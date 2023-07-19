Мелешин считает, что «Спартак» готов конкурировать с «Зенитом»: «Хочется занимать высокие места»
Павел Мелешин считает, что «Спартак» готов конкурировать с «Зенитом» в Мир РПЛ.
— Какие у вас ожидания от РПЛ?
— Конечно, хочется занимать высокие места. Мы будем к этому стремиться, будем делать все, что возможно.
— Команда готова конкурировать с «Зенитом»?
— Я думаю, готова.
— То есть будет борьба за первое место?
— Борьба всегда есть.
— Как считаете, «Спартак» не потерялся бы в одном из европейских турниров?
— Не знаю. Это надо смотреть в турнирах, сложно сказать, – сказал нападающий «Спартака».
6 комментариев