Диас восстановился от травмы колена и сможет сыграть с «Сити». Вингер «Ливерпуля» не выходил на поле с октября

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп травмы Луис Диас Футбол

Полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас восстановился от травмы.

26-летний колумбиец, не игравший с октября из-за травмы колена, во вторник полноценно тренировался с командой. При отсутствии негативной реакции на нагрузки, Юрген Клопп сможет рассчитывать на Диаса в матче 33-го тура с «Манчестер Сити», который состоится 1 апреля.

В текущем сезоне АПЛ Диас провел 8 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи. Его статистику можно найти здесь.

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4 комментария

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Александр Высочкин
Отличная новость. Диас, Нуньес, Салах, Гакпо, Жота все в строю ждем Победы YOU’LL NEVER WALK ALONE
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Арман Мартиросян
А вот и обещанные трансферы от Генри. А вы все про Беллингема и прочих...
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Amalfitano
Годный рекрут. Поможет команде против Сити.
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Матвей Бондарев
Это отлично, Диас хороший спец по Ман. Сити. Ждём!
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