Мелешин считает, что «Спартак» готов конкурировать с «Зенитом»: «Хочется занимать высокие места»

Павел Мелешин считает, что «Спартак» готов конкурировать с «Зенитом» в Мир РПЛ.

— Какие у вас ожидания от ?

— Конечно, хочется занимать высокие места. Мы будем к этому стремиться, будем делать все, что возможно.

— Команда готова конкурировать с « »?

— Я думаю, готова.

— То есть будет борьба за первое место?

— Борьба всегда есть.

— Как считаете, «Спартак» не потерялся бы в одном из европейских турниров?

— Не знаю. Это надо смотреть в турнирах, сложно сказать, – сказал нападающий « ».