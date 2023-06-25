«Ювентус» может купить Эрмосо или Пау Торреса, если продаст Бремера. За бразильца хотят 50+ млн евро
«Ювентус» готов продать Бремера, если получит достойное предложение.
По сведениям La Gazzetta dello Sport, туринцы вряд ли откажутся от 50-55 млн и бонусных выплат за 26-летнего защитника. Среди интересующихся им клубов выделяются «Тоттенхэм» и «Астон Вилла».
Если бразилец покинет Серию А, вместо него «бьянконери» могут подписать Марио Эрмосо из «Атлетико» или Пау Торреса («Вильярреал»).
Пау это один из сильнейших пасующих защитников Европы, которым Бремеру не стать ни в жизнь