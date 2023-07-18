Рожерио хочет в «Спартак», «Сассуоло» надеется удержать защитника. Идут активные переговоры

Теги Спартак премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Сассуоло Рожерио да Силва Фабрицио Романо Футбол

«Спартак» активно ведет переговоры о трансфере Рожерио да Силвы.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, «Сассуоло» надеется, что сможет сохранить 25-летнего защитника, но футболист настроен на переход.

Речь идет о трансфере бразильца на постоянной основе. Сообщалось, что за него «Спартак» заплатит 8 млн евро.

В Серии А в прошлом сезоне Рожерио провел 36 игр и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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26 комментариев

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Дмитрий Медведев
Как скоро в переговоры вступит Зенит?
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kazbek.sultanbek
Ответ Честный контроль
Его пытают чтоль? Кто в здравом уме захочет идти в этот клуб!
Он же не к вам собирается
+16
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+12
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Three Days Grace
Ответ Влад Безруков
Какие интересные желания у парня Настолько больше платят? Уезжать из Серии А в Спартак довольно странно, особенно, когда он основной игрок клуба
Говорят, что от 2 млн до 2.3 может в Спартаке получать. Ему уже одноклубники в комментах на русском пишут и он сам на Кейта подписался в запрещённой сети)
+7
-1
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Влад Безруков
Какие интересные желания у парня
Настолько больше платят?
Уезжать из Серии А в Спартак довольно странно, особенно, когда он основной игрок клуба
+7
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+1
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ฺ ฺ
Ответ Честный контроль
Его пытают чтоль? Кто в здравом уме захочет идти в этот клуб!
Карраскаль, Медина
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Overkiller
Да ладно, пусть идёт, он в Спартаке в полной мере прочувствует всю глубину Сассуоло.
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Денис Уколов
Ответ Честный контроль
Его пытают чтоль? Кто в здравом уме захочет идти в этот клуб!
То ли дело кони-рай на земле, особенно стадион, прямиком из суровых нулевых по своей грязи внутри))
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Leon9
Ответ Честный контроль
Его пытают чтоль? Кто в здравом уме захочет идти в этот клуб!
Медина🤣🤣🤣🤣
А ты про методы команды г.......?
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Eugn_eugn
Ответ Дмитрий Медведев
Как скоро в переговоры вступит Зенит?
А у Зенита есть приоритетное право выкупа ?
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Eugn_eugn
Ответ Дмитрий Медведев
Как скоро в переговоры вступит Зенит?
А у Зенита есть приоритетное право выкупа ?
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Виталик Украинский
Ответ Влад Безруков
Какие интересные желания у парня Настолько больше платят? Уезжать из Серии А в Спартак довольно странно, особенно, когда он основной игрок клуба
Тут только возможная связь с Промесом может объяснить это.
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Алексей Гусев
Ответ Marcus-light
Сассуоло вообще странный клуб. Берарди вон сколько лет играет, клепает голы и передачи - и никому не нужен, пусть и травмы. А вот Скамакка, наоброт, сколько по арендам скитался, только вернулся и начал забивать - сразу продали. Наверное боятся игроки пересидеть там.
Беррарди нужен, он просто сам не идет никуда.
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Roman Araslanov
Ответ Влад Безруков
Какие интересные желания у парня Настолько больше платят? Уезжать из Серии А в Спартак довольно странно, особенно, когда он основной игрок клуба
Ну кто то ж однако переходит в цска, ой…
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Marcus-light
Ответ Влад Безруков
Какие интересные желания у парня Настолько больше платят? Уезжать из Серии А в Спартак довольно странно, особенно, когда он основной игрок клуба
Сассуоло вообще странный клуб. Берарди вон сколько лет играет, клепает голы и передачи - и никому не нужен, пусть и травмы. А вот Скамакка, наоброт, сколько по арендам скитался, только вернулся и начал забивать - сразу продали. Наверное боятся игроки пересидеть там.
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Sinister Kid
Ответ Влад Безруков
Какие интересные желания у парня Настолько больше платят? Уезжать из Серии А в Спартак довольно странно, особенно, когда он основной игрок клуба
500000 евро за 4 года не хилая сумма.
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futbol Liverpool
Этот переход важен чтобы доказать что из топ5 в рпл и обратно , возможно переходить .
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Виталик Украинский
Спартак пытается копировать Зенит, разыскивая бразильцев, ну хоть каких-нибудь. Но надо помнить, возможно на всех бразильцев у Зенита первоочередное право выкупа.
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Доктор Верховцев
Спартак Сассуоло за Рожерио готов. Заплатить деньги.
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Roman Araslanov
Свободу Рожерио!)
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