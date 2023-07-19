Гендиректор «Спартака» о «Зените»: «Хорошо, что есть команда, которая может позволить себе крутых игроков. Интереснее играть в чемпионате с сильными соперниками – растет мастерство»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Чемпионат.com Олег Малышев Футбол

Генеральный директор «Спартака» поделился мнением о работе «Зенита» на трансферном рынке.

«Как бы мог прокомментировать то, как «Зенит» ведет себя на российском рынке? У меня парадоксальное мнение, которое, может быть, даже не всем болельщикам понравится.

Я считаю, что хорошо, что у нас есть команда, которая может позволить себе привозить крутых игроков. Интереснее играть в чемпионате с сильными соперниками – через это растет мастерство. Хорошо, что у нас есть сильные бразильцы в чемпионате.

У нас есть команда, которая может себе позволить покупать футболистов только для того, чтобы эти сильные футболисты не перешли в другие команды? Не знаю, зачем они покупают футболистов. Это лучше спросить у представителей «Зенита», – сказал Олег Малышев

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31 комментарий

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Mark Safa
Гендиректор здорового человека
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Саня Беляков
Не понял, его что на обеде не было?
срочно порцию борща господину))
+23
-8
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Ебздрогыч
Очень адекватно и уважительно. С таким подходом, без истерик, есть шанс добитьмя чего-то значимого
+20
-7
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Саня Беляков
если серьёзно респект за мнение такое , это правильный подход !
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Artie Bukko
мне уже болельщику КБ самому надоело это нытье, ау ку-ку доброе утро мы тоже можем себе позволить покупать классных игроков, но покупаем Тиля и Педро Рошу
+7
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Jovana Jovičić
Ну, в это ТО Зенит купил 5 игроков за почти 14 миллионов - Педро (9), Мантуан (2), Коваленко (2), Гойло (0,54), Фернандес (0,36), а Спартак за 13 миллионов - Медину (6) и Бонгонду (7)

Если покопаться, то у Зенита лишь Малком будет радикально отличаться от цен, которые отдавал Спартак за своих игроков. Условные Тиль (18) и Крал (12) обошлись Спартаку в 30 миллионов, а Зенит купил Вендела (20,3) и Клаудиньо (12) за 32,3 миллиона. Зенит купил Сантоса за 14, а Спартак Аиртона за 7. Зенит Барриоса за 15, а Спартак Рошу за 12.

Разница на поле и по титулам не на 2-3 миллиона за игрока, согласитесь. Спартак не мог только Малкома позволить, а по Страхине условия были одинаковые, например. Потому прям кричать о том, что Зенит может себе позволить того, чего не может Спартак - это полуправда.
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Madyavchik
Уволен две недели назад
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Жорег Борщофф
Ответ </c/>
спорно мягко сказано, хорошего нет в том, что один паразит просто в наглую перебивает предложения других, при этом, заявляя о честной конкуренции и подтягиванию по уровне к себе...прежде всего нужно ориентироваться на себя и стараться раз за разом улучшать свои результаты, так что, работаем по трансферам и входим в сезон с надеждами на успешное выступление...
Кто чьи предложения перебивает?
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Jovana Jovičić
Ответ sergspartak
команда не за год строится, некоторых игроков Зенит покупал лет 4-5 назад, открой трансфермаркт и посмотри суммы за 5 лет предыдущих и увидишь серьезную разницу в затратах на состав.
Тот же Барриос и переходил в Зенит примерно 5 лет назад.

Ну, вот скрин с трансфермаркта за 21 век - ibb.co/72TwfZB
Вот скрин с трансфермаркта "за всё время" - ibb.co/LJwM6jb
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itemme
Ответ Mark Safa
Гендиректор здорового человека
Ну если только в рамках этой цитаты
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Facundo Alvarez
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Тайосич
А ЦСКА в курсе, что клуба нет с 1992 года?
Чел обосрался , удалив комментарий)) Сразу понятно , что он молокосос , из-за одного минуса решил комментарий удалить ))
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San9
Ответ Тайосич
Глупость совершенная. Зенит купил трёх футболистов (Халк, Витцель, Малком) за 150 млн долларов. Спартаку самый дорогой футболист в истории клуба Гусь Тиль обошёлся в 18 млн долларов. У Зенита футболистов дороже этой цены целых 10. Юри Альберто 27,5 Вендел 22,3 Малком 44 Паредес 25,3 Хави Гарсия 18,5 Рондон 19,8 Халк 44 Витцель 44 Бруну Алвеш 24,2 Данни 33 И это не говоря о других крупных покупках Тимощук 16, Бухаров 13,2 Кришито 16,5 Маммана 17,6 Дриусси 16,5 Барриос 16,5 Дуглас Сантос 15 Клаудиньо 13,2 Ловрен 13,2 Азмун 13,2 Так что не надо тут рассказывать про сопоставимые траты. Зенит - самый расточительный клуб России с большущим отрывом, просто недосягаемым. И при этом имеет самый большой зарплатный бюджет, почти в 2 раза превышающий таковой у ближайших конкурентов.
Аххах трансферы Зенита специально перевел в доллары (чтобы сделать разрыв побольше), а своего Тиля оставил в евро (при этом соврав, что это доллары). Типичный спартач.
И не забудь, что одного Халка с Витселем и Гараем Зенит продал за 126,25 млн долларов.
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Тайосич
Ответ Jovana Jovičić
Ну, в это ТО Зенит купил 5 игроков за почти 14 миллионов - Педро (9), Мантуан (2), Коваленко (2), Гойло (0,54), Фернандес (0,36), а Спартак за 13 миллионов - Медину (6) и Бонгонду (7) Если покопаться, то у Зенита лишь Малком будет радикально отличаться от цен, которые отдавал Спартак за своих игроков. Условные Тиль (18) и Крал (12) обошлись Спартаку в 30 миллионов, а Зенит купил Вендела (20,3) и Клаудиньо (12) за 32,3 миллиона. Зенит купил Сантоса за 14, а Спартак Аиртона за 7. Зенит Барриоса за 15, а Спартак Рошу за 12. Разница на поле и по титулам не на 2-3 миллиона за игрока, согласитесь. Спартак не мог только Малкома позволить, а по Страхине условия были одинаковые, например. Потому прям кричать о том, что Зенит может себе позволить того, чего не может Спартак - это полуправда.
Глупость совершенная. Зенит купил трёх футболистов (Халк, Витцель, Малком) за 150 млн долларов. Спартаку самый дорогой футболист в истории клуба Гусь Тиль обошёлся в 18 млн долларов. У Зенита футболистов дороже этой цены целых 10.

