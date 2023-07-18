«Арсенал» представил выездную форму на сезон-2023/24 – желто-черную с голубыми элементами
«Арсенал» показал выездную форму команды на предстоящий сезон.
Лондонский клуб представил комплект, разработанный компанией adidas. В сезоне-2023/24 футболисты «Арсенала» будут проводить выездные матчи в желтых футболках с черными полосами и точками. Логотипы клуба и его спонсоров выполнены в голубом цвете.
Этот комплект формы вдохновлен картой Ислингтона – боро Лондона, где расположен стадион «Эмирейтс».
Форма полностью изготовлена из переработанных материалов и представляет собой одно из решений adidas, нацеленных на борьбу с пластиковыми отходами.
Я бы такое не надел.
как будто папа акционер картинку ребенка пропихнул