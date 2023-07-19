«Аль-Наср» Роналду покупает Теллеса у «МЮ» за 4 млн фунтов и бонусы
Алекс Теллес продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
«Манчестер Юнайтед» и «Аль-Наср» согласовали трансфер бразильского защитника, сообщает Фабрицио Романо. Англичане получат 4 миллиона фунтов и бонусы за продажу игрока.
Зарплата Теллеса в новом клубе составит 7 миллионов фунтов в год без учета бонусов. За «Аль-Наср» играет бывший партнер Алекса по «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Статистику 30-летнего защитника можно найти здесь.
4 ляма от саудовцев …
Ощущение что в менеджменте МЮ просто лежат какие-то в коме люди подключенные к аппарату жизнеобеспечения без признаков жизни. Они и бикмак в Макдональдсе не смогли бы продать.
Вместо анализа игры селекционеры там теперь отсматривают стенограммы интервью игроков, чтобы в них были только похвалы в адрес кринжа и что он лучший в мире разумеется)