Это′О признали отцом 22-летней девушки из Мадрида и обязали выплатить алименты. Самюэль отказывался признавать отцовство

Суд признал ′О отцом 22-летней девушки из Мадрида и обязал выплатить алименты.

В 1997 году, когда камерунец играл за на правах аренды из Мадрида, он познакомился с женщиной по имени Адилеуса в одном из ночных клубов Мадрида.

У пары завязались отношения. В 1998-м Адилеуса забеременела, о чем сообщила футболисту. Девушка в тот момент отметила, что не хотела ребенка, но будет вести себя ответственно и уважительно по отношению к нему.

Дочка Это′О по имени Эрика До Росарио Ньевес родилась в 1999-м, когда Самюэль выступал за . Футболист никогда не признавал девушку своей дочерью, а также не отвечал на звонки и письма от Адилеусы.

Адилеуса представила биологические доказательства отцовства Это′О, после чего суд признал камерунца отцом Эрики. Суд обязал Самюэля выплатить дочери алименты в размере 1400 евро за каждый месяц с момента подачи иска, то есть с 2018 года. Сам экс-футболист не явился в суд.

Это′О известен по выступлениям за «Барселону», и . Сейчас он является президентом Федерации футбола Камеруна.