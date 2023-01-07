«Арсенал» сыграет в форме без красного цвета в Кубке из-за частой гибели подростков от ножевых ранений в Лондоне
«Арсенал» сыграет в особой форме в матче 3-го раунда Кубка Англии против «Оксфорд Юнайтед».
Инициатива лондонского клуба и adidas носит название No More Red («Больше никакого красного» – Sports.ru).
В 2021 году рекордное количество подростков в Лондоне умерли от ножевых ранений (30). В 2022-м количество преступлений с использованием холодного оружия снизилось, но все равно остается крайне высоким. С января по ноябрь 2022 года в Лондоне зафиксировали более 11500 таких преступлений.
С помощью акции No More Red лондонский клуб хочет привлечь внимание к этой проблеме.
«Арсенал» уже играл в такой форме год назад – комплект на игру 3-го раунда Кубка Англии с «Ноттингем Форест» тоже был полностью выполнен в белом цвете.
Сейчас начался второй этап акции No More Red. «Арсенал» назвал 10 благотворительных организаций, с которыми сотрудничает, и предложил волонтерам поучаствовать в их работе. У людей, которые откликнутся на это предложение, будет шанс получить форму No More Red. Также они смогут получить приглашение на один из домашних матчей «Арсенала». Как и в прошлом году, этой формы не будет в продаже.
Женская команда тоже поучаствует в акции – 15 января «Арсенал» сыграет в такой форме против «Челси».
Фото: arsenal.com
Приднестровье- часть Молдавии.
Абхазия и Южная Осетия- независимые государства.
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За собеседника придумываете?
Не получается у вас.
Слишком давно живут рядом разные народы, тем более в городах.
Вот к каким-то новым приезжим отношение может быть более резким.
А тебе еще надо хотя понятия шовинизм, ксенофобию узнать, чтобы не путать с другими.
Чеченские войны капля в море истории. И там больше про бандитов сказ на фоне развала страны. А ты хотя бы в курсе, что Дагестан и Чечня граничат?