Пари НН — Зенит: прогноз на матч 22.07.2023, МИР Российская Премьер-лига

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22 июля, в субботу, «Пари НН» на своем поле примет петербургский «Зенит» в матче 1-го тура МИР Российской Премьер-лиги. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе и начнется в 15:15.

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Рекомендуемые ставки: П2; ТБ 2,5.

Пари НН

 

В прошлом сезоне нижегородцы финишировали на тринадцатом месте и отстаивали свое право остаться в РПЛ в стыковых матчах против «Родины». В первом матче, который проходил в Москве, команда Сергея Юрана по счету, но не по гире, уверенно выиграла 3:0 и, казалось бы, сделала ответную встречу пустой формальностью. Однако представитель Первой Лиги в Нижнем Новгороде неожиданно забил два мяча и сделал концовку противостояния очень нервной.

Тем не менее, нижегородцы сохранили место в Премьер-лиге и под руководством Юрана готовы провести более успешный сезон.

Летом нижегородцы постарались укрепиться: команду пополнили хорошо знакомые Юрану по работе в «Химках» защитник Дмитрий Тихий и полузащитники Илья Кухарчук и Александр Трошечин, которые перешли из «Торпедо» и «Ахмата» соответственно.

Также в Нижний Новгород перебрался экс-защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов и его коллега по амплуа болгарин Матео Стаматов из «Оренбурга».

Помимо этого «Пари НН» выкупил у «Зенита» Ярослава Михайлова, который уже выступал за нижегородцев на правах аренды.

Прямо перед стартом сезона команда с Волги подписала сразу двух вратарей: Виталия Ботнаря из московского «Торпедо» и еще одного воспитанника «Зенита» Ивана Кукушкина, который прошлый сезон провел в «Уфе».

Кто-то из них станет заменой Никите Гойло — голкипер вернулся из аренды в «Зенит» и начнет новый сезон в стане чемпиона России.

Что касается других уходов, то в свои клубы из аренды вернулись Илья Берковский и Дмитрий Рыбчинский («Локомотив»), Владислав Яковлев (ЦСКА), а также гвинеец Момо Янсане («Шериф») и камерунец Франк Баньяк («Кайрат»).

В подготовительный период нижегородцы провели четыре матча, одержав победы над командами Второй Лиги ивановским «Текстильщиком» (2:0) и раменским «Сатурном» (2:0) и дважды уступив московскому «Динамо» (0:1 и 3:4).

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Зенит

 

Перед первым туром чемпионата «Зенит» уже провел один официальный матч, в котором завоевал свой очередной трофей — в матче за Суперкубок зенитовцы в серии пенальти переиграли московский ЦСКА.

Суперкубок стал 22-м трофеем петербурцев в новейшей истории, и теперь клуб с берегов Невы является самым титулованным в стране.

Сергей Семак также взял десятый трофей с «Зенитом» в качестве главного тренера и сравнялся по этому показателю с великими Борисом Аркадьевым и Виктором Масловым. До Валерия Газзаева ему осталось выиграть всего один титул.

«Зенит» очень громко проводит трансферное окно. К команде присоединился очередной бразилец Ду Кейрос, которого подписали еще зимой, а первым летним трансфером стал Александр Коваленко, который был приобретен у «Сочи», а ранее выступал за самарские «Крылья Советов».

После этого «Зенит» объявил о подписании Марио Фернаднеса, что вызвало шок у болельщиков ЦСКА. Впрочем, сам экс-игрок сборной России объяснил, что армейский клуб был не готов платить компенсацию «Интернасьоналю», и тогда в переговоры включился «Зенит».

Еще одним новичком» чемпионов России должен стать серб Страхиня Эракович из «Црвены Звезды», которого сине-бело-голубые перехватили у московского «Спартака».

Потери «Зенита» тоже есть и весьма серьезные: в качестве свободного агента ушел Далер Кузяев и теперь будет выступать во ФРанции за «Гавр».

Также не планирует возвращаться в Петербург бразилец Вендел — переговоры о его трансфере по-прежнему ведутся.

И главное, что команду, скорее всего, покинет лучший игрок прошлого сезона Малком — его должен подписать «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии.

Пари НН — Зенит: история личных встреч

 

История противостояния между двумя командами небогатая — всего четыре официальных матча. В трех играх победы одерживал «Зенит», причем очень уверенные: два раза по 3:0 в прошлом сезоне и 5:1 — в позапрошлом. В том же чемпионате нижегородцы одержали и пока единственную свою победу над сине-бело-голубыми со счетом 1:0. Петербуржцы тогда уже приехали в Нижний Новгород в статусе чемпиона, а победа хозяев позволила им сохранить напрямую место в РПЛ.

Пари НН — Зенит: прогноз на матч

 

Букмекерская компания BetBoom дает следующий коээфициенты на предстоящий матч: победа хозяев оценивается в 5.87, ничья — 4.25, а успех гостей — 1.57.

«Зенит» — явный фаворит матча и, скорее всего, начнет чемпионат с набора трех очков. Можно взять чистую победу петербуржцев, а также ТБ 2,5 за 1.67.

Где смотреть матч Пари НН – Зенит

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Пари НН – Зенит
Дата проведения
22 июля, 15.15, «Стадион Нижний Новгород»
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