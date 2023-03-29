Диас восстановился от травмы колена и сможет сыграть с «Сити». Вингер «Ливерпуля» не выходил на поле с октября
Полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас восстановился от травмы.
26-летний колумбиец, не игравший с октября из-за травмы колена, во вторник полноценно тренировался с командой. При отсутствии негативной реакции на нагрузки, Юрген Клопп сможет рассчитывать на Диаса в матче 33-го тура с «Манчестер Сити», который состоится 1 апреля.
В текущем сезоне АПЛ Диас провел 8 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи. Его статистику можно найти здесь.
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