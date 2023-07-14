Где смотреть Пари НН – Зенит, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 22 июля
В субботу, 22 июля, сыграют Пари НН и Зенит в 1 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Пари НН – Зенит
- Начало матча запланировано на 15:15 по московскому времени.
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