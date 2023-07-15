Владислав Радимов: «Зенит» – явный фаворит Суперкубка. ЦСКА выглядит усталым и вялым»

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Владислав Радимов назвал «Зенит» явным фаворитом матча за Суперкубок России.

– Я думаю, что «Зенит» явный фаворит Суперкубка. Я видел команду на недавнем турнире в Петербурге, она действительно неплохо выглядела. И я знаю, как Семак подводит к официальным матчам. На этом кубке «Зенит» физически с «Нефтчи» выглядел плохо, с «Црвеной Звездой» – получше, а с «Фенербахче» еще лучше. То есть, ребята добавляют.

А что касается ЦСКА, то я не совсем понимаю, к какому матчу подводил свою команду Федотов – к Суперкубку или к старту сезона. Не думаю, что они будут разбрасываться трофеями, но, судя по Братскому кубку с «Динамо» в прошлые выходные, ЦСКА выглядит совсем усталым и вялым. Видно, что под нагрузками.

– Зато у армейцев нет потерь в составе, кроме Медины, который и так был относительно основным. А у «Зенита» – сразу две в центре поля: ушел Кузяев, вряд ли сыграет Вендел...

– Да, это два игрока старта, и заменить их, как я понимаю, на данный момент могут Васильев и Коваленко. Оба молодые, обоим надо время вписаться.

– Могут ли они появиться в основе на Суперкубок?

– Давайте рассуждать так. Схема с большой долей вероятности будет 4-3-3. Впереди: Мантуан, Малком и либо Кассьерра, либо Сергеев. В середине – Кейрос, который себя неплохо проявил, Барриос. И остается одна вакансия. Если Клаудинью сможет играть, то выйдет он. Если нет – то, я думаю, Васильев.

– То есть, Васильев – готовый игрок в стартовый состав?

– Давайте уж совсем не будем возносить его до небес. До готового игрока в основу ему еще далековато, но как, если не такими выходами в старте или за замену, доказывать свою состоятельность. В принципе, проявил он себя неплохо, так что ему наверняка могут доверить.

Но не надо забывать, что есть Коваленко, который тоже прибавляет. И здесь физическое состояние сыграет ключевую роль, а тут уже Семаку виднее. Но, повторюсь, если Клаудиньо поправится, в старте выйдет он.

– Под нагрузками в самом старте сезона можно ждать какого-то фееричного открытого матча, каким часто получаются встречи «Зенита» и ЦСКА?

– Я думаю, обе команды начнут осторожно. Поскольку еще не на максимуме, игрового ритма нет. Но во втором тайме игра раскроется, а может быть даже и во второй половине первого, – сказал бывший игрок ЦСКА, «Зенита» и сборной России.

Матч за OLIMPBET Суперкубок России состоится сегодня, 15 июля. Начало – в 17:00 по московскому времени. 

15 комментариев

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mallowan
Нашли кого спрашивать, ни одного официального матча не сыграли, но уже оказывается вялые
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арап Петра Великого
Ну, Влад дает! Как формулирует!
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Остап Бендер Сгибальщик
снова и снова вспоминаю когда молодой Мостовой был на выходах на 5 минут...теперь игрок основы(от бразильцев набрался)))так что у всех есть шанс,когда учатся у мастеров
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