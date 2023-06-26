Луис Диас взял 7-й номер в «Ливерпуле» после ухода Милнера – под ним играли Суарес и Далглиш. Игрок сам оплатит обмен футболок с 23-м номером

Теги Ливерпуль Джеймс Милнер премьер-лига Англия Луис Суарес Кенни Далглиш игровая форма Луис Диас Футбол

Луис Диас в следующем сезоне будет играть за «Ливерпуль» под 7-м номером.

С момента перехода из «Порту» в январе 2022 года Диас играл под номером 23. После ухода Джеймса Милнера колумбийский форвард взял освободившийся 7-й номер.

Сообщается, что все болельщики «Ливерпуля», которые уже приобрели домашние футболки сезона-2023/24 с фамилией Диаса и номером 23, смогут бесплатно обменять их на новые до 31 июля, причем замену компенсирует сам игрок. Все футболки, которые удастся обменять, будут переданы в благотворительный фонд клуба.

Ранее под 7-м номером за «Ливерпуль» выступали, в частности, Луис Суарес и Кенни Далглиш.

6 комментариев

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Ричард Чейз
Ответ llolishe
Усилять полузащиту Ливерпуль не собирается Все ясно
Где связь?
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& Co1366
В частности, Кусарес & Далглиш - легендарные личности 🚩
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Michael Sneg
Не клуб обменяет, а сам Диас.
Это же легко прочитать на официальном сайте клуба.
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JENNINGS
По первым словам подумал, что речь идёт о Мариано Диасе, и в голове «Что, опять?»
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Ричард Чейз
Еще более близкий к Диасу по позиции Макманаман играл под семеркой.
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