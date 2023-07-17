Мостовой о легионерах «Зените»: «Могут потерять мотивацию выкладываться на 100 процентов. Может, им уже приелись победы»
Александр Мостовой считает, что у легионеров «Зенита» могут быть проблемы с мотивацией.
В субботу в матче за OLIMPBET Суперкубок России сине-бело-голубые обыграли ЦСКА (0:0, 5:4 по пен.).
«В матче за Суперкубок было ощущение, что игрокам ЦСКА больше хотелось выиграть трофей, чем игрокам «Зенита». Может, это только начало сезона и команды по-разному готовились физически, а может, лидерам «Зенита» уже немного приелись победы.
Думаю, легионеры «Зенита» могут потерять мотивацию выкладываться на 100 процентов после стольких выигранных трофеев», — сказал экс-игрок сборной России.
Малкома взяли из-за травмы Антони и потому что временный тренер был не в восторге Рафиньи. Сейчас когда в сборной постоянный тренер, а не так-приедь на денек,объяви состав и снова возвращайся в молодежку, думаю шансы и Малкома и прочих на Селесао очень низкие. И учитывая что еврокубков в перспективе пары лет не будет, то и дальше соответственно шансов очень немного». мантру другую выучите