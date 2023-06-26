Луис Диас взял 7-й номер в «Ливерпуле» после ухода Милнера – под ним играли Суарес и Далглиш. Игрок сам оплатит обмен футболок с 23-м номером
Луис Диас в следующем сезоне будет играть за «Ливерпуль» под 7-м номером.
С момента перехода из «Порту» в январе 2022 года Диас играл под номером 23. После ухода Джеймса Милнера колумбийский форвард взял освободившийся 7-й номер.
Сообщается, что все болельщики «Ливерпуля», которые уже приобрели домашние футболки сезона-2023/24 с фамилией Диаса и номером 23, смогут бесплатно обменять их на новые до 31 июля, причем замену компенсирует сам игрок. Все футболки, которые удастся обменять, будут переданы в благотворительный фонд клуба.
Ранее под 7-м номером за «Ливерпуль» выступали, в частности, Луис Суарес и Кенни Далглиш.
Это же легко прочитать на официальном сайте клуба.