«Астон Вилла» согласовала трансфер Пау Торреса за 36-41 млн евро

Пау Торрес близок к переходу в «Астон Виллу», которую тренирует знакомый ему Унаи Эмери.

Как сообщает The Guardian, английский клуб согласовал с «Вильярреалом» трансфер примерно за 35 млн фунтов (почти 41 млн евро). По данным The Telegraph, речь идет о 31,5 млн фунтов (36 млн евро).

Об условиях контракта с 26-летним защитником уже договорились.

« » согласился отпустить за значительно меньшую сумму, нежели предусмотрена в качестве отступных (свыше 63 млн евро). Это связывается с его финансовыми проблемами.

В Ла Лиге в сезоне-2022/23 защитник провел 34 матча и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.