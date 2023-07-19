Это’О подозревают в причастности к договорным матчам. Он говорил главе камерунского клуба, что тот должен выйти в высший дивизион – команда из нижней части таблицы сделала это

Теги Интер Барселона Самюэль Это′О сборная Камеруна по футболу Федерация футбола Камеруна договорные матчи Футбол

Самюэль Это’О может быть причастен к организации договорных матчей.

Во вторник, 18 июля, была опубликована запись телефонного разговора Это’О, занимающего пост президента Федерации футбола Камеруна, с президентом клуба «Виктория Юнайтед». В разговоре, предположительно состоявшемся в январе текущего года, Это’О называет целью выход клуба в высшую лигу Камеруна. Стоит отметить, что «Виктория Юнайтед» на тот момент находилась в нижней части турнирной таблицы 2-го дивизиона.

«Опопо» (прозвище «Виктория Юнайтед» – Sports.ru) должен подняться в первый дивизион. Это наша цель. Это наша федерация. Нас четверо: мы и еще 2 человека. «Виктория Юнайтед» пойдет вверх», – сказал Это’О.

По итогам сезона «Виктория Юнайтед» вышла в высшую лигу Камеруна после того, как занявший 2-е место в турнирной таблице «Стад де Бертуа» был дисквалифицирован футбольной федерацией.

Это’О, в свою очередь, опровергает свою причастность к договорным матчам.

«В разговоре я защищал президента «Опопо», который вкладывает свои деньги и хочет уйти из футбола, потому что некоторые из нас не выполняют свою работу.

Я позвонил президенту Ассоциации судей и сказал ему: «Осторожнее! Этот человек вкладывает много денег в футбол, поэтому нельзя позволять судьям убивать того, кто хочет только одного – чтобы его команда была одной из лучших в чемпионате», – сказал сказал экс-форвард «Барселоны», «Интера», «Анжи» и сборной Камеруна.

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18 комментариев

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Ебздрогыч
Дагестанская школа
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Тимофей Головачев
"сказал сказал экс-форвард «Барселоны», «Интера» и сборной Камеруна" а почему главный клуб не указали?
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Beloded2007
Опыт РПЛ не прошёл даром!
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Ответ Beloded2007
Опыт РПЛ не прошёл даром!
Пфф, где рпл училась, африканцы преподавали
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Roman_ello
Рафик полностью невиновен😏
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ZZRM
То есть он объяснил этот слив так, что судьям надо защищать тех, кто вкладывает много денег? И что он отдельно акцентировал внимание главы судей на конкретном клубе?
Если я правильно понял, то он же сам себя закапывает ещё больше.
+1
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ZA.RMA
Ответ songbilong
Реал?
Анжи, конечно же
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ApXuMaHqPuT
Пора Этонолю в президенты Камеруна баллотироваться - вон, Веа в своей Либерии руководит и, говорят, серьёзные схемы мутит😎
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Mitya26
Опопо - больше подходит прозвище ЭтоО
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DolJun
Джанни Инфантино: «Будет несправедливо, если Месси завершит карьеру, не выиграв чемпионат мира»
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CaSpeR-13
Опопо !!
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Опа, Митяй
Ответ Ебздрогыч
Дагестанская школа
Ты такое не говори. jpg
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Тимофей Головачев
Ответ songbilong
Реал?
Анжи..
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songbilong
Ответ Тимофей Головачев
Анжи..
может ещё Эвертон или Сампдория?
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