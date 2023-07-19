«Челси» после травмы Фофана хочет подписать защитника. Колуилла могут не отпустить в «Брайтон» – его хотели включить в сделку по Кайседо
«Челси» может подписать защитника из-за травмы Уэсли Фофана.
Напомним, у Фофана был диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Защитник «Челси» перенес операцию и в ближайшее время начнет реабилитацию.
По информации The Telegraph, «Челси» всерьез рассматривает возможность подписания центрального защитника на замену Фофана.
Также отмечается, что «Челси» может изменить планы в отношении Ливая Колуилла, арендованного «Брайтоном» в сезоне-2022/23. Защитник мог быть включен в сделку по трансферу Мойсеса Кайседо, однако травма Фофана может вынудить «Челси» не отпускать его.
ТС ещë есть, но он уже очень старый, а Чалоба не уровень, не отдадут Леви, а вот ещë цз нужен и срочно.