«Ювентус» может купить Эрмосо или Пау Торреса, если продаст Бремера. За бразильца хотят 50+ млн евро

«Ювентус» готов продать Бремера, если получит достойное предложение.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, туринцы вряд ли откажутся от 50-55 млн и бонусных выплат за 26-летнего защитника. Среди интересующихся им клубов выделяются « » и « ».

Если бразилец покинет Серию А, вместо него «бьянконери» могут подписать Марио Эрмосо из « » или (« »).