«Астон Вилла» договорилась о трансфере Пау Торреса с «Вильярреалом». Условия контракта с защитником также согласованы

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Вильярреал Ла Лига возможные трансферы Унаи Эмери Пау Торрес Футбол

Пау Торрес перейдет из «Вильярреала» в «Астон Виллу».

По информации журналиста Дэвида Орнстейна, клубы договорились о трансфере 26-летнего защитника. Личные условия контракта Торреса были согласованы ранее. Сообщается, что в подписании Торреса был заинтересован главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери.

В прошедшем сезоне Пау Торрес провел 34 матча в составе «Вильярреала» в Ла Лиге. Его подробная статистика доступна здесь.

 

8 комментариев

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cektor
Думал перейдёт в более крутой клуб
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Peter Parker
Как будто мог перейти в клуб солиднее. Но АВ вместе с Эмери способна сделать рывок, видимо, опыт работы с Унаи был важен для Пау
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anti4ex
Его МЮ хотел в прошлом сезоне, Астон Вилла заплатит 40-45 мил € для МЮ 90 млн £
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Stas Politik
Что за днари сидят в руководстве Вильярреала? Они за не маленькие деньги отдают очень крутых игроков: Джексона и Торреса, из аренды ушёл обратно Ло Чельсо, зато на замену берут всякий шлак по типу Дениса Суареса и Комесаны со дна Ла Лиги.
Скоро уйдут Чуквуэзе и Баена, по слухам из испанской прессы. Почти продан Диа, который круто играл в Салернитане в аренде. Совершенно непонятная ситуация с Данжумой. В воротах стоит один 40-летний Рейна вообще без альтернатив уже полгода.
Вроде бы, это топ-5 клуб Испании, а в руководстве сидят дятлы, подобные Бартомеу.
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Владимир Владимир
Очень жаль, мог бы усилить топ-клубы.
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AminO2
Готовится очередной еврокубковый поход.
П.Торрес, кстати, забил предпоследний пенальти команды в легендарной победной серии финала Лиги Европы. А победный оформил аргентинский вратарь.
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Rustam Petrov
Ответ Stas Politik
Что за днари сидят в руководстве Вильярреала? Они за не маленькие деньги отдают очень крутых игроков: Джексона и Торреса, из аренды ушёл обратно Ло Чельсо, зато на замену берут всякий шлак по типу Дениса Суареса и Комесаны со дна Ла Лиги. Скоро уйдут Чуквуэзе и Баена, по слухам из испанской прессы. Почти продан Диа, который круто играл в Салернитане в аренде. Совершенно непонятная ситуация с Данжумой. В воротах стоит один 40-летний Рейна вообще без альтернатив уже полгода. Вроде бы, это топ-5 клуб Испании, а в руководстве сидят дятлы, подобные Бартомеу.
Пау и Джексона за адекватные деньги продают. У первого год контракта остался, второй только полгода хорошо играл. По остальному согласен.
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Stas Politik
Ответ Rustam Petrov
Пау и Джексона за адекватные деньги продают. У первого год контракта остался, второй только полгода хорошо играл. По остальному согласен.
Ну то, что деньги адекватные - никто не спорит. Вопрос в том, что они им замены вообще никакие покупать не будут.
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