Где смотреть Реал Мадрид – Милан, во сколько прямая трансляция матча, Клубные товарищеские матчи 24 июля
В понедельник, 24 июля, сыграют Реал Мадрид и Милан в рамках Клубных Товарищеских Матчей.
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- Игра пройдет на стадионе «Роуз Боул» в Пасадене.
- Встречу будет в прямом эфире показывать один из зарубежных каналов, доступных в IP-TV сервисах.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Реал Мадрид – Милан
- Начало матча запланировано на 05:00 по московскому времени.
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