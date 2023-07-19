Николай Валуев: «Говорить, что Исинбаева не была связана с армией, – это абсолютная неправда. Все, кто выступают за ЦСКА – военные»

Теги Николай Валуев Елена Исинбаева сборная России жен МОК прыжки с шестом Политика Легкая атлетика

Николай Валуев назвал «абсолютной неправдой» то, что у Елены Исинбаевой нет связи с армией.

Ранее Международный олимпийский комитет инициировал проверку в отношении Исинбаевой на соответствие критериям участия в мероприятиях МОК.

Комиссия МОК по этике решила, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом не имеет контракта с российской армией и не поддерживала боевые действия на Украине.

Сама Исинбаева заявила, что ее звание майора – «чисто номинальное».

«Надеяться на какое-то реальное участие Исинбаевой внутри МОК мы не должны. Мы не должны надеяться на то, что Елена Исинбаева встанет посреди какого-то заседания и скажет: «Вы не правы, вы блокируете Россию по политическому принципу». Не будем удивляться, не будем в розовых очках ходить. Просто переворачиваем страницу. А все остальное – это рассуждения.

Можно очень сильно нагнетать эту историю, но Елена Исинбаева уже свое отпрыгала. Уехала за границу жить. Она, судя по всему, всегда этого хотела, как и было в то время, когда она выступала. Большую часть времени она проводила за границей в тренировочных лагерях и прочее, она вполне привыкшая там жить.

Сегодня, чтобы известному публичному человеку с российским паспортом (если у нее остался таковой), находиться за границей с активами и всем остальным... ее, скорее всего, фактически поставили на развилку. Это может касаться многих вещей: недвижимости, поста в Международном олимпийском комитете.

Исинбаева выбрала недосказанность, высказавшись (что, конечно, неправда) об абсолютном отсутствии связи с российской армией. Потому что она выступала в структуре российской армии. Все, кто выступают за ЦСКА – это военные. С погонами, со званиями. И спортсмены тоже.

Поэтому говорить, что она не была военным человеком – это правда. Но говорить, что она не была связана с армией, – это абсолютная неправда. Но МОК устроило ее высказывание. Исинбаева решила, что она будет релокантом, еще и сохранила пост в МОК.

Исинбаева не первая, кто это сделал. Но какого-то обвального решения менять гражданство, отказываться от своего прошлого или от части своего прошлого – среди российских спортсменов я такого массового движения вообще не замечаю.

И это очень приятно. Просто в ту часть, которая релокантная, попала Исинбаева. Ну что? Живем с тем, что имеем. У нас есть, была великая спортсменка с кучей олимпийских рекордов по прыжкам с шестом.

Если мы хотим обсудить моральную сторону дела – это одно. Если мы хотим чисто помнить, когда эти рекорды были совершены и какой флаг поднимался, то мы говорим – флаг России поднимался, Исинбаева выступала за Россию. А если мы говорим уже про нынешнее время, то это все несколько с другим уклоном», – сказал экс-чемпион мира по боксу и депутат.

