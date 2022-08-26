Черчесов о вылете «Ференцвароша» из ЛЧ: «Во-первых, «Карабах» – хорошая команда. Во-вторых, не сложилось»

Станислав Черчесов объяснил, почему его «Ференцварош» вылетел из Лиги чемпионов.
«Не было времени горевать. Восемь игр сыграли с чемпионами своих стран. Когда нет большого запаса прочности, один неудачный день у тебя случится.
«Карабах», во-первых, хорошая команда. Во-вторых, не сложилось, как, кстати говоря, не сложилось и у «Карабаха» в Чехии – они играли лучше, но одна ошибка все перечеркнула.
Непростой путь – даже в Лигу Европы надо было отбираться. Только сейчас начинаю узнавать команду в нестандартных ситуациях. Поучительный момент», – сказал главный тренер «Ференцвароша».
Напомним, команда Черчесова после крупного домашнего поражения со счетом 1:3 от «Карабаха» вылетела из третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.