«Арсенал» представил выездную форму на сезон-2023/24 – желто-черную с голубыми элементами

«Арсенал» показал выездную форму команды на предстоящий сезон.

Лондонский клуб представил комплект, разработанный компанией adidas. В сезоне-2023/24 футболисты « » будут проводить выездные матчи в желтых футболках с черными полосами и точками. Логотипы клуба и его спонсоров выполнены в голубом цвете.

Этот комплект формы вдохновлен картой Ислингтона – боро Лондона, где расположен стадион «Эмирейтс».

Форма полностью изготовлена из переработанных материалов и представляет собой одно из решений adidas, нацеленных на борьбу с пластиковыми отходами.

Фото: https://twitter.com/Arsenal