне «Милан» стал чемпионом страны во многом вопреки происходящим событиям. Все шло к тому, что второй год подряд скудетто завоюет «Интер», но те потеряли очки в поединке с «Болоньей», а россонери своего уже не упустили. Но уже в прошлом сезоне мало кто ставил на то, что «Милан» может повторить свой успех. Команда была совершенно не чемпионской. Причем второй год подряд на длительных отрезках у нее случались провалы, затем победы, игра по синусоиде. Уже хорошо, что получилось занять четвертое место, но за это отдельное спасибо итальянским властям, которые сняли с «Ювентуса» десять очков.

Какой команда Стефано Пиоли предстанет в новом сезоне сказать пока сложно. Сейчас, менее чем за месяц до начала чемпионата состав у «Милана» еще окончательно не сформировался. Нехватка средств заставила пойти на продажу, пожалуй, главного своего актива Сандро Тонали. Трансфер был вынужденным, сделка оказалась довольно крупной. От «Ньюкасла» получили 70 миллионов евро. Она позволила приобрести сразу трех футболистов в линию полузащиты.

Из «Челси» пришли Рубен Лофтус-Чик и Кристиан Пулишич, а из нидерландского АЗ был приобретен Тейани Рейндерс. Все они отправятся с командой за океан, и в деле их можно будет уже наверняка увидеть в матче с «Реалом», если не вмешаются травмы. Вокруг команды ходят и другие трансферные слухи, но так бывает всегда, и лучше говорить уже о состоявшихся сделках. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием россонери.

Товарищеский. 20.07.2023, «Милан» — «Лумеццане» — 6 : 0

— «Лумеццане» — : 0 Серия А. 04.06.2023, «Милан» — «Верона» — 3 : 1

— «Верона» — : 1 Серия А. 28.05.2023, «Ювентус» — «Милан» — 0 : 1

— 0 : Серия А. 20.05.2023, «Милан» — «Сампдория» — 5 : 1

— «Сампдория» — : 1 Лига Чемпионов. 16.05.2023, «Интер» — «Милан» — 1 : 0

Факты и цифры

В прошлом сезоне «Милан» набрал 70 очков и финишировал в Серии А на четвертом месте

Лучшим бомбардиром команды стал французский нападающий Оливье Жиру, на его счету во всех турнирах 18 забитых мячей

Среди ассистентов лидером стал Рафаэл Леау в 48 поединках он отдал партнерам по команде 12 результативных передач

Самым недисциплинированным игроком по итогам сезона стал Раде Крунич, на его счету 12 предупреждений

Прогноз на матч Реал Мадрид — Милан

Впервые команды встретились 70 лет назад в рамках розыгрыша Кубка европейских чемпионов. На своем поле «Реал» оказался сильнее со счетом 4 : 2. За это время сыграно 25 матчей, небольшое преимущество в них на счету мадридской команды.

Победы «Реал Мадрид» — 11

Победы «Милана» — 9

Ничьи — 5

Самая крупная победа «Реал Мадрид» — 5 : 1

Самая крупная победа «Милана» — 5 : 0

Интересно, что в европейских клубных турнирах команды не играли друг с другом уже тринадцать лет. За это время сыграно три товарищеских поединка и два в рамках второстепенных турниров, следовательно нужно делать скидку на их специфику. Составы были не основными и накал совершенно иным, нежели в Лиге Чемпионов. Результаты пяти последних матчей команд между собой перед вами.

Товарищеский. 08.08.2021, «Реал Мадрид» — «Милан» — 0 : 0

Кубок Сантьяго Бернабеу. 11.08.2018, «Реал Мадрид» — «Милан» — 3 : 1

— «Милан» — : 1 Международный Кубок Чемпионов. 30.07.2015, «Реал Мадрид» — «Милан» — 0 : 0 (пен. 10 : 9)

— «Милан» — 0 : 0 (пен. : 9) Товарищеский. 30.12.2014, «Реал Мадрид» — «Милан» — 2 : 4

— : Товарищеский. 09.08.2012, «Реал Мадрид» — «Милан» — 5 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Реал Мадрид — Милан

Очередной товарищеский матч, и вновь нужно делать скидку на его специфику. Хотя наверняка стадион Роуз Боул будет заполнен, а новички обеих команд захотят показать себя во всей красе. Вряд ли мы увидим оптимальные составы, тем более по сути для клубов это первый серьезный матч в новом сезоне. Но борьба все равно обещает быть бескомпромиссной. Букмекеры отдают преимущество «Реалу». BetBoom предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Реал Мадрид» — 1,78

Ничья — 3,54

Победа «Милана» — 2,19

«Реал» в любой ситуации остается самим собои, и команда Карло Анчелотти вряд ли захочет начинать тур по Северной Америке с поражения. Поэтому присоединимся к мнению букмекеров и поставим на победу испанцев.

Где смотреть матч Реал – Милан

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