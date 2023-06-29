«Астон Вилла» согласовала трансфер Пау Торреса за 36-41 млн евро
Пау Торрес близок к переходу в «Астон Виллу», которую тренирует знакомый ему Унаи Эмери.
Как сообщает The Guardian, английский клуб согласовал с «Вильярреалом» трансфер примерно за 35 млн фунтов (почти 41 млн евро). По данным The Telegraph, речь идет о 31,5 млн фунтов (36 млн евро).
Об условиях контракта с 26-летним защитником уже договорились.
«Вильярреал» согласился отпустить Торреса за значительно меньшую сумму, нежели предусмотрена в качестве отступных (свыше 63 млн евро). Это связывается с его финансовыми проблемами.
В Ла Лиге в сезоне-2022/23 защитник провел 34 матча и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
в прошлом году мю не смог купить за 60млн ни тимбера,ни Торреса.
а в этом одного арсенал покупает за 45,другого Астон вилла за 40.
Невеш бы вряд-ли вошёл в список лучших игроков поколения и развился до сверхтопа. Зато он обладает статусом просто хорошего игрока и заработает на этом много денег.
хватит выдумывать
«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по Лисандро Мартинесу. Эрик тен Хаг очень хочет этот трансфер. «Арсенал» не собирается сдаваться и это всё ещё открытая гонка.
После официального анонса Маласии, МЮ возьмётся за дело, в то время как «Арсенал» также пытается приобрести игрока.
[Fabrizio Romano]
типа, победы в АПЛ, КА и подобного
ничего такого, чего нет у других, Маунту не предложили
хотя, да, для 90% клубов АПЛ - неподъемная
Ты об этом не знал?
хвала богам, что МЮ сам в состоянии зарабатывать, хоть и тратит деньги, зачастую, бездарно.
тилеманс,ферран и пау.