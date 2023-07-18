Васильев об Исинбаевой: «Зачем мы занимаемся травлей выдающейся спортсменки, которой недавно рукоплескали? Надо спокойно с ней поговорить»

Теги Елена Исинбаева Дмитрий Васильев Политика Биатлон

Дмитрий Васильев высказался о возможном переименовании стадиона имени Елены Исинбаевой.

Глава Дагестана Сергей Меликов ранее поручил переименовать стадион имени Елены Исинбаевой в Махачкале из-за ее заявлений. 

«Конечно, Елена не заслужила этого. Не надо всех этих резких движений. Она девушка, могла просто не понять всю серьезность того, что она является офицером российской армии.

Многие спортсмены не служат в армии, поэтому не до конца осознают ответственность за то, что носят погоны на плечах. Что же, их теперь казнить? Я против этого.

Она же заслужила, чтобы в честь нее назвали стадион? Заслужила. Да, она неудачно высказалась, сказала неправильные вещи, но я уверен, что она не имела в виду ничего плохого.

Не думаю, что она хотела высказаться в духе Максима Галкина. Не надо ее дискредитировать, это неправильно. Зачем мы занимаемся травлей выдающейся спортсменки, которой недавно рукоплескали?

Надо остановиться и спокойно с ней поговорить, объяснить, что офицер российской армии принимал присягу и должен нести такую же ответственность, как и остальные военнослужащие», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Глава Дагестана поручил переименовать стадион имени Исинбаевой: «Пусть называют в ее честь какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России»

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2 комментария

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Станислав Жирнов
Что-то мне подсказывает, что она не ответит на звонки с Родины)
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Дмитрий
Она подружка Алины, никакого официального хейта не будет.
0
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