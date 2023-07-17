Мостовой о легионерах «Зените»: «Могут потерять мотивацию выкладываться на 100 процентов. Может, им уже приелись победы»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой OLIMPBET Суперкубок России лимит на легионеров Дуглас Сантос Малком Матео Кассьерра Вильмар Барриос Клаудиньо Родригао Вендел Густаво Мантуан Роберт Ренан Ду Кейрос Футбол

Александр Мостовой считает, что у легионеров «Зенита» могут быть проблемы с мотивацией.

В субботу в матче за OLIMPBET Суперкубок России сине-бело-голубые обыграли ЦСКА (0:0, 5:4 по пен.).

«В матче за Суперкубок было ощущение, что игрокам ЦСКА больше хотелось выиграть трофей, чем игрокам «Зенита». Может, это только начало сезона и команды по-разному готовились физически, а может, лидерам «Зенита» уже немного приелись победы.

Думаю, легионеры «Зенита» могут потерять мотивацию выкладываться на 100 процентов после стольких выигранных трофеев», — сказал экс-игрок сборной России.

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4 комментария

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fil_spb
Опять эти чудо рассуждения, которые ни на чем не основаны, кроме как на ковырянии в носу. Малком, уже будучи 3-х кратным чемпионом, провёл лучший в карьере, по его собственному признанию, сезон 22/23. А по мнению всяких горе экспертов давно бы должен был потерять мотивацию. Плюс вызов того же Малкома и Ренана в сборную, показал что за Зенитом и РПЛ следят. Так чего бы им терять мотивацию?
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Игорь Пичугин
Саша! Сдались тебе эти легионеры Зенитовские, ты самое главное, сам не потеряй мотивацию к учёбе и получению заветной бумажки.
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Ezra-Matthew Miller
Ответ fil_spb
Опять эти чудо рассуждения, которые ни на чем не основаны, кроме как на ковырянии в носу. Малком, уже будучи 3-х кратным чемпионом, провёл лучший в карьере, по его собственному признанию, сезон 22/23. А по мнению всяких горе экспертов давно бы должен был потерять мотивацию. Плюс вызов того же Малкома и Ренана в сборную, показал что за Зенитом и РПЛ следят. Так чего бы им терять мотивацию?
как писал кое-кто: «Ренан в сборной только потому что временный тренер сборной был по совместительству тренером молодежки. И Рамону очень нравится Ренан, он был лидером его команды+эффект мотивации. Сказать что Роберт наиграл на сборную-нет. На его позиции конкуренция слишком большая.
Малкома взяли из-за травмы Антони и потому что временный тренер был не в восторге Рафиньи. Сейчас когда в сборной постоянный тренер, а не так-приедь на денек,объяви состав и снова возвращайся в молодежку, думаю шансы и Малкома и прочих на Селесао очень низкие. И учитывая что еврокубков в перспективе пары лет не будет, то и дальше соответственно шансов очень немного». мантру другую выучите
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Любовь Мелехова
Ответ Игорь Пичугин
Саша! Сдались тебе эти легионеры Зенитовские, ты самое главное, сам не потеряй мотивацию к учёбе и получению заветной бумажки.
Болеет царь душой за Зенит, переживает! 😄
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