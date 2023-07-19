Депутат Хамзаев о том, что стадион имени Исинбаевой в Махачкале переименуют: «Пусть Елена слышит реакцию земляков – она же дагестанка»

Депутат Султан Хамзаев поддержал идею переименовать стадион имени Исинбаевой в Махачкале.

Соответствующее поручение накануне дал глава Дагестана Сергей Меликов.

«Такой реакции стоило ожидать – почему нет? Я очень хорошо знаю стадион «Труд» в Махачкале, он почитаем жителями города. Он все время забит, там всегда детишки занимаются. Шесть лет назад его без общественных слушаний назвали именем . Сейчас предложили дать возможность горожанам определиться.

Я полностью поддерживаю Меликова в этом вопросе, считаю, что это абсолютно правильная и адекватная реакция. И пусть Елена слышит реакцию ее земляков – она же дагестанка.

Понятно, что в Дагестане она практически не находилась, только наскоками. Но, хоть мы и не умаляем ее достижений, не надо забывать, что в Дагестане спортсменов два вагона и три тележки – великих и известных.

Будучи неотъемлемой частью нашей большой и дружной страны, мы не приемлем, когда вот так опрометчиво в этих вопросах себя ведут. Поэтому я поддерживаю позицию главы региона: пусть люди определят, как этот стадион должен называться, открыто и демократично. Наверное, это в самом начале нужно было сделать», – сказал Хамзаев.

Ранее Исинбаева, в отношении которой проводил проверку МОК, заявила, что ее звание майора – «чисто номинальное».

«Я считаю, что позиция Елены изначально ошибочная, можно назвать эту позицию опрометчивой. Перед тем, как что-то заявлять, надо хорошенько подумать: надо ли было вообще это делать?

Понятно, что ее «троллили» в интернете. Со старыми фотографиями, с новыми – какая вообще разница, пока она молчит? Как только она пошла по принципу «я – человек мира», все прекрасно, кроме одного: будучи в разных точках мира, она остается гражданином одной страны. Невозможно здесь усидеть на двух стульях.

Пусть не забывает, какая школа ее как спортсмена – безусловно, как спортивную легенду – воспитала. Это основа, фундамент. Сиюминутная хотелка ради комфорта? Она же сама говорит: ей комфортно.

Понятие комфорта в тех категориях, в которых Елена попыталась рассуждать, я не приемлю. Потому что когда мы говорим про родину, понятие комфорта не может быть применимо, этот «комфорт» может завести очень далеко.

Это как семья, где есть позитивные и негативные моменты. Ты в семье не можешь сказать: «Знаете, сегодня мне здесь некомфортно, пойду в другое место». Считаю, что это ошибка со стороны Елены», – добавил депутат.

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