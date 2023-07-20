Джикия на вопрос о переходе в «Зенит»: «Даже не думаю. Даже день в «Спартаке» – огромное счастье»
Георгий Джикия не думает об уходе из «Спартака».
– Что должно произойти, чтобы вы ответили «да» на предложение «Зенита», учитывая и то, что у вас остался год контракта со «Спартаком»?
– Все, что касается моего контракта: год в «Спартаке» – это огромное счастье. Поверьте мне, даже день в «Спартаке» – это огромное счастье.
Кроме того, поправлю вас – у меня не год контракта, а год плюс один. И я планирую сделать так, чтобы у меня был еще этот один год. Поэтому два года в «Спартаке» – очень хороший срок контракта.
– И все же – что должно случиться, чтобы вы ответили «да» на предложение врагов «Спартака» из Петербурга?
– Я об этом даже не думаю. Как бы вы ни хотели от меня услышать какой-либо ответ, – сказал капитан «Спартака».
"Мне очень нравится Санкт-Петербург, после шума Москвы я очень рад переехать в этот город и присоединиться к такому гранду как Зенит! Что мне еще нравится? Количество нулей в моём новом контракте! Ахахаха!"
*Зарема падает в обморок*
P.S. Нафиг не нужен, но можно подписать только ради того, чтобы бомбануло у тарасят :)
Предложение от Зенита должно случиться!