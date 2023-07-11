Пау Торрес пройдет медосмотр в «Астон Вилле» сегодня. «Вильярреал» получит 33+5 млн евро

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Вильярреал Ла Лига возможные трансферы Пау Торрес Футбол

Пау Торрес переходит в «Астон Виллу».

Защитник «Вильярреала» отправился в Бирмингем, где сегодня пройдет медосмотр. Игрок подпишет контракт на 5 лет.

Трансфер 26-летнего футболиста обойдется английской команде в 33 миллиона евро, еще 5 миллионов могут быть выплачены в виде бонусов. 

В Ла Лиге в сезоне-2022/23 испанец провел 34 матча и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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18 комментариев

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Козявки Терри
Ответ Манковский
Он действительно настолько сдал?
2 фактора:
АПЛ
Назад к Эмери
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Фанат спорта01
Ответ JENNINGS
Что с ним случилось? Ещё 1 сезон назад после топовой игры в ЛЧ его сватали в «Реал», был лидером «Вильярреала», а сейчас - трансфер в середняк АПЛ?
у них есть шансы быть в топ-4 по итогам сезона.
+10
-4
+6
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Тухель
У АВ одна из лучших трансферных компаний в АПЛ взяли Тилеманса нахаляву, сейчас Торреса за 33, если получится слить еще Коутиньо Джеррарду, то вообще огонь. У Шпор еще хорошая трансферная компания. Все может измениться, до конца окна еще далеко, но пока АВ молодцы.
+2
0
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JENNINGS
Что с ним случилось? Ещё 1 сезон назад после топовой игры в ЛЧ его сватали в «Реал», был лидером «Вильярреала», а сейчас - трансфер в середняк АПЛ?
+4
-3
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Владимир Самсонов
Ответ JENNINGS
Что с ним случилось? Ещё 1 сезон назад после топовой игры в ЛЧ его сватали в «Реал», был лидером «Вильярреала», а сейчас - трансфер в середняк АПЛ?
Он конкретно к Эмери едет
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kramd
Ответ JENNINGS
Что с ним случилось? Ещё 1 сезон назад после топовой игры в ЛЧ его сватали в «Реал», был лидером «Вильярреала», а сейчас - трансфер в середняк АПЛ?
Ну у АВ интересная команда, есть шанс взять лк, и войти в топ-5, Эмери всё грамотно делает
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ман сити фейк
Ответ Born is the King
Как же не нравится как Вилльяреал растаскивают да ещё по скидочной цене пользуясь что они обязаны продавать. Как нибудь Брайтон или Вест Хэм просил бы за Пау минимум 120
В Испании по мне только Атлетик умеют продавать игроков по завышенной цене
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ман сити фейк
На Виллу в этом сезоне интересно будет смотреть. С приходом Эмери команда играет как топ клуб
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AminO2
Не забывайте, что и Бирмингем не захолустье - огромный центр по местным меркам, второй город Англии, а "Вилла" - семикратный чемпион страны и победитель ЛЧ и Суперкубка Европы.
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Etcetera
Эмери прекрасно поработал. Появилась игра, команда перестала выглядеть бестолково. Финишировали на 7 месте, были обыграны МЮ, ТТХ, Ньюкасл, а Поттеру тренеришка и вовсе устроил настоящий гудибенинг, после поражения от Виллы его из Челси и выперли.
Теперь подписывают Тилеманса и Пау Торреса, в этом сезоне послежу за Виллой, будет интересно.
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cektor
странно дешево за него ..)
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Born is the King
Ответ ман сити фейк
В Испании по мне только Атлетик умеют продавать игроков по завышенной цене
Баскские команды финансируются за счёт Басконии и поэтому они не вынуждены продавать
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