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
velvetdust2008
Ответ Дэннис Молинарев
Да ладно. Он и двух слов то связать не может, а тут такой пассаж. Не верю!
Он вёл передачи на Радио Спорт, где общался с умными приятными людьми, всё у него всегда нормально было с языком, хз почему про него все такое пишут постоянно, похоже на лукизм
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#nikon
Не нравится мне накат на Исинбаеву. Наоборот, её надо наградить значком "Отличник боевой и политической подготовки". Пусть и МОК видит, какой она ценный кадр.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sanan1908
Все военные , но никто не участвует в Сво)))
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Capitan_RAF
Как же ее топят, как по команде "ФАС".
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
В МОКе не увидели связи Исинбаевой с армией, но Валуев и другие заинтересованные лица раскроют им глаза.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Балабаев
Ответ velvetdust2008
Он вёл передачи на Радио Спорт, где общался с умными приятными людьми, всё у него всегда нормально было с языком, хз почему про него все такое пишут постоянно, похоже на лукизм
Да и бокс он хорошо комментирует
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
Ответ Аркус
Валуев сказал слово- релокантная! Я в ступоре!
очередное доказательство тому, что спортсмены-депутаты - умные. а вы только и умеете, что только раскачивать
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Петров
Ответ velvetdust2008
Он вёл передачи на Радио Спорт, где общался с умными приятными людьми, всё у него всегда нормально было с языком, хз почему про него все такое пишут постоянно, похоже на лукизм
Его и сейчас часто приглашают например на радио Вести ФМ, у них там вечером ежедневные спорт.обзоры.
Вполне разумно и адекватно Валуев говорит и выражает свои мысли.
А все его почему-то принимают, как Кличко 2.0
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valerianych
Ответ velvetdust2008
Он вёл передачи на Радио Спорт, где общался с умными приятными людьми, всё у него всегда нормально было с языком, хз почему про него все такое пишут постоянно, похоже на лукизм
Более того, в фильме Каменная Башка он очень круто сыграл для непрофессионала. Я один раз с ним общался, очень положительное впечатление, умный, образованный человек. Просто такие как Денис не согласны с его жизненной позицией и пытаются вешать ярлыки.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дэннис Молинарев
Да ладно. Он и двух слов то связать не может, а тут такой пассаж. Не верю!
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VladislavZ
Ответ Дэннис Молинарев
Да ладно. Он и двух слов то связать не может, а тут такой пассаж. Не верю!
дэнчик, ты недалёк, но это в данном случае не важно.
У Валуева всё нормально с умением публично и без бумажки выступать, я проверял.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DAArsen
В Динамо полицейские, в Локо машинисты...это ж все знают.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аркус
Валуев сказал слово- релокантная! Я в ступоре!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Фомин
вроде можно уже было даже посочувствовать немного Елене за былые заслуги, но вспоминаешь про агитацию за поправки, ее двуличие...как-то и пропало сразу желание сочувствовать...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
бацко нановша
ее, скорее всего, фактически поставили на развилку

учись Мутко)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kilechka
Ответ Дэннис Молинарев
Да ладно. Он и двух слов то связать не может, а тут такой пассаж. Не верю!
Вот у кого у кого а у Валуева язык всегда хорошо подвешен был . Достаточно даже старый выпуск Городка вспомнить , где Валуев в розыгрыше со скрытой камерой участвовал .
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Kopylov
Ответ Айвенго
Какая преемственность после СВО? Вряд ли.
СВО уже больше года идёт, много чего изменилось?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
бацко нановша
Ответ Ебздрогыч
Когда власть сменится (а когда-то она в любом случае сменится), посмотрим с какой скоростью нынешние депутаты побегут в другие страны, аж пятки сверкать будут. Патриот Коля, уверен, будет в первых рядах
Кто же их туда пустит. Вон и дедушка на БРИКС не летит, в розыске он, международном
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marchellinos
Ответ Sanan1908
Все военные , но никто не участвует в Сво)))
У них нет опыта и знаний.
Они спортсмены.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Ответ Валерий Петров
Не раскроют, да и у МОК своих неразрешенных проблем хватает
И Исинбаева будет очередной проблемой МОКа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айвенго
Ответ Alex Kopylov
Ты видимо никогда не слышал про преемственность власти
Какая преемственность после СВО? Вряд ли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Если бы Исинбаева сказала о номинальности своего майорского звания с целью осуждения этой порочной практики, то я бы ей поаплодировал. Но она сказала с целью усидеть в кресле МОК.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей
Надо сейчас ей присвоить внеочередное подполковник и наградить орденом за выполнение особо важного задания
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Вскрывается нарыв, который долгие годы накапливался . Кто у нас там ещё погоны носит незаслуженно, выйти из строя.?!!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fedorbazaykin
Угу, и Медина тоже 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий