Феликс хотел бы остаться в «Челси»: «Это топ-клуб, у меня невероятные партнеры. Мне понравились эти 4-5 месяцев»
Жоау Феликс заявил, что хотел бы остаться в «Челси».
С января этого года португалец играет за лондонский клуб на правах аренды из «Атлетико».
«Мне понравились эти четыре-пять месяцев. Это топ-клуб, и все в клубе очень добры ко мне. У меня невероятные партнеры по команде. Я бы хотел остаться здесь», – сказал Феликс на клубном мероприятии.
В составе «Челси» полузащитник провел 18 матчей и отличился 3 голами. Подробную статистику 23-летнего игрока можно найти здесь.
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Ладно,в этом году взяли Ла Лигу,на отскоках и везении (и то на фоне общего спада Ла Лиги) зато гонора выше крыши.Человеку настолько допекают Челси,Реал и Манчестер Юнайтед что он каждую новость пытается прокомментировать.Видимо вся его личная жизнь это спортс