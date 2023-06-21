«Ференцварош» Черчесова сыграет с фарерским «КИ Клаксвик» в 1-м раунде отбора ЛЧ

«Ференцварош» Станислава Черчесова сыграет в ЛЧ с клубом с Фарерских островов.

Во вторник, 20 июня, состоялась жеребьевка первого раунда квалификации -2023/24.

« » под руководством , ставший чемпионом Венгрии, в 1-м раунде сыграет против « », выигравшего чемпионат Фарерских островов.

Первые отборочные матчи ЛЧ-2023/24 пройдут 11-12 июля, ответные – 18-19 июля.