Гендиректор «Спартака» о «Зените»: «Хорошо, что есть команда, которая может позволить себе крутых игроков. Интереснее играть в чемпионате с сильными соперниками – растет мастерство»
Генеральный директор «Спартака» поделился мнением о работе «Зенита» на трансферном рынке.
«Как бы мог прокомментировать то, как «Зенит» ведет себя на российском рынке? У меня парадоксальное мнение, которое, может быть, даже не всем болельщикам понравится.
Я считаю, что хорошо, что у нас есть команда, которая может позволить себе привозить крутых игроков. Интереснее играть в чемпионате с сильными соперниками – через это растет мастерство. Хорошо, что у нас есть сильные бразильцы в чемпионате.
У нас есть команда, которая может себе позволить покупать футболистов только для того, чтобы эти сильные футболисты не перешли в другие команды? Не знаю, зачем они покупают футболистов. Это лучше спросить у представителей «Зенита», – сказал Олег Малышев.
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срочно порцию борща господину))
Если покопаться, то у Зенита лишь Малком будет радикально отличаться от цен, которые отдавал Спартак за своих игроков. Условные Тиль (18) и Крал (12) обошлись Спартаку в 30 миллионов, а Зенит купил Вендела (20,3) и Клаудиньо (12) за 32,3 миллиона. Зенит купил Сантоса за 14, а Спартак Аиртона за 7. Зенит Барриоса за 15, а Спартак Рошу за 12.
Разница на поле и по титулам не на 2-3 миллиона за игрока, согласитесь. Спартак не мог только Малкома позволить, а по Страхине условия были одинаковые, например. Потому прям кричать о том, что Зенит может себе позволить того, чего не может Спартак - это полуправда.
Ну, вот скрин с трансфермаркта за 21 век - ibb.co/72TwfZB
Вот скрин с трансфермаркта "за всё время" - ibb.co/LJwM6jb
И не забудь, что одного Халка с Витселем и Гараем Зенит продал за 126,25 млн долларов.
Юри Альберто 27,5
Вендел 22,3
Малком 44
Паредес 25,3
Хави Гарсия 18,5
Рондон 19,8
Халк 44
Витцель 44
Бруну Алвеш 24,2
Данни 33
И это не говоря о других крупных покупках
Тимощук 16,
Бухаров 13,2
Кришито 16,5
Маммана 17,6
Дриусси 16,5
Барриос 16,5
Дуглас Сантос 15
Клаудиньо 13,2
Ловрен 13,2
Азмун 13,2
Так что не надо тут рассказывать про сопоставимые траты. Зенит - самый расточительный клуб России с большущим отрывом, просто недосягаемым. И при этом имеет самый большой зарплатный бюджет, почти в 2 раза превышающий таковой у ближайших конкурентов.
Ждем Дюну 2
Расходы Зенита с 1925 - "696,85 млн.евро", доходы - "318,15 млн.евро", баланс - "-378,7 млн.евро"
Расходы Спартака с 1925 - "426,43 млн.евро", доходы - "266 млн.евро", баланс - "-160,42 млн.евро" (больше, кроме Зенита, только у Динамо - "-173.69 млн.евро"