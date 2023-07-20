Где смотреть Реал Мадрид – Милан, во сколько прямая трансляция матча, Клубные товарищеские матчи 24 июля

Теги Милан Реал Мадрид товарищеские матчи (клубы) Футбол

В понедельник, 24 июля, сыграют Реал Мадрид и Милан в рамках Клубных Товарищеских Матчей.

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Во сколько играют Реал Мадрид – Милан

  • Начало матча запланировано на 05:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Реал – Милан

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