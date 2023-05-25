Феликс хотел бы остаться в «Челси»: «Это топ-клуб, у меня невероятные партнеры. Мне понравились эти 4-5 месяцев»

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс заявил, что хотел бы остаться в «Челси».

С января этого года португалец играет за лондонский клуб на правах аренды из «Атлетико».

«Мне понравились эти четыре-пять месяцев. Это топ-клуб, и все в клубе очень добры ко мне. У меня невероятные партнеры по команде. Я бы хотел остаться здесь», – сказал Феликс на клубном мероприятии. 

В составе «Челси» полузащитник провел 18 матчей и отличился 3 голами. Подробную статистику 23-летнего игрока можно найти здесь

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7 комментариев

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The Best
Рычагберка подтянулся сразу же,если для него Челси (который брал ЛЧ,Супер кубок УЕФА и клубный чемпионат мира два года назад) это не топ клуб то кто тогда Барселона которая уже два года подряд с позором вылетает с Лиги Европы?)
Ладно,в этом году взяли Ла Лигу,на отскоках и везении (и то на фоне общего спада Ла Лиги) зато гонора выше крыши.Человеку настолько допекают Челси,Реал и Манчестер Юнайтед что он каждую новость пытается прокомментировать.Видимо вся его личная жизнь это спортс
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SWAGG
отправьте этого тупого бегунка обратно в мадрид
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Старый Сухи
Ну про топ-клуб это он загнул. Да, Челси был ещё недавно топ клубом и надеюсь скоро снова им станет. Но сейчас Челси ни по каким параметрам не подходит под определение топ-клуб. А так, хотелось бы конечно чтобы он остался в Челси ещё на пару сезонов.
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S100 Winner
Одна из самых провальных аренд в истории футбола, учитывая то, как Феликса пиарят его агент и СМИ. Находится в самом расцвете сил, но КПД и результативность у него практически на дне - забивает и выдаёт ассисты лишь по редким праздникам
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Spartak Forever
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Развели бывшую игрушку Абрамовича
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