«Астон Вилла» договорилась о трансфере Пау Торреса с «Вильярреалом». Условия контракта с защитником также согласованы

Пау Торрес перейдет из «Вильярреала» в «Астон Виллу».

По информации журналиста Дэвида Орнстейна, клубы договорились о трансфере 26-летнего защитника. Личные условия контракта Торреса были согласованы ранее. Сообщается, что в подписании Торреса был заинтересован главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери.

В прошедшем сезоне провел 34 матча в составе « » в . Его подробная статистика доступна здесь.