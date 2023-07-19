«Аль-Наср» Роналду покупает Теллеса у «МЮ» за 4 млн фунтов и бонусы

Алекс Теллес продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

« » и « » согласовали трансфер бразильского защитника, сообщает Фабрицио Романо. Англичане получат 4 миллиона фунтов и бонусы за продажу игрока.

Зарплата Теллеса в новом клубе составит 7 миллионов фунтов в год без учета бонусов. За «Аль-Наср» играет бывший партнер по «Манчестер Юнайтед» .

Статистику 30-летнего защитника можно найти здесь.