«Защитники «Спартака» деградируют на глазах. Джикия пока не уровень красно-белых». Морозов о главном разочаровании сезона

Геннадий Морозов раскритиковал оборону «Спартака» и капитана команды.

– Какое самое большое разочарование прошлого сезона?

– Оборона «Спартака», защитники деградируют на глазах.

– Даже Джикия?

– А почему вы решили, что он хороший защитник? Он меня тоже разочаровал, пока он не уровень «Спартака». Из-под него очень много голов забивается. В какой-то момент будто выключается, хотя он борется, делает много подкатов, но этого мало. Позиционных ошибок много, их надо исправлять и выкладываться на тренировках. Ему надо прибавлять, тем более он капитан.

Разрушать легко, а созидать тяжело. Все идет из детского футбола, там недоработали. А потом ругают тренеров.

Надо у детей программу подготовки менять, чтобы во взрослом возрасте не мучились с ними. Тренеру некогда объяснять простые вещи, защитник в команду должен приходить готовым футболистом, – сказал экс-защитник « ».