Васильев об Исинбаевой: «Зачем мы занимаемся травлей выдающейся спортсменки, которой недавно рукоплескали? Надо спокойно с ней поговорить»

Дмитрий Васильев высказался о возможном переименовании стадиона имени Елены Исинбаевой.

Глава Дагестана Сергей Меликов ранее поручил переименовать стадион имени Елены Исинбаевой в Махачкале из-за ее заявлений.

«Конечно, Елена не заслужила этого. Не надо всех этих резких движений. Она девушка, могла просто не понять всю серьезность того, что она является офицером российской армии.

Многие спортсмены не служат в армии, поэтому не до конца осознают ответственность за то, что носят погоны на плечах. Что же, их теперь казнить? Я против этого.

Она же заслужила, чтобы в честь нее назвали стадион? Заслужила. Да, она неудачно высказалась, сказала неправильные вещи, но я уверен, что она не имела в виду ничего плохого.

Не думаю, что она хотела высказаться в духе Максима Галкина. Не надо ее дискредитировать, это неправильно. Зачем мы занимаемся травлей выдающейся спортсменки, которой недавно рукоплескали?

Надо остановиться и спокойно с ней поговорить, объяснить, что офицер российской армии принимал присягу и должен нести такую же ответственность, как и остальные военнослужащие», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Глава Дагестана поручил переименовать стадион имени Исинбаевой: «Пусть называют в ее честь какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России»