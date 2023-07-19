«Челси» после травмы Фофана хочет подписать защитника. Колуилла могут не отпустить в «Брайтон» – его хотели включить в сделку по Кайседо

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Уэсли Фофана Мойсес Кайседо Ливай Колуилл Футбол

«Челси» может подписать защитника из-за травмы Уэсли Фофана.

Напомним, у Фофана был диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Защитник «Челси» перенес операцию и в ближайшее время начнет реабилитацию.

По информации The Telegraph, «Челси» всерьез рассматривает возможность подписания центрального защитника на замену Фофана.

Также отмечается, что «Челси» может изменить планы в отношении Ливая Колуилла, арендованного «Брайтоном» в сезоне-2022/23. Защитник мог быть включен в сделку по трансферу Мойсеса Кайседо, однако травма Фофана может вынудить «Челси» не отпускать его.

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6 комментариев

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Акира_1
Что за бред? Колвилла хотели сделать одним из игроков основного состава, а не включать в сделки с аферистами из Брайтона
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KeriLLo
Колуилл единственный здоровый защитник из тех кто что-то из себя представляет с высоким потенциалом.
ТС ещë есть, но он уже очень старый, а Чалоба не уровень, не отдадут Леви, а вот ещë цз нужен и срочно.
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Александр Фёдоров
До этого писали что Колуилла не продадут ни при каком раскладе, сейчас же оказывается всё наоборот, хватит уже может выдумывать?
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The Best
Никто бы и так не отпустил Колвилла потому что Бадиашиль восстанавливается от травмы а больше левоногих цз у нас нет.Так что бред полный,Брайтон хочет 100 млн а Челси пытается сбить цену вот и всё.
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