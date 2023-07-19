«Аль-Наср» Роналду покупает Теллеса у «МЮ» за 4 млн фунтов и бонусы

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Алекс Теллес Футбол

Алекс Теллес продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

«Манчестер Юнайтед» и «Аль-Наср» согласовали трансфер бразильского защитника, сообщает Фабрицио Романо. Англичане получат 4 миллиона фунтов и бонусы за продажу игрока. 

Зарплата Теллеса в новом клубе составит 7 миллионов фунтов в год без учета бонусов. За «Аль-Наср» играет бывший партнер Алекса по «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду

Статистику 30-летнего защитника можно найти здесь.

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15 комментариев

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Forte Live
Складывается ощущение, что дальше сам Криш играет в футбольного менеджера
+13
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Destro7451
Ответ Los Galácticos
Даже стало жаль денег саудовцев которые будут платить 7 млн в год этому бесполезному Теллосу.
предлагаю раскинуть хотябы 2 млн нам, товарищам со спортца, будем его хвалить, честное слово
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Cearvm
Ну, кстати, Теллес совсем никакой после МЮ, даже основу средней по нынешним временам Севильи не тянул.
+7
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danilevich
Я худею просто
4 ляма от саудовцев …
Ощущение что в менеджменте МЮ просто лежат какие-то в коме люди подключенные к аппарату жизнеобеспечения без признаков жизни. Они и бикмак в Макдональдсе не смогли бы продать.
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TiGra
Нынешнее руководство МЮ за пикового Иньесту, Лама или Роналдо вряд ли смогло бы получить больше 10 млн евро.
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Тюменский медвежонок
Ответ Cearvm
Ну, кстати, Теллес совсем никакой после МЮ, даже основу средней по нынешним временам Севильи не тянул.
это что за "вкиды"? вы вообще матчи Севильи смотрели? Теллес даже в финале Лиги Европы играл, причем хорошо играл, вы может его путается с Марсьялем который в Севилью тоже в аренду уходил и там провалился потому что деревянный, а Теллес хороший добротный игрок, на подмену самое то и 4 млн. он явно не стоит, слишком дешево
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Bunyod Turgunov
Ответ Тюменский медвежонок
это что за "вкиды"? вы вообще матчи Севильи смотрели? Теллес даже в финале Лиги Европы играл, причем хорошо играл, вы может его путается с Марсьялем который в Севилью тоже в аренду уходил и там провалился потому что деревянный, а Теллес хороший добротный игрок, на подмену самое то и 4 млн. он явно не стоит, слишком дешево
Он в финале играл потому что у Акуньи был красная карточка. А так до этого скамейку полировал
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svft
не, ну все понятно, но не четыре же
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Mykytka
«Аль-Наср Роналду». Это скорее Роналду Аль-Насра)
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Подтягивают свиту "красивых"
Вместо анализа игры селекционеры там теперь отсматривают стенограммы интервью игроков, чтобы в них были только похвалы в адрес кринжа и что он лучший в мире разумеется)
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Ответ Forte Live
Складывается ощущение, что дальше сам Криш играет в футбольного менеджера
Это хорошо ещё если в футбольного менеджера. Тут как бы не вышло реалити шоу) "Выжить в Эр-Рияде"
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Under
Ответ svft
не, ну все понятно, но не четыре же
да почти без разницы на самом деле, четыре или бесплатно
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