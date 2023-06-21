«Ференцварош» Черчесова сыграет с фарерским «КИ Клаксвик» в 1-м раунде отбора ЛЧ
«Ференцварош» Станислава Черчесова сыграет в ЛЧ с клубом с Фарерских островов.
Во вторник, 20 июня, состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов-2023/24.
«Ференцварош» под руководством Черчесова, ставший чемпионом Венгрии, в 1-м раунде сыграет против «КИ Клаксвик», выигравшего чемпионат Фарерских островов.
Первые отборочные матчи ЛЧ-2023/24 пройдут 11-12 июля, ответные – 18-19 июля.
Результаты жеребьёвки:
«Балкани» (Косово) — «Лудогорец» (Болгария)
«Жальгирис» (Вильнюс, Литва) — «Струга» (Македония)
«Клаксвик» (Фарерские острова) — «Ференцварош» (Венгрия)
«Олимпия» (Словения) — «Валмиера» (Латвия)
«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) — «Карабах» (Азербайджан)
«Ракув» (Польша) — «Флора» (Эстония)
«Слован» (Братислава, Словакия) — «Свифт» (Люксембург)
«Фарул» (Румыния) — «Шериф» (Молдавия)
«Хамрун Спартанс» (Мальта) — «Маккаби» (Хайфа, Израиль)
«Урарту» (Армения) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина)
«Партизани» (Албания) — БАТЭ (Беларусь)
«Астана» (Казахстан) — «Динамо» (Тбилиси, Грузия)
БАТЭ (Беларусь) / «Партизани» (Албания) — «Арис» (Кипр);
«Жальгирис» (Литва) / «Струга» (Северная Македония) — «Галатасарай» (Турция);
«Балкани» (Косово) / «Лудогорец» (Болгария) — «Олимпия» (Словения) / «Валмиера» (Латвия);
«Ракув» (Польша) / «Флора» (Эстония) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / «Карабах» (Азербайджан)*;
«КИ Клаксвик» (Фарерские острова) / «Ференцварош (Венгрия) — «Хэккен (Швеция) / ТНС (Уэльс);
ХИК (Финляндия) / «Ларн» (Северная Ирландия) — «Мольде» (Норвегия);
«Шемрок Роверс» (Ирландия) / победитель предварительного раунда — «Копенгаген» (Дания);
«Фарул» (Румыния) / «Шериф» (Молдова) — «Хамрун Спартанс» (Мальта) / «Маккаби» (Хайфа, Израиль);
«Урарту» (Армения) / «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Слован» (Словакия) / «Свифт Эсперанж» (Люксембург);
Динамо (Загреб, Хорватия) — Астана (Казахстан) / Динамо (Тбилиси, Грузия).
*Проигравшие в парах, которые выделены курсивом, переходят сразу не во второй, а в третий раунд Лиги конференций.
Нечемпионский путь:
«Днепр-1» (Украина) — «Панатинаикос» (Греция);
«Серветт» (Швейцария) — «Гент» (Бельгия).
Первые матчи этой стадии пройдут 25 и 26 июля, ответные игры состоятся 1-2 августа.