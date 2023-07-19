«Челси» после травмы Фофана хочет подписать защитника. Колуилла могут не отпустить в «Брайтон» – его хотели включить в сделку по Кайседо

«Челси» может подписать защитника из-за травмы Уэсли Фофана.

Напомним, у Фофана был диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Защитник «Челси» перенес операцию и в ближайшее время начнет реабилитацию.

По информации The Telegraph, «Челси» всерьез рассматривает возможность подписания центрального защитника на замену .

Также отмечается, что « » может изменить планы в отношении , арендованного « » в сезоне-2022/23. Защитник мог быть включен в сделку по трансферу , однако травма Фофана может вынудить «Челси» не отпускать его.