Команды английской Премьер-лиги ведут активную подготовку к новому сезону, которая связана не только с трансферами игроков, но и проведением товарищеских матчей. Часть из них традиционно проходит в Северной Америке, где таким образом не только популяризируется АПЛ и ее клубы, это еще и неплохой заработок. Отношение у тренеров и футболистов к таким поездкам неоднозначное, но и отказов не так много. До старта сезона осталось чуть более трех недель, за это время можно успеть съездить еще на один континент. Около недели назад в «командировку» в Соединенные Штаты отправились и лидеры прошлого сезона Премьер-лиги лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Обе команды таким образом начали подготовку к новому сезону и уже успели сыграть по два матча.

И в Лондоне, и в Манчестере прошлый чемпионат могут занести себе в актив, но у каждого клуба осталось послевкусие с горчинкой. «Арсенал» долгое время лидировал, опережал главного преследователя «Манчестер Сити», но весной это преимущество стало таять, а после очного поединка команд стало ясно, что «горожане» попросту сильнее. В результате «канониры» остались вообще без трофеев. «Манчестер Юнайтед» занял третье место и отстал от лондонского клуба на девять очков, разницы по сути никакой нет, зато команда Эрика тен Хага выиграла Кубок Лиги, и это первый трофей команды за более чем десять лет. Горчинка заключается в том, что в финале другого престижного турнира Кубка Англии не удалось обыграть все тот же «Манчестер Сити». Новый сезон — новые надежды. Матч соперников состоится в Ист-Рутерфорде на MetLife Stadium, начало в 00:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 3

Манчестер Юнайтед

В предстоящем сезоне за командой будет очень интересно наблюдать. Во-первых уже успел адаптироваться главный тренер. Эрик тен Хаг в прошлом году пришел из амстердамского «Аякса» и сразу же столкнулся с игровыми проблемами. В первых двух матчах его команда потерпела поражения, причем не от самых сильных соперников. «Манчестер Юнайтед» оказался на дне турнирной таблицы, пришлось выкарабкиваться.

Во-вторых, возник фактор Криштиану Роналду. Дорогостоящий игрок и звезда команды всегда был не прочь потянуть одеяло на себя и в некоторые моменты вел себя вызывающе. Но и тут специалист из Нидерландов проявил волю и характер. Роналду уехал на Ближний Восток, климат в команде наладился. Вообще на протяжении всего сезона тен Хаг доказывал, что авторитетов для него не существует. Капитан команды Харри Магуайр тоже надолго приседал на лавку, и судьба его в предстоящем сезоне пока не решена.

Наконец, в-третьих, манкунианцы смогли выиграть трофей и составили реальную конкуренцию соседям из «Сити» в финале Кубка Англии. Теперь от «красных дьяволов» ждут реальной борьбы за чемпионский титул. Серьезно помешать этому могут только нефутбольный факторы, в первую очередь, длительная эпопея с продажей клуба. Ряд футболистов в прошлом сезоне были арендованы и вернулись в свои команды. Из трансферов пока самые громкие — это приобретение вратаря Андре Онана из «Интера» и полузащитника Мэйсона Маунта из «Челси».Перед вами результаты пяти последних матчей команды.

Товарищеский. 19.07.2023, «Манчестер Юнайтед» — «Лион» — 1 : 0

— «Лион» — : 0 Товарищеский. 12.07.2023, «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» — 2 : 0

— «Лидс» — : 0 Кубок Англии. 13.06.2023, «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 2 : 1

— «Манчестер Юнайтед» — : 1 АПЛ. 28.05.2023, «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» — 2 : 1

— «Фулхэм» — : 1 АПЛ. 25.05.2023, «Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 4 : 1

Факты и цифры

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» набрал 75 очков и занял третье место в АПЛ

Манкунианцы в шестой раз в своей истории смогли завоевать Кубок Лиги

Лучшим бомбардиром команды с 30 забитыми мячами во всех турнирах стал нападающий Маркус Рэшфорд

Лучший ассистент по итогам прошлого сезона — полузащитник Бруну Фернандеш, на его счету 13 результативных передач

Арсенал

Можно понять разочарование болельщиков «Арсенала» в минувшем сезоне, ведь счастье было так близко, а в результате спустя долгие годы нечего будет вспомнить. Включая еврокубки, команда приняла участие в четырех турнирах и нигде не добилась успеха. Из плюсов, главный тренер Микель Артета сумел набить достаточно шишек и вряд ли повторит ошибки минувшего сезона. Состав у команды по-прежнему остается одним из самых сильных в английской Премьер-лиге.

