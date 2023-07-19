Это’О подозревают в причастности к договорным матчам. Он говорил главе камерунского клуба, что тот должен выйти в высший дивизион – команда из нижней части таблицы сделала это

Самюэль Это’О может быть причастен к организации договорных матчей.

Во вторник, 18 июля, была опубликована запись телефонного разговора Это’О, занимающего пост президента футбола , с президентом клуба «Виктория Юнайтед». В разговоре, предположительно состоявшемся в январе текущего года, Это’О называет целью выход клуба в высшую лигу Камеруна. Стоит отметить, что «Виктория Юнайтед» на тот момент находилась в нижней части турнирной таблицы 2-го дивизиона.

«Опопо» (прозвище «Виктория Юнайтед» – Sports.ru) должен подняться в первый дивизион. Это наша цель. Это наша федерация. Нас четверо: мы и еще 2 человека. «Виктория Юнайтед» пойдет вверх», – сказал Это’О.

По итогам сезона «Виктория Юнайтед» вышла в высшую лигу Камеруна после того, как занявший 2-е место в турнирной таблице «Стад де Бертуа» был дисквалифицирован футбольной федерацией.

Это’О, в свою очередь, опровергает свою причастность к договорным матчам.

«В разговоре я защищал президента «Опопо», который вкладывает свои деньги и хочет уйти из футбола, потому что некоторые из нас не выполняют свою работу.

Я позвонил президенту Ассоциации судей и сказал ему: «Осторожнее! Этот человек вкладывает много денег в футбол, поэтому нельзя позволять судьям убивать того, кто хочет только одного – чтобы его команда была одной из лучших в чемпионате», – сказал сказал экс-форвард «Барселоны», « », «Анжи» и сборной Камеруна.