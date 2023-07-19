Мелешин считает, что «Спартак» готов конкурировать с «Зенитом»: «Хочется занимать высокие места»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Павел Мелешин Футбол

Павел Мелешин считает, что «Спартак» готов конкурировать с «Зенитом» в Мир РПЛ.

— Какие у вас ожидания от РПЛ?

— Конечно, хочется занимать высокие места. Мы будем к этому стремиться, будем делать все, что возможно.

— Команда готова конкурировать с «Зенитом»?

— Я думаю, готова.

— То есть будет борьба за первое место?

— Борьба всегда есть.

— Как считаете, «Спартак» не потерялся бы в одном из европейских турниров?

— Не знаю. Это надо смотреть в турнирах, сложно сказать, – сказал нападающий «Спартака».

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6 комментариев

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Юра Зыков
Каждый сезон готовы они,хехе
+2
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Зелёный гопник
Станут чемпионами после 5 туров ?😏
+1
0
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Владислав Иванов
🗿🗿🗿НЕТ!)
+1
0
+1
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Ответ Bartez1986
надо больше доверять Павлу. не хуже Николсона уж точно. зато свой и молодой
весной когда выбыл Соболев и не шла игра у других, ему шансов не давали, было странно...
0
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