Николай Валуев: «Говорить, что Исинбаева не была связана с армией, – это абсолютная неправда. Все, кто выступают за ЦСКА – военные»

Николай Валуев назвал «абсолютной неправдой» то, что у Елены Исинбаевой нет связи с армией.

Ранее Международный олимпийский комитет инициировал проверку в отношении Исинбаевой на соответствие критериям участия в мероприятиях МОК.

Комиссия МОК по этике решила, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом не имеет контракта с российской армией и не поддерживала боевые действия на Украине.

Сама Исинбаева заявила, что ее звание майора – «чисто номинальное».

«Надеяться на какое-то реальное участие Исинбаевой внутри МОК мы не должны. Мы не должны надеяться на то, что встанет посреди какого-то заседания и скажет: «Вы не правы, вы блокируете Россию по политическому принципу». Не будем удивляться, не будем в розовых очках ходить. Просто переворачиваем страницу. А все остальное – это рассуждения.

Можно очень сильно нагнетать эту историю, но Елена Исинбаева уже свое отпрыгала. Уехала за границу жить. Она, судя по всему, всегда этого хотела, как и было в то время, когда она выступала. Большую часть времени она проводила за границей в тренировочных лагерях и прочее, она вполне привыкшая там жить.

Сегодня, чтобы известному публичному человеку с российским паспортом (если у нее остался таковой), находиться за границей с активами и всем остальным... ее, скорее всего, фактически поставили на развилку. Это может касаться многих вещей: недвижимости, поста в Международном олимпийском комитете.

Исинбаева выбрала недосказанность, высказавшись (что, конечно, неправда) об абсолютном отсутствии связи с российской армией. Потому что она выступала в структуре российской армии. Все, кто выступают за ЦСКА – это военные. С погонами, со званиями. И спортсмены тоже.

Поэтому говорить, что она не была военным человеком – это правда. Но говорить, что она не была связана с армией, – это абсолютная неправда. Но МОК устроило ее высказывание. Исинбаева решила, что она будет релокантом, еще и сохранила пост в МОК.

Исинбаева не первая, кто это сделал. Но какого-то обвального решения менять гражданство, отказываться от своего прошлого или от части своего прошлого – среди российских спортсменов я такого массового движения вообще не замечаю.

И это очень приятно. Просто в ту часть, которая релокантная, попала Исинбаева. Ну что? Живем с тем, что имеем. У нас есть, была великая спортсменка с кучей олимпийских рекордов по прыжкам с шестом.

Если мы хотим обсудить моральную сторону дела – это одно. Если мы хотим чисто помнить, когда эти рекорды были совершены и какой флаг поднимался, то мы говорим – флаг России поднимался, Исинбаева выступала за Россию. А если мы говорим уже про нынешнее время, то это все несколько с другим уклоном», – сказал экс-чемпион мира по боксу и депутат.

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках