Бахтиер Зайнутдинов: «Если Казахстан выйдет на чемпионат Европы, закроем рот всем хейтерам»

Бахтиер Зайнутдинов оценил игру сборной Казахстана в квалификации Евро-2024.

– Победа над Данией – шок. Как это получилось?

– После поражения от Словении мы сели с ребятами и поговорили. Было чувство внутри, что мы должны обыграть Данию. Тренер нас сильно настроил, президент после игры со Словенией сказал, что верит в нас.

Внутри была вера, что выиграем.

Да и болельщики гнали вперед. У нас стадион в Астане закрывается, получается такой горящий котел. У всех трещотки, такой звук! Любой, кто против нас играет, в шоке. Такого нигде нет. Я с большой гордостью всегда играю за сборную, на стадионе родные и близкие, друзья из Тараза, казахские флаги.

Мы несколько месяцев в России играли с полупустыми трибунами, а в Казахстане такое. Сидел в раздевалке и думал, как сильно от этого отвык, как быстро все поменялось. Раньше в Казахстане мало народу на футбол ходило, а в Москве – антураж.

– Давай разберем матч с Данией максимально подробно.

– Нам было очень тяжело в первом тайме. Мы пропустили два гола, Дания контролировала игру.

А потом в перерыве… Не знаю, может, тренер нас так настроил. На второй тайм мы вышли совсем другими. Силы появились, все побежали вперед, а датчане растерялись.

Первый гол я забил с пенальти. Мяч был у нашего капитана Асхата Тагыбергена. Подошел к нему и попросил пробить, потому что почувствовал силы. Был уверен, что если забью, то игра может перевернуться. Я выдохнул, настроился и забил. И ребята побежали вперед.

Второй гол Тагыберген забил дальним ударом. Я охренел, если честно. Хотя и знал, что он так может. Он не раз забивал похожие голы в чемпионате Казахстана. Если Асхат так замахивается, то шанс на гол – 50 на 50. Всегда рядом бьет, близко к воротам, такая пушка страшная.

После второго гола нас уже не устраивала ничья. Аймбетов забил – и у меня сердце чуть не выпрыгнуло. Магомед Мусаевич сел на скамейку в шоке без эмоций. А мы сразу побежали к нему.

Потом был такой праздник! Пели, танцевали в гостинице. Кажется, мы сделали большой праздник казахскому народу.

Нас встречали с плакатами, благодарили. Нас это очень мотивирует. Раньше Казахстан почти всегда проигрывал, теперь все меняется. У нас другая команда и менталитет. Мы выходим в гостях против Северной Ирландии на победу, а раньше нас бы устроила ничья.

Наверное, к этому и шло. Каждый тренер внес лепту: и Талгат Байсуфинов, и Андрей Карпович, и Магомед Адиев. Мы шли наверх и сейчас идем все дальше.

Хотя не стоит говорить, что мы сейчас выйдем на Евро. Шаг за шагом двигаемся вперед. Дания – очень сильная команда, там игроки «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед», класс сумасшедший. Прошло только четыре матча. Вдруг Дания сейчас все выиграет и все резко поменяется? Дания – все равно фаворит, смотрел их матчи и наслаждался футболом, как они принимают мяч, как думают, как работают, к этому стоит стремиться.

Самое плохое – самоуверенность. Мусаевич [Адиев] говорил, что матч против Сан-Марино даже важнее. Потому что все думают, что мы уже победили, будем недооценивать соперника. Он готовил нас к Сан-Марино сильнее всего, настраивал очень.

Да и Сан-Марино уже умеет играть в футбол. Раньше все говорили, что мы в Казахстане не умеем играть, а сейчас думают, что мы обыграли Сан-Марино еще перед игрой. Я столкнулся с тем, как в нас не верили болельщики. Это самое страшное. Все говорили, что в Казахстане футбола нет, зачем им платить деньги, они играть не умеют и все такое. А сейчас все поменялось: приятно стало, говорят о выходе на Евро, зовут на шоу и в КВН.

– Какие эмоции, когда все вокруг говорят: «Да зачем им деньги платить, они же играть не умеют»?

– Ну, конечно, обидно, когда свои не верят. Но и сильно мотивирует. Мы постоянно собирались с игроками, говорили, что нужно менять менталитет и футбол, поднимать уровень сборной, а то нас ни во что не ставят. Давайте соберемся и докажем.

– Уже доказали?

– Еще нет. Если выйдем на Евро, то закроем рот всем хейтерам, – сказал защитник ЦСКА и сборной Казахстана в интервью Sports.ru.

«Как человек я прощаю Марио. Как болельщик… не знаю». Интервью Бахтиера Зайнутдинова