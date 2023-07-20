Джикия на вопрос о переходе в «Зенит»: «Даже не думаю. Даже день в «Спартаке» – огромное счастье»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Георгий Джикия Футбол

Георгий Джикия не думает об уходе из «Спартака».

– Что должно произойти, чтобы вы ответили «да» на предложение «Зенита», учитывая и то, что у вас остался год контракта со «Спартаком»?

– Все, что касается моего контракта: год в «Спартаке» – это огромное счастье. Поверьте мне, даже день в «Спартаке» – это огромное счастье.

Кроме того, поправлю вас – у меня не год контракта, а год плюс один. И я планирую сделать так, чтобы у меня был еще этот один год. Поэтому два года в «Спартаке» – очень хороший срок контракта.

– И все же – что должно случиться, чтобы вы ответили «да» на предложение врагов «Спартака» из Петербурга?

– Я об этом даже не думаю. Как бы вы ни хотели от меня услышать какой-либо ответ, – сказал капитан «Спартака».

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31 комментарий

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munhin
И слава богу )
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schwein
Его так спрашивают про предложение из СПб, как будто оно есть.
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fil_spb
Но о том, что никогда не перейдёт не сказал. Значит всё-таки надеется. Хах. Увы, Георгий, не нужен ты Зениту.
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Великий Алонсо
2 ляма евро в год на банковский счёт, 1 матч в неделю, это ли не счастье? Зачем ему Зенит ваш? И в Спартаке прекрасно 😂😂
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Сергей Молодых
Господи, ну что за чудаки задают такие вопросы? Ну серьёзно, кому придёт в голову звать к себе в команду вот это вот? И это я даже не имею ввиду именно Зенит, кому оно вообще нужно?
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Красно Белый
Ответ Сардорбек Гаффоров
Через 2года, когда борщ закончится (или контракт) будешь скамейку полировать хоть в ЦСКА, хоть в Зените. Вопрос только кто даст нужное количество купюр с президентами США для этого
какая глубокая мысль,видно овес хороший дают копытным
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Spymeat
Теперь на всех игроков журналисты будут собирать "компромат", задавая вопрос про возможный переход в стан соперника.
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.ru
с Зенитом разобрались... что насчёт Торпедо?
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Bartez1986
Ответ Сергей Молодых
Господи, ну что за чудаки задают такие вопросы? Ну серьёзно, кому придёт в голову звать к себе в команду вот это вот? И это я даже не имею ввиду именно Зенит, кому оно вообще нужно?
а кому придёт в голову называть человека "оно"?
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bedLaM
нормальный ответ на дурацкий вопрос, одно не понятно, почему притензии к Георгию, а не к журналисту...
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Owen_the_Simple
Джикия на самом деле защитник неплохой и в Зените бы поборолся за старт, но качественно ничего бы Зениту не добавил. Нужно, конечно, искать игроков, которые позволяют существенно прибавить
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Злодей Спб
Через год.
"Мне очень нравится Санкт-Петербург, после шума Москвы я очень рад переехать в этот город и присоединиться к такому гранду как Зенит! Что мне еще нравится? Количество нулей в моём новом контракте! Ахахаха!"

*Зарема падает в обморок*

P.S. Нафиг не нужен, но можно подписать только ради того, чтобы бомбануло у тарасят :)
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Андоррский почтальон
Теперь, похоже, у журналистов осталось два вопроса к футболистам. У зенитовцев спрашивают, уйдут ли они из Зенита, а у всех остальных - перейдут ли они в Зенит.)
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Архитектор Мендисабаль
Это здорово, это здорово, это очень-очень хорошо!
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T622222
За деньги - Да 🤣
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Фантом
Правильно не думает, незачем думать о том, чего не может случиться.
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Owen_the_Simple
Ответ schwein
Его так спрашивают про предложение из СПб, как будто оно есть.
Классика того, что в России находится на месте спортивной журналистики. На днях такой же гений задавал спартаковскому директору вопросы в духе "Зенит у вас украл игрока?"
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Cst Cap
Подписать и отдать в аренду ЦСКА на замену Дивееву
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KOTOV71
Слово " враги" в контексте спортивных состязаний, крайне неуместно и грубо.
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Владимир Молявин
Сомневаюсь, что Георгий перейдёт в Зенит. Зачем???
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Павел Васильев
Что должно случиться?
Предложение от Зенита должно случиться!
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Игорь Пичугин
А ведь ещё наверное с серьёзным видом отвечал, какому нибудь Тимуру Журавелю.
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Владислав88
А его то куда ещё в Зенит? У Зенита и так десяток защитников, Зениту напы нужны.
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Сергей Жарковский
Только истерик этого КБ капитана Зениту недоставало!😭
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Илькаш
"Я об этом даже не думаю. Боюсь спугнуть".
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