«Астон Вилла» договорилась о трансфере Пау Торреса с «Вильярреалом». Условия контракта с защитником также согласованы
Пау Торрес перейдет из «Вильярреала» в «Астон Виллу».
По информации журналиста Дэвида Орнстейна, клубы договорились о трансфере 26-летнего защитника. Личные условия контракта Торреса были согласованы ранее. Сообщается, что в подписании Торреса был заинтересован главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери.
В прошедшем сезоне Пау Торрес провел 34 матча в составе «Вильярреала» в Ла Лиге. Его подробная статистика доступна здесь.
Скоро уйдут Чуквуэзе и Баена, по слухам из испанской прессы. Почти продан Диа, который круто играл в Салернитане в аренде. Совершенно непонятная ситуация с Данжумой. В воротах стоит один 40-летний Рейна вообще без альтернатив уже полгода.
Вроде бы, это топ-5 клуб Испании, а в руководстве сидят дятлы, подобные Бартомеу.
П.Торрес, кстати, забил предпоследний пенальти команды в легендарной победной серии финала Лиги Европы. А победный оформил аргентинский вратарь.