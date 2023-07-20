«Факел» об абонементах: «Продали 10 тысяч на первую часть сезона – больше, чем все московские клубы 2-й год подряд»

«Факел» заявил, что опередил все московские клубы по числу проданных абонементов.

«Футбольный ажиотаж в Воронеже действительно никуда не исчез, что очень радует. Мы продали 10 тысяч абонементов на первую часть сезона.

Общаемся с коллегами из других команд, обсуждаем различные рабочие моменты и, если мы не ошибаемся, второй год подряд нам удалось реализовать больше абонементов, чем все московские клубы.

По крайней мере, на данный момент очень похоже на то. Мы очень рады работать для такой неравнодушной аудитории», – сообщил руководитель пресс‑службы клуба Павел Горячев.

В первом туре Мир РПЛ воронежцы сыграют с «Ростовом» в гостях. Первый домашний матч «Факел» проведет против «Локомотива» 30 июля.

Более миллиона Fan ID оформлено в России. Больше всего – в Москве, Петербурге и Краснодаре