Нассер Аль-Хелайфи посетил тренировку «ПСЖ» и сказал команде, что нет игроков выше клуба.

Президент парижан посетил первую тренировку команды под руководством .

выступил перед игроками и сказал им, что никто не стоит выше клуба.

Он также напомнил, что с новым тренировочным центром у футболистов не может быть оправданий при плохой работе.

После обращения к команде он индивидуально поговорил с шестью новичками ( , , Мануэлем Угарте, , Ли Кан Ином и Шером Ндуром) и поприветствовал их.

Отмечается, что с Килианом Мбаппе отдельной беседы не было. Позиция клуба по форварду не изменилась – либо он продлевает контракт, либо будет продан.