«Ювентус» может купить Эрмосо или Пау Торреса, если продаст Бремера. За бразильца хотят 50+ млн евро

Теги Ювентус Астон Вилла премьер-лига Англия Вильярреал Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Марио Эрмосо Пау Торрес Бремер Футбол

«Ювентус» готов продать Бремера, если получит достойное предложение.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, туринцы вряд ли откажутся от 50-55 млн и бонусных выплат за 26-летнего защитника. Среди интересующихся им клубов выделяются «Тоттенхэм» и «Астон Вилла».

Если бразилец покинет Серию А, вместо него «бьянконери» могут подписать Марио Эрмосо из «Атлетико» или Пау ТорресаВильярреал»).

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16 комментариев

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savik-A.M.
Продать заигравшего Бремера за 50 , и купить Пау Торесса за 60 ,что за бред только не придумают
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Сергей Ангел
Действительно для чего продавать Бремера отличный защитник
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vel
Длббы…
+2
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ПравдоРуб
Бремер топ, и продавать его за 50+ чтобы потратить теже 50+ на Пау не имеет смысла. К тому же нет гарантии что Пау перейдёт, и что он заиграет. В тут игрок который знаком с Сериалом и уже вписан в игру Юве
+1
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Born is the King
Зачем его продавать, топ защитник. Заметил его ещё в Торино как он начинал атаки и управлял защитой
+4
-4
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Спартак Уокер
Пау не слабее Бремера точно
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Pushkin_CR7
Норм тема: продать-купить, продать-купить. Деньги с продажи записать в баланс сразу всей суммой, покупку растянуть на срок контракта. Потом отчитаться о прибыли.
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Александр Лабусов
Когда то был Ювентус который покупал лучших а сейчас отдает каждый год
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Заяцволк
У Торреса те же 50 млн отступные, смысл ? Опять что ли какие-то махинации ? )
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savik-A.M.
Ответ Спартак Уокер
Пау не слабее Бремера точно
Он как минимум не играл а Италии и не знает языка , так что при всех равных он хуже
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Эдуард Храпач
Ответ savik-A.M.
Он как минимум не играл а Италии и не знает языка , так что при всех равных он хуже
Нет. Кто знает испанский сможет общаться с итало говорящими людьми! Разница меньше чем у русского с белоррусским
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savik-A.M.
Ответ Эдуард Храпач
Нет. Кто знает испанский сможет общаться с итало говорящими людьми! Разница меньше чем у русского с белоррусским
Опыт игры в чемпионате , Пау кот в мешке ,
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Эдуард Храпач
Ответ savik-A.M.
Опыт игры в чемпионате , Пау кот в мешке ,
Опыт в чемпионате это аргумент. Но Пау не кот в мешке.
Пау это один из сильнейших пасующих защитников Европы, которым Бремеру не стать ни в жизнь
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savik-A.M.
Ответ Эдуард Храпач
Если Гадзетте слили реальную инфу, то это очередное доказательство имбецильности совета директоров и отсутствия стратегии! Эрмочо и Пау, два разных, очень разных защитника! Если речь про игру в тройку, перевод Гатти на его истинную позицию центрального в тройке, то это конечно Эрмосо. Пау круче для меня, но по характеристикам совпадает с Гатти. В тройке они оба центральные. В паре они оба пасующие и страхующие защитники. Любому из них будет неудобно выбрасываться! Хотя, назначив нового тренера-концептуалиста, я бы посмотрел на пару Гатти-Пау! Пирло с такой парой выиграл бы Скудетто!
Бессмысленный набор слов
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Эдуард Храпач
Ответ savik-A.M.
Бессмысленный набор слов
...любая твоя фраза!
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