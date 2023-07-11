Пау Торрес пройдет медосмотр в «Астон Вилле» сегодня. «Вильярреал» получит 33+5 млн евро
Пау Торрес переходит в «Астон Виллу».
Защитник «Вильярреала» отправился в Бирмингем, где сегодня пройдет медосмотр. Игрок подпишет контракт на 5 лет.
Трансфер 26-летнего футболиста обойдется английской команде в 33 миллиона евро, еще 5 миллионов могут быть выплачены в виде бонусов.
В Ла Лиге в сезоне-2022/23 испанец провел 34 матча и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
АПЛ
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Теперь подписывают Тилеманса и Пау Торреса, в этом сезоне послежу за Виллой, будет интересно.