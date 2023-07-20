Джикия на вопрос о переходе в «Зенит»: «Даже не думаю. Даже день в «Спартаке» – огромное счастье»

Георгий Джикия не думает об уходе из «Спартака».

– Что должно произойти, чтобы вы ответили «да» на предложение « », учитывая и то, что у вас остался год контракта со «Спартаком»?

– Все, что касается моего контракта: год в «Спартаке» – это огромное счастье. Поверьте мне, даже день в «Спартаке» – это огромное счастье.

Кроме того, поправлю вас – у меня не год контракта, а год плюс один. И я планирую сделать так, чтобы у меня был еще этот один год. Поэтому два года в «Спартаке» – очень хороший срок контракта.

– И все же – что должно случиться, чтобы вы ответили «да» на предложение врагов «Спартака» из Петербурга?

– Я об этом даже не думаю. Как бы вы ни хотели от меня услышать какой-либо ответ, – сказал капитан « ».