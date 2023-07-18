Рожерио хочет в «Спартак», «Сассуоло» надеется удержать защитника. Идут активные переговоры

«Спартак» активно ведет переговоры о трансфере Рожерио да Силвы.

Как утверждает инсайдер , « » надеется, что сможет сохранить 25-летнего защитника, но футболист настроен на переход.

Речь идет о трансфере бразильца на постоянной основе. Сообщалось, что за него « » заплатит 8 млн евро.

В Серии А в прошлом сезоне провел 36 игр и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.