Юри Альберто 27,5
Вендел 22,3
Малком 44
Паредес 25,3
Хави Гарсия 18,5
Рондон 19,8
Халк 44
Витцель 44
Бруну Алвеш 24,2
Данни 33

И это не говоря о других крупных покупках
Тимощук 16,
Бухаров 13,2
Кришито 16,5
Маммана 17,6
Дриусси 16,5
Барриос 16,5
Дуглас Сантос 15
Клаудиньо 13,2
Ловрен 13,2
Азмун 13,2

Так что не надо тут рассказывать про сопоставимые траты. Зенит - самый расточительный клуб России с большущим отрывом, просто недосягаемым. И при этом имеет самый большой зарплатный бюджет, почти в 2 раза превышающий таковой у ближайших конкурентов.
+5
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sergspartak
Ответ Jovana Jovičić
Ну, в это ТО Зенит купил 5 игроков за почти 14 миллионов - Педро (9), Мантуан (2), Коваленко (2), Гойло (0,54), Фернандес (0,36), а Спартак за 13 миллионов - Медину (6) и Бонгонду (7) Если покопаться, то у Зенита лишь Малком будет радикально отличаться от цен, которые отдавал Спартак за своих игроков. Условные Тиль (18) и Крал (12) обошлись Спартаку в 30 миллионов, а Зенит купил Вендела (20,3) и Клаудиньо (12) за 32,3 миллиона. Зенит купил Сантоса за 14, а Спартак Аиртона за 7. Зенит Барриоса за 15, а Спартак Рошу за 12. Разница на поле и по титулам не на 2-3 миллиона за игрока, согласитесь. Спартак не мог только Малкома позволить, а по Страхине условия были одинаковые, например. Потому прям кричать о том, что Зенит может себе позволить того, чего не может Спартак - это полуправда.
команда не за год строится, некоторых игроков Зенит покупал лет 4-5 назад, открой трансфермаркт и посмотри суммы за 5 лет предыдущих и увидишь серьезную разницу в затратах на состав.
+2
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SPB Patriot
Ну наконец-то кто-то из КБ сказал что-то про СБГ без истерики и по факту.
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Доктор Верховцев
Ой, да там половина «крутых игроков» по цене педрош. Тащемта, смотреть надо, что покупаешь, например.
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Serg Irk
Это наверное тоже заговор, скажет Зарема
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Честный контроль
А генеральный директор спартака вкурсе что и спартака то никакого нет
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Игорь Заварзин
Отличный комментарий. Не стыдно.
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bellyashe
неожиданно адекватное высказывание. надеюсь, от имени Спартака чаще будет говорить этот гендиректор, а не секта свидетелей заговора
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Данко Лазович
в Общем, Империи зла БЫТЬ!
Ждем Дюну 2
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Честный контроль
Комментарий удален пользователем
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jwbmwbqvih
Хоть кто-то об этом сказал. Правда в Германии не работает такая штука.
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Jovana Jovičić
Ответ Тайосич
Глупость совершенная. Зенит купил трёх футболистов (Халк, Витцель, Малком) за 150 млн долларов. Спартаку самый дорогой футболист в истории клуба Гусь Тиль обошёлся в 18 млн долларов. У Зенита футболистов дороже этой цены целых 10. Юри Альберто 27,5 Вендел 22,3 Малком 44 Паредес 25,3 Хави Гарсия 18,5 Рондон 19,8 Халк 44 Витцель 44 Бруну Алвеш 24,2 Данни 33 И это не говоря о других крупных покупках Тимощук 16, Бухаров 13,2 Кришито 16,5 Маммана 17,6 Дриусси 16,5 Барриос 16,5 Дуглас Сантос 15 Клаудиньо 13,2 Ловрен 13,2 Азмун 13,2 Так что не надо тут рассказывать про сопоставимые траты. Зенит - самый расточительный клуб России с большущим отрывом, просто недосягаемым. И при этом имеет самый большой зарплатный бюджет, почти в 2 раза превышающий таковой у ближайших конкурентов.
Если верить трансфермаркт:
Расходы Зенита с 1925 - "696,85 млн.евро", доходы - "318,15 млн.евро", баланс - "-378,7 млн.евро"
Расходы Спартака с 1925 - "426,43 млн.евро", доходы - "266 млн.евро", баланс - "-160,42 млн.евро" (больше, кроме Зенита, только у Динамо - "-173.69 млн.евро"
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