«Астон Вилла» согласовала трансфер Пау Торреса за 36-41 млн евро

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Вильярреал Ла Лига возможные трансферы Пау Торрес деньги Футбол

Пау Торрес близок к переходу в «Астон Виллу», которую тренирует знакомый ему Унаи Эмери.

Как сообщает The Guardian, английский клуб согласовал с «Вильярреалом» трансфер примерно за 35 млн фунтов (почти 41 млн евро). По данным The Telegraph, речь идет о 31,5 млн фунтов (36 млн евро).

Об условиях контракта с 26-летним защитником уже договорились.

«Вильярреал» согласился отпустить Торреса за значительно меньшую сумму, нежели предусмотрена в качестве отступных (свыше 63 млн евро). Это связывается с его финансовыми проблемами.

В Ла Лиге в сезоне-2022/23 защитник провел 34 матча и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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40 комментариев

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Фанат спорта01
Ответ Alexander Yavriantz
Почему когда МЮ его хотел, у них не было проблем с деньгами?
так мю всяких Антони за 100покупает,вот и назначают им такие цены.
в прошлом году мю не смог купить за 60млн ни тимбера,ни Торреса.
а в этом одного арсенал покупает за 45,другого Астон вилла за 40.
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Сижу на факсах Барселоны
Отличный игрок за такие деньги, просто браво
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Alexander Yavriantz
Почему когда МЮ его хотел, у них не было проблем с деньгами?
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Фарид Харисов
Ответ Антон Чугунов
Кто-то переезжает в Саудовскую Аравии, как Невеш а кто-то в футбол играть, как Торрес.
И оба по своему правы.

Невеш бы вряд-ли вошёл в список лучших игроков поколения и развился до сверхтопа. Зато он обладает статусом просто хорошего игрока и заработает на этом много денег.
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rigobersong
Ответ DolJun
столько хайпили этого персонажа - а он в итоге в виллу перешел. как так?
Привет. Перешёл в команду из Еврокубков, а куда ты хотел, в челси?:)
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DolJun
Ответ rigobersong
Зря ты недооценивать Пау, на данный момент сильнейший защитник в АПЛ будет:)
)))) где-то поперхнулся один магваер
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Morning Again
Отличный трансфер для Астон Виллы! Теперь будет еще интереснее понаблюдать за их футболом при Эмери.
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Dm Kznts
Ответ Alexander Yavriantz
Почему когда МЮ его хотел, у них не было проблем с деньгами?
потому что в МЮ был спортдир идиот
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Dm Kznts
Ответ Фанат спорта01
так мю всяких Антони за 100покупает,вот и назначают им такие цены. в прошлом году мю не смог купить за 60млн ни тимбера,ни Торреса. а в этом одного арсенал покупает за 45,другого Астон вилла за 40.
в прошлом году тимбера и не планировали брать так как взяли мартинеса.
хватит выдумывать
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Любезный Коссутий
Ответ SaH4r.
почему был? они Маунту 300к в неделю личку дали, идиоты до сих пор там))
250 же. зачем врать?
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QWertY
Ответ Фанат спорта01
https://www.sports.ru/football/1109849546-transfer-timbera-v-myu-fakticheski-sorvan-iz-za-van-gala-trener-niderl.html?sl=1 https://www.sports.ru/football/1109870127-ten-xag-xochet-chtoby-myu-podpisal-eriksena-de-jonga-timbera-i-antoni.html?sl=1 https://www.sports.ru/football/1109062881-myu-gotov-potratit-bolee-140-mln-evro-letom-klubu-interesny-antoni-tim.html?sl=1 Тен хаг хотел именно тимбера но после его отказа переключился на лисандро.
И все желтушник. Тен Хаг хотел именно Лисандро, ибо у МЮ на тот момент было ровно 0 дефов с ведущей левой ногой.

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по Лисандро Мартинесу. Эрик тен Хаг очень хочет этот трансфер. «Арсенал» не собирается сдаваться и это всё ещё открытая гонка.

После официального анонса Маласии, МЮ возьмётся за дело, в то время как «Арсенал» также пытается приобрести игрока.

[Fabrizio Romano]
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Любезный Коссутий
Ответ SaH4r.
с бонусами 300
бонусы итак предусмотрены для всей команды.
типа, победы в АПЛ, КА и подобного
ничего такого, чего нет у других, Маунту не предложили
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Фанат спорта01
Ответ QWertY
И все желтушник. Тен Хаг хотел именно Лисандро, ибо у МЮ на тот момент было ровно 0 дефов с ведущей левой ногой. «Манчестер Юнайтед» готовит предложение по Лисандро Мартинесу. Эрик тен Хаг очень хочет этот трансфер. «Арсенал» не собирается сдаваться и это всё ещё открытая гонка. После официального анонса Маласии, МЮ возьмётся за дело, в то время как «Арсенал» также пытается приобрести игрока. [Fabrizio Romano]
а с каких пор sky sports i de telegraf стали желтушниками?
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SaH4r.
Ответ Любезный Коссутий
бонусы итак предусмотрены для всей команды. типа, победы в АПЛ, КА и подобного ничего такого, чего нет у других, Маунту не предложили
все равно большая личка, типичный ман ю
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Любезный Коссутий
Ответ SaH4r.
все равно большая личка, типичный ман ю
250 - немного выше среднего личка для МЮ.
хотя, да, для 90% клубов АПЛ - неподъемная
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QWertY
Ответ Фанат спорта01
а с каких пор sky sports i de telegraf стали желтушниками?
Скай уже давно желтушники, которые из раза в раз выдают перлы, поэтому их надежность только tier 3. А телеграф, как и тот же гардиан иногда пускают утятину, как это было с Эриксенем, когда они сказали что тот отказался перейти в МЮ.
Ты об этом не знал?
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SaH4r.
Ответ Любезный Коссутий
250 - немного выше среднего личка для МЮ. хотя, да, для 90% клубов АПЛ - неподъемная
потратили наравне с Сити, результата нуль. Но надежда на лысого есть
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Любезный Коссутий
Ответ SaH4r.
потратили наравне с Сити, результата нуль. Но надежда на лысого есть
у Сити Мансур и Гвардиола, у МЮ - паразиты Глейзеры и 5-й тренер уже.
хвала богам, что МЮ сам в состоянии зарабатывать, хоть и тратит деньги, зачастую, бездарно.
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Фанат спорта01
так то Астон вилла неплохую банду собирает.
тилеманс,ферран и пау.
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