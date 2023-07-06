21 июля, в пятницу, московское «Динамо» на своем поле примет «Краснодар» в матче 1-го тура МИР Российской Премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 19:00.

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Рекомендуемые ставки: Обе забьют — да; Х2.

Динамо

«Динамо» вместе с «Краснодаром» предстоит открыть новый сезон в Российской Премьер-Лиге. Интереса этой встрече добавляет тот факт ,что в межсезонье бело-голубых возглавил экс-тренер «Оренбурга» Марцел Личка. Каким теперь будет футбол в исполнении команды под руководством чешского специалиста — одна из интриг предстоящего чемпионата.

При этом состав бело-голубых серьезных изменений в паузе между сезонами не претерпел. По крайней мере пока. Из аренд вернулись Игорь Школик и Владислав Карпузов, которые провели прошлый год в нижнекамском «Нефтехимике» и грозненском «Ахмате» соответственно.

Трансферов на выход тоже пока не было, если не считать продаж Николы Моро и Себастьяна Шиманьски в «Болонью» и «Фенербахче». Но эти футболисты и прошлый сезон провели в арендах, поэтому их окончательные уходы на игру команды повлиять никак не могут.

Перед новым сезоном «Динамо» провело три полноценных товарищеских матча (матчи с ЦСКА не берем в расчет — в них было сыграно три тайма по 30 минут и по специальным правилам) и во всех одержало победы. Сначала команда Лички была сильнее «СКА-Хабаровск» (2:1), а затем в двух играх сломила сопротивление «Пари НН» ( 1:0 и 4:3).

Краснодар

В отличие от «Динамо» «Краснодару» менять тренера перед стартом нового чемпионата не пришлось — руководство клуба полностью доверяет сербу Владимиру Ивичу, который сумел в прошлом сезоне вывести свою команду в финал Кубка России.

Что касается трансферов, то краснодарцы подписали полузащитника Александра Эктова из «Оренбурга» и воспитанника ЦСКА Эдуарда Багринцева, который в прошлом году выступал за словацкую «Дубницу».

Из потерь можно отметить двух футболистов: с Алексеем Ионовым «Краснодар» сам не стал продлевать контракт, а Кристиан Рамирес отправился в Венгрию ,где будет выступать за клуб Станислава Черчесова «Ференцварош».

Во время подготовительного периода команда Ивича провела три контрольных матча и все с географическими соседями — новороссийским «Черноморцем» (2:2), «Кубанью» (3:0) и «Сочи» (2:2).

Динамо — Краснодар: история личных встреч

В прошлом сезоне матч в Москве команды завершили нулевой ничьей, а в ответной игре краснодарцы дома были сильнее со счетом 3:1.

В Москве баланс встреч несильно, но в пользу хозяев: в 11 матчах «Динамо» одержало три победы, а «Краснодар» сумел увезти три очка из столицы дважды. В шести случаях были зафиксированы ничейные исходы, а самый популярный счет был 1:1 (в четырех случаях).

Динамо — Краснодар: прогноз на матч

Первые матчи сезона всегда самые сложные для прогнозов: непонятно в какой форме находятся команды и налажены ли игровые взаимосвязи.

Букмекерская компания BetBoom дает следующий коээфициенты на предстоящий матч: победа хозяев оценивается в 2.22, ничья — 3.59, а успех гостей — 3.18.

Исходя из истории встреч, можно сделать прогноз что, обе команды забьют — на такой исход можно сделать ставку с коэффициентом 1.6.

Также велика вероятность, что гости не уступят в стартовом матче чемпионата — можно сделать ставку на Х2 за 1.68.

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Где смотреть матч Динамо – Краснодар