Где смотреть Арсенал – Манчестер Юнайтед, во сколько прямая трансляция матча, Клубные товарищеские матчи 23 июля
В воскресенье, 23 июля, сыграют Арсенал и Манчестер Юнайтед в рамках Клубных Товарищеских Матчей.
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- Игра пройдет на стадионе MetLife Stadium в Ист-Рутерфорде.
- Встречу будет в прямом эфире показывать один из зарубежных каналов, доступных в IP-TV сервисах.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Арсенал – Манчестер Юнайтед
- Начало матча запланировано на 00:00 по московскому времени.
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