Многое будет зависеть от трансферов. Тут уже удалось приобрести все у того же «Челси», который устроил распродажу, нападающего сборной Германии Кая Хавертца. Вторая покупка — молодой, но уже опытный защитник из «Аякса» Юрриен Тимбер. В качестве свободного агента из «Вест Хэма» пришел полузащитник Деклан Райс. Обязательно будут и другие приобретения, хотя и нынешний состав способен достигать успеха. Ушел полузащитник Гранит Джака, но потеря не критичная.

Подготовку к новому сезону «канониры» начали чуть больше недели назад и сначала съездили в Германию в гости к «Нюрнбергу». Там они сыграли вничью и отправились за океан. В первом же поединке им противостояла сборная Всех звезд МЛС. Правда, в составе этих звезд мы с вами смогли увидеть лишь несколько знакомых фамилий и уж точно без главного теперь игрока команды «Интер Майами». В результате выход с корабля на бал для «Арсенала» получился весьма удачным. Гости учинили разгром, в котором поучаствовал и новичок команды Кай Хавертц. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием «канониров».

Товарищеский. 20.07.2023, «Звезды МЛС» — «Арсенал» — 0 : 5

— 0 : Товарищеский. 13.07.2023, «Нюрнберг» — «Арсенал» — 1 : 1

АПЛ. 28.05.2023, «Арсенал» — «Вулверхэмптон» — 5 : 0

— «Вулверхэмптон» — : 0 АПЛ. 20.05.2023, «Ноттингем Форест» — «Арсенал» — 1 : 0

— «Арсенал» — : 0 АПЛ. 14.05.2023, «Арсенал» — «Брайтон» — 0 : 3

Факты и цифры

В прошлом сезоне «Арсенал» набрал 84 очка и занял второе место в АПЛ отстав на 5 очков от «Манчестер Сити»

Лучшим бомбардиром команды во всех турнирах стал Букайо Сака, на его счету 17 забитых мячей

Он же лучший ассистент команды, в 49 поединках нападающий отдал партнерам по команде 11 результативных передач

Самым недисциплинированным в «Арсенале» стал полузащитник Гранит Джака — 9 предупреждений

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал

Впервые команды сыграли друг с другом в далеком 1894 году в рамках Чемпионшипа. В Манчестере поединок завершился результативной ничьей со счетом 3 : 3. С тех пор в различных турнирах сыграно 239 матчей. Преимущество в них на счету «манкунианцев».

Победы «Манчестер Юнайтед» — 99

Победы «Арсенала» — 87

Ничьи — 53

Самая крупная победа «Манчестер Юнайтед» — 8 : 2

Самая крупная победа «Арсенала» — 5 : 0

Последние четыре года команды играют исключительно в рамках Премьер-лиги, и матчи в основном проходят по схожему сценарию, каждая побеждает на своем поле. Последний поединок соперники провели в Лондоне, и хозяева вырвали победу на последней минуте матча. Результаты последних пяти матчей перед вами.

АПЛ. 22.01.2023, «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» — 3 : 2

— «Манчестер Юнайтед» — : 2 АПЛ. 04.09.2022, «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» — 3 : 1

— «Арсенал» — : 1 АПЛ. 23.04.2022, «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» — 3 : 1

— «Манчестер Юнайтед» — : 1 АПЛ. 02.12.2021, «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» — 3 : 2

— «Арсенал» — : 2 АПЛ. 30.01.2021, «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» — 0 : 0

Коэффициенты букмекеров на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал

Перед прогнозом приходится делать много оговорок, связанных с началом сезона, разной функциональной подготовкой, команды только начинают набирать обороты. Неизвестно, какой состав выберут тренеры на матч. Но если вспомнить заокеанские поединки европейских клубов прошлых лет, то борьба в них шла нешуточная. Тем более стадионы, как правило, бывают заполнены до отказа, и игроки стремятся показать все свое мастерство. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Манчестер Юнайтед» — 2,80

Ничья — 3,56

Победа «Арсенала» — 2,37

На букмекеров наверняка произвела впечатление победа «канониров» над звездами МЛС. Но и «Манчестер Юнайтед» смог уверенно переиграть «Лидс» далеко не самым сильным составом. На манкунианцев очень привлекательная ставка, подстраховаться можно форой или тоталом.

Где смотреть матч Арсенал – МЮ

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