Луис Диас взял 7-й номер в «Ливерпуле» после ухода Милнера – под ним играли Суарес и Далглиш. Игрок сам оплатит обмен футболок с 23-м номером

Луис Диас в следующем сезоне будет играть за «Ливерпуль» под 7-м номером.

С момента перехода из «Порту» в январе 2022 года Диас играл под номером 23. После ухода колумбийский форвард взял освободившийся 7-й номер.

Сообщается, что все болельщики « », которые уже приобрели домашние футболки сезона-2023/24 с фамилией и номером 23, смогут бесплатно обменять их на новые до 31 июля, причем замену компенсирует сам игрок. Все футболки, которые удастся обменять, будут переданы в благотворительный фонд клуба.

Ранее под 7-м номером за «Ливерпуль» выступали, в частности, и .