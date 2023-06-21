«Ференцварош» Черчесова сыграет с фарерским «КИ Клаксвик» в 1-м раунде отбора ЛЧ

Теги Станислав Черчесов Лига чемпионов УЕФА высшая лига Венгрия Ференцварош высшая лига Фарерские острова КИ Клаксвик Футбол

«Ференцварош» Станислава Черчесова сыграет в ЛЧ с клубом с Фарерских островов.

Во вторник, 20 июня, состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов-2023/24.

«Ференцварош» под руководством Черчесова, ставший чемпионом Венгрии, в 1-м раунде сыграет против «КИ Клаксвик», выигравшего чемпионат Фарерских островов.

Первые отборочные матчи ЛЧ-2023/24 пройдут 11-12 июля, ответные – 18-19 июля.

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15 комментариев

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Spaten
Не в 1 раунде сыграет, а начинает свой поход за европейским футбольным кубком!
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werowolf-gears
Ответ ЧДБ
А почему венгры с первого раунда начинают? Просветите, товарищи. В первом раунде обычно было 4 команды из худших лиг.
Он предварительным называется, два полуфинала и финал.
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1. FC Köln
Было бы классно, если он в этом году в группу вышел)
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Great ManUtd
если кому интересно

Результаты жеребьёвки:

«Балкани» (Косово) — «Лудогорец» (Болгария)

«Жальгирис» (Вильнюс, Литва) — «Струга» (Македония)

«Клаксвик» (Фарерские острова) — «Ференцварош» (Венгрия)

«Олимпия» (Словения) — «Валмиера» (Латвия)

«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) — «Карабах» (Азербайджан)

«Ракув» (Польша) — «Флора» (Эстония)

«Слован» (Братислава, Словакия) — «Свифт» (Люксембург)

«Фарул» (Румыния) — «Шериф» (Молдавия)

«Хамрун Спартанс» (Мальта) — «Маккаби» (Хайфа, Израиль)

«Урарту» (Армения) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина)

«Партизани» (Албания) — БАТЭ (Беларусь)

«Астана» (Казахстан) — «Динамо» (Тбилиси, Грузия)
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Константин Михайлович
Ответ HI MARS
В середине прошлого века нагибали весь мир,а теперь венгерскому чемпиону приходится начинать путь с 1-ого раунда ЛЧ.Ференц,мы всё про….
сборная да была одной из лучших в истории,но клубный уровень всегда был не очень,ни финала лч и ле только два финала кубка кубков
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ЧДБ
А почему венгры с первого раунда начинают? Просветите, товарищи. В первом раунде обычно было 4 команды из худших лиг.
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HI MARS
В середине прошлого века нагибали весь мир,а теперь венгерскому чемпиону приходится начинать путь с 1-ого раунда ЛЧ.Ференц,мы всё про….
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Peter Parker
Нормально так закинули. Кто-то чуть ли не в соседний город поедет, а эти через всю Европу полетят. Для таких небольших команд такое себе финансовое приключение.
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Great ManUtd
А все пары не судьба было написать?
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Great ManUtd
Чемпионский путь:

БАТЭ (Беларусь) / «Партизани» (Албания) — «Арис» (Кипр);
«Жальгирис» (Литва) / «Струга» (Северная Македония) — «Галатасарай» (Турция);
«Балкани» (Косово) / «Лудогорец» (Болгария) — «Олимпия» (Словения) / «Валмиера» (Латвия);
«Ракув» (Польша) / «Флора» (Эстония) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / «Карабах» (Азербайджан)*;
«КИ Клаксвик» (Фарерские острова) / «Ференцварош (Венгрия) — «Хэккен (Швеция) / ТНС (Уэльс);
ХИК (Финляндия) / «Ларн» (Северная Ирландия) — «Мольде» (Норвегия);
«Шемрок Роверс» (Ирландия) / победитель предварительного раунда — «Копенгаген» (Дания);
«Фарул» (Румыния) / «Шериф» (Молдова) — «Хамрун Спартанс» (Мальта) / «Маккаби» (Хайфа, Израиль);
«Урарту» (Армения) / «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Слован» (Словакия) / «Свифт Эсперанж» (Люксембург);
Динамо (Загреб, Хорватия) — Астана (Казахстан) / Динамо (Тбилиси, Грузия).
*Проигравшие в парах, которые выделены курсивом, переходят сразу не во второй, а в третий раунд Лиги конференций.

Нечемпионский путь:

«Днепр-1» (Украина) — «Панатинаикос» (Греция);
«Серветт» (Швейцария) — «Гент» (Бельгия).
Первые матчи этой стадии пройдут 25 и 26 июля, ответные игры состоятся 1-2 августа.
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Арсений Чернобаев
Ответ Константин Михайлович
сборная да была одной из лучших в истории,но клубный уровень всегда был не очень,ни финала лч и ле только два финала кубка кубков
прикинь, это тоже самое что (идеальный вариант) Хорватия сейчас всех нагибает (скорее модрич и еще пару игроков), а где-то через 50 лет динамо Загреб будет отбираться с первого раунда
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Константин Михайлович
Ответ Арсений Чернобаев
прикинь, это тоже самое что (идеальный вариант) Хорватия сейчас всех нагибает (скорее модрич и еще пару игроков), а где-то через 50 лет динамо Загреб будет отбираться с первого раунда
уровень сборной и лиги это разное,сейчас Динамо Загреб отбираться со второго раунда и с учётом того что от Хорватии регулярно на слуху только они то отбор с первого раунда возможен и в ближайшее 5-10 лет
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Direct free kick
Ответ 1. FC Köln
Было бы классно, если он в этом году в группу вышел)
Группа ЛЕ потолок
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