Феликс хотел бы остаться в «Челси»: «Это топ-клуб, у меня невероятные партнеры. Мне понравились эти 4-5 месяцев»

Жоау Феликс заявил, что хотел бы остаться в «Челси».

С января этого года португалец играет за лондонский клуб на правах аренды из « ».

«Мне понравились эти четыре-пять месяцев. Это топ-клуб, и все в клубе очень добры ко мне. У меня невероятные партнеры по команде. Я бы хотел остаться здесь», – сказал на клубном мероприятии.

В составе « » полузащитник провел 18 матчей и отличился 3 голами. Подробную статистику 23-летнего игрока можно найти здесь.

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