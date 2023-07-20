«Факел» об абонементах: «Продали 10 тысяч на первую часть сезона – больше, чем все московские клубы 2-й год подряд»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Факел Матч ТВ Футбол

«Факел» заявил, что опередил все московские клубы по числу проданных абонементов.

«Футбольный ажиотаж в Воронеже действительно никуда не исчез, что очень радует. Мы продали 10 тысяч абонементов на первую часть сезона.

Общаемся с коллегами из других команд, обсуждаем различные рабочие моменты и, если мы не ошибаемся, второй год подряд нам удалось реализовать больше абонементов, чем все московские клубы.

По крайней мере, на данный момент очень похоже на то. Мы очень рады работать для такой неравнодушной аудитории», – сообщил руководитель пресс‑службы клуба Павел Горячев.

В первом туре Мир РПЛ воронежцы сыграют с «Ростовом» в гостях. Первый домашний матч «Факел» проведет против «Локомотива» 30 июля.

Более миллиона Fan ID оформлено в России. Больше всего – в Москве, Петербурге и Краснодаре

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17 комментариев

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Ри чмонд)
Провинциальные комплексы одинаковые что в Питере что в Воронеже🤣🤣🤣👍
+26
-5
+21
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Caniball
А чему тут радоваться?! В Москве их не берут из-за fan id.
В провинции большинству пофиг на это fan id…..
+20
-4
+16
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Spartakus1984
Он вкурсе почему Москвичи ен покупают билеты и абики?
+21
-5
+16
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Caniball
Ответ box2box2
У Факела болельщиков больше, чем у большинства московских клубов вместе взятых
Это каких таких?!
Родина и Торпедо?!
+6
-2
+4
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Ри чмонд)
Ответ блокад блокадыч
Зато у Москвичей вообще нету комплексов к Питеру, вообще нету, вооооообще
100%......столица лучше всех раз в 100 это факт, начиная по уровню жизни и заканчивая инфраструктурой
+3
-1
+2
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Новый тренер ФК Спартак
там все билеты перекупы купили и впаривают кузьмичям за овердофигв
+4
-3
+1
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Дядя ТУРА
хочется пожелать Факелу хорошего инвестора и новый стадион
+2
-1
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Джиза
Воронеж, не уподобляйся Питеру и Грише Иванову. Нет в футболе никакой абстрактной Москвы. Не надо ссылаться на Москву, это дешево. Вы миллионник, город с именем, а не деревня - просто гордитесь своими показателями.
+2
-1
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Василий Байбаков
Факел!!!!!!!!
+4
-4
0
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Евгений Кузнецов
вот где болельщики по-настоящему любят футбол в себе, а не себя в футболе!

Воронеж - красавчики!
+3
-3
0
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box2box2
Ответ Caniball
Это каких таких?! Родина и Торпедо?!
Динама, Локо, ПФК, давно пора седлать любительскими
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Сергей Молодых
Ответ Spartakus1984
Он вкурсе почему Москвичи ен покупают билеты и абики?
Ой, да по жизни московские стадионы полупустые! Но только сейчас появилась такая отмазка как фан айди. Раньше то приходилось объяснять низкую посещаемость то погодой, то дачами, то временем проведения матча, а сейчас можно всё списать на бойкот фанатов, . Просто в том же Воронеже любят футбол и поддерживают свою команду, в отличии от самовлюбленных группок якобы болельщиков из столицы
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