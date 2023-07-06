«Защитники «Спартака» деградируют на глазах. Джикия пока не уровень красно-белых». Морозов о главном разочаровании сезона

Теги Спартак премьер-лига Россия Геннадий Морозов Георгий Джикия Футбол

Геннадий Морозов раскритиковал оборону «Спартака» и капитана команды.

– Какое самое большое разочарование прошлого сезона?

– Оборона «Спартака», защитники деградируют на глазах.

– Даже Джикия?

– А почему вы решили, что он хороший защитник? Он меня тоже разочаровал, пока он не уровень «Спартака». Из-под него очень много голов забивается. В какой-то момент будто выключается, хотя он борется, делает много подкатов, но этого мало. Позиционных ошибок много, их надо исправлять и выкладываться на тренировках. Ему надо прибавлять, тем более он капитан.

Разрушать легко, а созидать тяжело. Все идет из детского футбола, там недоработали. А потом ругают тренеров.

Надо у детей программу подготовки менять, чтобы во взрослом возрасте не мучились с ними. Тренеру некогда объяснять простые вещи, защитник в команду должен приходить готовым футболистом, – сказал экс-защитник «Спартака».

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31 комментарий

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Peter Parker
Джикия реально со времен Амкара не импрувнулся. Пока скорость есть, он вывозит. Но с мячом вечно тормозит, в отбор вступать не стремится, плассирует. Каких-то лидерских качеств в обороне не демонстрирует, это не вожак. Еще и фирменные «паузы на отдых» в районе 75 минуты.
Но даже при всем этом, он умудряется считаться фактически лучшим отечественным защитником. Грустно это.
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Дядя ТУРА
наконец-то про Джикию сказали. очень упал его уровень. сейчас по факту игрок середины таблицы. условно в Урал или Оренбург
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Бродяга-симпатяга
Джикия никогда и не блистал. В еле живом Амкаре он еще как то выделялся плюс Пермь сидела у своих ворот всей толпой. А перейдя в Спартак все проблемы и вылезли-неумение чисто играть в отборе, игру совершенно не читает плюс характер гнойный. Постоянно на карточках на психе....ну каков поп таков и приход
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Konstantin Zorin
Ответ Peter Parker
Джикия реально со времен Амкара не импрувнулся. Пока скорость есть, он вывозит. Но с мячом вечно тормозит, в отбор вступать не стремится, плассирует. Каких-то лидерских качеств в обороне не демонстрирует, это не вожак. Еще и фирменные «паузы на отдых» в районе 75 минуты. Но даже при всем этом, он умудряется считаться фактически лучшим отечественным защитником. Грустно это.
К сожалению, Джикии уже 30 и скорость уже не та, лишний вес постоянно и такого взаимодействия, как было с Жиго больше не будет. Как капитан он слабоват. При всём к нему уважении, нужно искать замену Георгию.
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Teodrakis
Джикия самый переоценный и не в меру распиаренный игрок России.
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Сергей Ошлапов
Защита 0.
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Kit Belleu
Ответ Виталий Желтоусов
Гена, а ты сам то был суперфутболистом? Джикия то как раз и луч света в этой обороне Спартака.
Геннадий Морозов был классным футболистом.Джикия ему в подметки не годится
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krossalex
А кто сейчас в Спартаке показывает уровень, а если и показывает, то какой и чего? Вот есть Мозес (когда он на позитиве и играет с желанием), Бальде (старается, видно, что хочет играть), Промес (но феерит всплесками), Мартинс бьется. Но это все иностранцы, да и играют неровно, могут выключиться, могут изобразить усердие...Про наших могу сказать одно - унылое говно. Бывают минуты озарения у Зиньковского, Пруцева, Игнатова, Зобнин старается, Литвинов (но может и накосячить на пустом месте), Селихов притух... Да еще и пресловутый "контролируемый хаос", периодически сваливающийся в "бей-беги". Как говорил Жванецкий -"Тщательнее надо, ребята, тщательнее". А так - не вижу пока каких-то позитивных надежд. Посмотрим первые 2-3 тура и всё станет ясно.
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Николай Повалюхин
Когда Морозов с Бубновым в центре защиты играли, такой хрени как сейчас не было. За такое как сейчас тогда бы тёмную устроили.
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Андоррский почтальон
Я удивлен, почему об этом стали говорить только сейчас. У Джикии всегда была масса позиционных ошибок. Он постоянно оказывается не там, где нужно.
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Торна
