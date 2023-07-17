Мостовой о легионерах «Зените»: «Могут потерять мотивацию выкладываться на 100 процентов. Может, им уже приелись победы»

Александр Мостовой считает, что у легионеров «Зенита» могут быть проблемы с мотивацией.

В субботу в матче за сине-бело-голубые обыграли ЦСКА (0:0, 5:4 по пен.).

«В матче за Суперкубок было ощущение, что игрокам ЦСКА больше хотелось выиграть трофей, чем игрокам «Зенита». Может, это только начало сезона и команды по-разному готовились физически, а может, лидерам «Зенита» уже немного приелись победы.

Думаю, легионеры « » могут потерять мотивацию выкладываться на 100 процентов после стольких выигранных трофеев», — сказал экс-игрок сборной России.