Пау Торрес пройдет медосмотр в «Астон Вилле» сегодня. «Вильярреал» получит 33+5 млн евро

Пау Торрес переходит в «Астон Виллу».

Защитник « » отправился в Бирмингем, где сегодня пройдет медосмотр. Игрок подпишет контракт на 5 лет.

Трансфер 26-летнего футболиста обойдется английской команде в 33 миллиона евро, еще 5 миллионов могут быть выплачены в виде бонусов.

В Ла Лиге в сезоне-2022/23 испанец провел 34 матча и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.