Рожерио хочет в «Спартак», «Сассуоло» надеется удержать защитника. Идут активные переговоры
«Спартак» активно ведет переговоры о трансфере Рожерио да Силвы.
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, «Сассуоло» надеется, что сможет сохранить 25-летнего защитника, но футболист настроен на переход.
Речь идет о трансфере бразильца на постоянной основе. Сообщалось, что за него «Спартак» заплатит 8 млн евро.
В Серии А в прошлом сезоне Рожерио провел 36 игр и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Настолько больше платят?
Уезжать из Серии А в Спартак довольно странно, особенно, когда он основной игрок клуба
А ты про методы команды г.......?