«Арсенал» представил выездную форму на сезон-2023/24 – желто-черную с голубыми элементами

Теги премьер-лига Англия Арсенал adidas игровая форма стиль Футбол

«Арсенал» показал выездную форму команды на предстоящий сезон.

Лондонский клуб представил комплект, разработанный компанией adidas. В сезоне-2023/24 футболисты «Арсенала» будут проводить выездные матчи в желтых футболках с черными полосами и точками. Логотипы клуба и его спонсоров выполнены в голубом цвете. 

Этот комплект формы вдохновлен картой Ислингтона – боро Лондона, где расположен стадион «Эмирейтс». 

Форма полностью изготовлена из переработанных материалов и представляет собой одно из решений adidas, нацеленных на борьбу с пластиковыми отходами.

Фото: https://twitter.com/Arsenal

Материалы по теме

51 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Almaz KENZHEBEKOV
так себе
+64
-5
+59
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Причёска Бэйла
👎
+37
-6
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Бервинов
Вроде всегда были формы у Арсенала плюс/минус нормальные, но это что за убожество?
+28
-1
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dzenga 1
🤢
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тухель
Кстати фиг с ним с формой, меня в современных презентациях форм больше всего поражает качества съемки. И я такое у многих богатейших клубов встречал. Качества съемки просто отвратительная. На фотостудии в каком нибудь мухосранске в России бухой фотограф Иван снимет намного лучше, сделает лучше обработку. Эта же фотка это какой то позор.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ник Гре
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
так себе
Скажем так - оригинально. 😐
Я бы такое не надел.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cruel Snake
Тот случай когда дизайнер творил и натворил
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Русанов
Ужас 😩
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WelcomeBackPURE
Как и У МЮ, просто жесть ))
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Vladimirovich
тройной Габриэль
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eden Hazard
Ответ Никита Алексеев
Адидас хоть как-то в дизайне форм старается, в отличие от найка
где он старается? Первые вормы -пол копирку -основные цвета и полоски на рукавах. Меняют только оттенки. Алик вообще не заморачиваться. Вторые - хаотичный бред. То пстходеличные цвета, то ребра нарисуют.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kk.abb
Отсылка к братьсям-неудачникам из Дортмунда?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
balander09
полосы, точки, непонятная палитра цветов
как будто папа акционер картинку ребенка пропихнул
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
drow elf
Спасибо, поблевал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cruel Snake
Это вообще че? Я художник, я так ввижу
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Его Величество Златан
Ответ Дмитрий Бервинов
Вроде всегда были формы у Арсенала плюс/минус нормальные, но это что за убожество?
ну из последних белая с красным мрамором и чёрная были прям топ, а эта действительно, не очень
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eric_Cartman
Больше похоже на лягушку ядовитую, где-то в Амазонии
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
ужас
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ничего Смешного
Просто ужасно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Today I feel Qatari
Не картой Ислингтона, а радиоволнами с третьесортным граймом доносящимся из этого самого Ислингтона
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Корягин
Ответ Николай Корягин
Что-то глянул карту этого района и никаких пересечений совсем не нашел
Тут скорее дизайнеры вдохновлялись формой Форест Грин сезона 2020/21
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манковский
Ответ toncc
Больше Дортмунду подошла бы
У дортмунда нет лимонно-жёлтого цвета, у них он ядрёный, поэтому и шмели.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr. cage
Киви..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 757
Какой ужас, не ожидал такого от Адидас 🤦‍♂️ ...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 757
Я думал хуже Найка нету, но тут выдал Адидас ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий