22 июля в Екатеринбурге состоится матч первого тура нового сезона РПЛ. Местный Урал будет принимать ЦСКА. Начало поединка запланировано на 13:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа ЦСКА (1,95).

Урал

«Шмели» отвратительно начали прошлый сезон, что привело к смене тренера. Игорь Шалимов отправился на биржу труда, а его место занял экс-рулевой ЦСКА Виктор Гончаренко.

Гончаренко сумел оперативно поправить положение Урала. Команда покинула зону вылета и в итоге завершила кампанию на комфортном для себя одиннадцатом месте в турнирной таблице РПЛ.

В летнее ТО «шмели» решили усилить команду легионерами и серьезно прошлись по португальскому рынку. Ряды клуба из Екатеринбурга пополнили защитник Санта-Клары Итало Гонсалвес, его коллега из Визела Кики и форвард Браги Гильерме Шеттине. Также в Урал привычно вернулся голкипер ЦСКА Илья Помазун. Речь идет об очередной аренде, которая рассчитана на один сезон.

В июле подопечные Виктора Гончаренко успели сыграть два «товарняка». Встреча с Крыльями Советов завершилась ничейным исходом (1:1), а несколькими днями ранее «шмели» разгромили клуб Нефтчи Фергана со счетом 3:0.

ЦСКА

«Армейцы» выдали успешную первую кампанию под руководством тренера Владимира Федотова. ЦСКА финишировал на второй строчке в РПЛ и добыл долгожданный трофей, выиграв Кубок России.

Если говорить об изменениях в команде, то на данном этапе стоит выделить лишь потерю Хесуса Медины. Хавбек отправился в стан исторических врагов «армейцев», подписав контракт с московским «Спартаком». К слову, в прошлом сезоне Медина «нафармил» 15 очков по системе «гол+пас» в матчах российской Премьер-Лиги.

Входящие трансферы на сегодняшний день отсутствуют. ЦСКА успел выкупить контракт бразильского легионера Мойзеса, но на этом пока все. Ни для кого не секрет, что Федотов просит селекционный отдел усилить атаку. Поиски нового форварда ведутся, но пока не увенчались успехом.

В отличие от Урала «армейцы» успели провести один официальный матч до старта РПЛ. 15 июля ЦСКА разыграл Суперкубок России с питерским Зенитом. На протяжении встречи подопечные Федотова превосходили чемпиона Премьер-Лиги, но Зениту удалось «дотянуть» до серии пенальти и одолеть ЦСКА со счетом 5:4.

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Урал – ЦСКА: история личных встреч

Суммарно «шмели» и «армейцы» провели 30 поединков в рамках чемпионата России. Тотальное преимущество на стороне столичного клуба – 20 побед при трех поражениях. Еще семь матчей завершились мировым исходом.

Последняя встреча команд на «Екатеринбург Арене» в РПЛ состоялась 15 апреля. Тогда сильнее оказались «армейцы» – 2:1.

Добавим, что последний раз Урал побеждал ЦСКА на своем поле в матче чемпионата России в далеком 1995 (!) году.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Урал – ЦСКА

Аналитики видят явным фаворитом противостояния гостей из столицы. Букмекерская контора BetBoom предлагает поставить на победу ЦСКА с коэффициентом 1,95. Успех Урала оценивается куда более внушительными цифрами – 4,34.

При этом букмекеры не ждут изобилия голов. BetBoom дает на «тотал больше 2,5» коэффициент 2,29. «Тотал меньше» – 1,64.

ЦСКА не скрывает своих амбиций, о чем открыто говорят все без исключения игроки московской команды. «Армейцы» жаждут прервать гегемонию Зенита в РПЛ и, наконец, сдвинуть питерцев с насиженного первого места. Стало быть, доказывать претензии на титул необходимо уже с первого тура. Мы считаем, что ЦСКА ждет крайне непростой матч в Екатеринбурге, но в то же время ждем победы команды Владимира Федотова. Исторически сложилось так, что Урал является одним из наиболее удобных соперников для «красно-синих». К тому же в прошлом сезоне ЦСКА и «шмели» «рубились» не только в РПЛ, но и в Кубке России. Владимир Федотов успел досконально изучить соперника и готов начать поход за чемпионством с победы.

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