Он прав полностью. Джикия слаб. Просто на фоне Масловых и Денисовых не так бросается в глаза
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Shadow1882
Подумал, что это Морозов, который в Факеле играл. Впрочем, он сезон лучше Джикии на позиции ЦЗ провёл
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Kit Belleu
Ответ krossalex
А кто сейчас в Спартаке показывает уровень, а если и показывает, то какой и чего? Вот есть Мозес (когда он на позитиве и играет с желанием), Бальде (старается, видно, что хочет играть), Промес (но феерит всплесками), Мартинс бьется. Но это все иностранцы, да и играют неровно, могут выключиться, могут изобразить усердие...Про наших могу сказать одно - унылое говно. Бывают минуты озарения у Зиньковского, Пруцева, Игнатова, Зобнин старается, Литвинов (но может и накосячить на пустом месте), Селихов притух... Да еще и пресловутый "контролируемый хаос", периодически сваливающийся в "бей-беги". Как говорил Жванецкий -"Тщательнее надо, ребята, тщательнее". А так - не вижу пока каких-то позитивных надежд. Посмотрим первые 2-3 тура и всё станет ясно.
Вот поэтому Зенит и делает ставку на иностранных игроков,а не на наших одноразовых.И правильно делает.
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Ильдар Исмагилов
Ответ Peter Parker
Джикия реально со времен Амкара не импрувнулся. Пока скорость есть, он вывозит. Но с мячом вечно тормозит, в отбор вступать не стремится, плассирует. Каких-то лидерских качеств в обороне не демонстрирует, это не вожак. Еще и фирменные «паузы на отдых» в районе 75 минуты. Но даже при всем этом, он умудряется считаться фактически лучшим отечественным защитником. Грустно это.
С личкой 3 млн зеленых
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Kit Belleu
Сколько тренеров сменилось,а Джикия ни сколько не вырос в мастерстве.
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Николай Иванов
Сложно спорить,прав на все 100,защита днище
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Lada-Greta
Заберите у Джикии капитанскую повязку и будет он такой же защитник как и все остальные в Спартаке. Апломба у него море, какие-то посторонние интересы вроде медиалиги, не тем он занимается. И вообще капитаном должен быть игрок центра поля, игрок в гуще событий игры, игрок от которого зависит ход игры, а не вратарь и не защитник, которые на игру как-то серьёзно повлиять не могут, нападающие же по причине своей зависимости тоже не могут быть капитанами.
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Kit Belleu
Ответ Андоррский почтальон
Я удивлен, почему об этом стали говорить только сейчас. У Джикии всегда была масса позиционных ошибок. Он постоянно оказывается не там, где нужно.
Его игра часто была подозрительна.
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genadijhamiduline
Геннадий Морозов был одним из сильнейших персональщиков.......Его пройти было практически невозможно.....Но футбол меняется и персональщиков сейчас нет , как впрочем и чистильщиков( либеро ).........
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Kit Belleu
Ответ Николай Повалюхин
Когда Морозов с Бубновым в центре защиты играли, такой хрени как сейчас не было. За такое как сейчас тогда бы тёмную устроили.
Сравняли подмастерьев и мастеров.Это несерьезно.
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sumo77
Ответ Бродяга-симпатяга
Джикия никогда и не блистал. В еле живом Амкаре он еще как то выделялся плюс Пермь сидела у своих ворот всей толпой. А перейдя в Спартак все проблемы и вылезли-неумение чисто играть в отборе, игру совершенно не читает плюс характер гнойный. Постоянно на карточках на психе....ну каков поп таков и приход
Мне кажется, что его "психи" достаточно хорошо просчитаны. Давно за ним наблюдаю, еще с того матча, когда, будучи игроком Амкара, он провоцировал Промеса. В Спартаке он продолжил пользоваться этим приемом, если игрок соперника заведен или на карточке, Джикия обязательно попытается на него наброситься или подставиться. Например, с Вернблумом, Оздоевым, Дзюбой или Скопинцевым. Но в целом он далеко не худший в Спартаке из защитников.
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Kit Belleu
Я не могу представить его в зените или цска,уровень не тот.даже бесплатно не возьмут.
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Kit Belleu
С его бешеной зарплатой надо продавать.Расти не будет,а такой он не нужен.С его зарплатой можно классного защитника найти.И их не мало.
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Prise
Согласен, Джикия сдал.
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Владимир Молявин
Я бы не был так категоричен. Но в чём-то он прав.
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