Аль-Хелайфи посетил тренировку «ПСЖ» и сказал команде, что нет игроков выше клуба. Он индивидуально пообщался с новичками, но не с Мбаппе
Нассер Аль-Хелайфи посетил тренировку «ПСЖ» и сказал команде, что нет игроков выше клуба.
Президент парижан посетил первую тренировку команды под руководством Луиса Энрике.
Аль-Хелайфи выступил перед игроками и сказал им, что никто не стоит выше клуба.
Он также напомнил, что с новым тренировочным центром у футболистов не может быть оправданий при плохой работе.
После обращения к команде он индивидуально поговорил с шестью новичками (Миланом Шкриньяром, Марко Асенсио, Мануэлем Угарте, Люкой Эрнандесом, Ли Кан Ином и Шером Ндуром) и поприветствовал их.
Отмечается, что с Килианом Мбаппе отдельной беседы не было. Позиция клуба по форварду не изменилась – либо он продлевает контракт, либо будет продан.
Новость про Мбаппе ✅
Новость про Роналду на подходе
А потом можно и мнение какого-нибудь спортсмена про Месси/Роналду.
Мбаппе не новичок.