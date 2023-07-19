Аль-Хелайфи посетил тренировку «ПСЖ» и сказал команде, что нет игроков выше клуба. Он индивидуально пообщался с новичками, но не с Мбаппе

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Нассер Аль-Хелайфи Милан Шкриньяр Люка Эрнандес Марко Асенсио Килиан Мбаппе Мануэль Угарте Ли Кан Ин Шер Ндур Футбол

Нассер Аль-Хелайфи посетил тренировку «ПСЖ» и сказал команде, что нет игроков выше клуба.

Президент парижан посетил первую тренировку команды под руководством Луиса Энрике

Аль-Хелайфи выступил перед игроками и сказал им, что никто не стоит выше клуба. 

Он также напомнил, что с новым тренировочным центром у футболистов не может быть оправданий при плохой работе.  

После обращения к команде он индивидуально поговорил с шестью новичками (Миланом Шкриньяром, Марко Асенсио, Мануэлем Угарте, Люкой Эрнандесом, Ли Кан Ином и Шером Ндуром) и поприветствовал их.

Отмечается, что с Килианом Мбаппе отдельной беседы не было. Позиция клуба по форварду не изменилась – либо он продлевает контракт, либо будет продан. 

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19 комментариев

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Pucheslav
А зачем ему говорить с Мбаппе если он общался только с новичками ?
+28
-2
+26
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ezkq9
Новость про Месси ✅
Новость про Мбаппе ✅
Новость про Роналду на подходе
А потом можно и мнение какого-нибудь спортсмена про Месси/Роналду.
+17
0
+17
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JuVero
Ответ Pucheslav
А зачем ему говорить с Мбаппе если он общался только с новичками ?
пообщается как с новичком, если контракт продлит))
+6
0
+6
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АланСмити
Ответ Pucheslav
А зачем ему говорить с Мбаппе если он общался только с новичками ?
эй, не мешай набрасывать.
+5
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+5
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Censormorum
А сколько громких слов в начале ситуации было! Чуть ли не ультиматум о продлении контракта/продаже ставили. А теперь отползти обратно поняв что в ситуации все козыри у Мбаппе.
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whereissuso
Поздновато он об этом вспомнил)
+2
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Тиджани Бабангида
Два тезиса,которые демонстрирует неудовлетворение владельца ситуацией
+2
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M93
Ответ Censormorum
А сколько громких слов в начале ситуации было! Чуть ли не ультиматум о продлении контракта/продаже ставили. А теперь отползти обратно поняв что в ситуации все козыри у Мбаппе.
Они сами создали эту ситуацию, где все зависит от Мбаппе, дав тому год назад контракт вне рынка. Мбаппе может и перейдет в Реал, где у него контракт более менее в рыночных условиях (25-30 млн), но сейчас Мбаппе будет пытаться получить с ПСЖ как можно больше с учётом этого контракта.
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Thom Yorke
"Он индивидуально пообщался с новичками, но не с Мбаппе"
Мбаппе не новичок.
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Лёха Жданчик
а когда он втюхивал Мбапе такой жирный контракт он не задумывался о том что ни один игрок не должен быть выше клуба?))
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Усатая Козляра
Ответ ezkq9
Новость про Месси ✅ Новость про Мбаппе ✅ Новость про Роналду на подходе А потом можно и мнение какого-нибудь спортсмена про Месси/Роналду.
я просто жду того дня, когда эти двое наконец уже закончат свои карьеры
+1
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misha.corp
Ответ Усатая Козляра
я просто жду того дня, когда эти двое наконец уже закончат свои карьеры
Пффф, Мостовой уже почти 20 лет как закончил. и?
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AnMe
Ответ Spaten
Энрике -деньги на ветер
Ну Для самого Энрике нет)))) может ПСЖ что-то покажут, вон в центр поля купили, а то в прошлом сезоне туда без слез нельзя было смотреть. Какой-то результат да должны показать с такой обновкой
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