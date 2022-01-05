Это′О про ЧМ: «Не вижу, почему сборная из Африки не могла бы выиграть. Это одна из простейших задач. Европейцы чуть менее талантливы, чем африканцы»

Бывший форвард «Барселоны» и , президент местной федерации футбола, считает, что африканским командам по силам выиграть ЧМ.

«Африканцы очень талантливы, европейцы – в чуть меньшей степени.

Я не вижу ни одной причины, почему африканская страна не могла бы выиграть ЧМ. Вообще говоря, это одна из простейших задач. Это просто парочка футбольных матчей. Почему вдруг это невозможно?

Несмотря на все трудности, с которыми команды могут столкнуться по ходу игр, это не является чем-то невозможным», – сказал Это′О в интервью The Athletic.