«Арсенал» сыграет в форме без красного цвета в Кубке из-за частой гибели подростков от ножевых ранений в Лондоне

Теги премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал происшествия adidas Оксфорд Юнайтед игровая форма стиль Футбол

«Арсенал» сыграет в особой форме в матче 3-го раунда Кубка Англии против «Оксфорд Юнайтед».

Инициатива лондонского клуба и adidas носит название No More Red («Больше никакого красного» – Sports.ru).

В 2021 году рекордное количество подростков в Лондоне умерли от ножевых ранений (30). В 2022-м количество преступлений с использованием холодного оружия снизилось, но все равно остается крайне высоким. С января по ноябрь 2022 года в Лондоне зафиксировали более 11500 таких преступлений.

С помощью акции No More Red лондонский клуб хочет привлечь внимание к этой проблеме.

«Арсенал» уже играл в такой форме год назад – комплект на игру 3-го раунда Кубка Англии с «Ноттингем Форест» тоже был полностью выполнен в белом цвете.

Сейчас начался второй этап акции No More Red. «Арсенал» назвал 10 благотворительных организаций, с которыми сотрудничает, и предложил волонтерам поучаствовать в их работе. У людей, которые откликнутся на это предложение, будет шанс получить форму No More Red. Также они смогут получить приглашение на один из домашних матчей «Арсенала». Как и в прошлом году, этой формы не будет в продаже.

Женская команда тоже поучаствует в акции – 15 января «Арсенал» сыграет в такой форме против «Челси».

Фото: arsenal.com

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65 комментариев

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MaxKr
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Ответ Marcus-light
Сейчас есть. Приднестровье, Абхазия, Осетия, Донецкая область
Донецкая народная республика- часть РФ.
Приднестровье- часть Молдавии.
Абхазия и Южная Осетия- независимые государства.
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ MaxKr
И сколько?
Воспользуйся поисковиком
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MaxKr
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Ответ Marcus-light
Я специально, чтобы вам было попроще. Назовите это ксеновофобия или шовинизм, идея то одна - вы почему-то считаете нормой считать что в далёкой стране в данном ситуации вам известна причина всех бед - чернокожие. Причем, для вас, как я понимаю, что африканцы, что ямайцы, что пакистанцы - без разницы
Причем, для вас, как я понимаю, что африканцы, что ямайцы, что пакистанцы - без разницы
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За собеседника придумываете?
Не получается у вас.
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Marcus-light
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Ответ MaxKr
У нас не было колоний .
Сейчас есть. Приднестровье, Абхазия, Осетия, Донецкая область
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MaxKr
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Ответ Пилипенко Дмитрий
Ты посмотри количество тяжких и особо тяжких преступлений в каком нибудь регионе России 🤣
И сколько?
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MaxKr
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Ответ Marcus-light
Есть кто-нибудь родившийся не в России?
У нас не было колоний .
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Андрей Про спорт
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То есть от огнестрела можно? Идиоты!
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rarrih
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Ответ alexLA
Очевидно, что чурки. Арабы всякие.
Даже не арабы, а африканцы. В уличной культуре Британии есть такое понятие “roadman” и один из основных атрибутов этих ребят как раз таки ножик.
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AnKoz
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Эта история началась еще до пандемии. Подростки из бедных районов (так будет корректнее, далеко не все там мигранты) дрались, делили территорию, часто это было связано с продажей наркоты. Кто-то один решил взять с собой на разборку нож, кто-то второй стащил его из дома для самозащиты. В итоге эти мальчики подняли уровень преступности в Лондоне на уровень 1940-х. Ножи находили у семилетних, у каждого полицейского участка стояли специальные урны - типа сбрось нож и иди делай уроки, мы тебя не накажем. Потом все сидели по домам, а сейчас явление вернулось. «Арсенал» крутую вещь делает - эти мальчики любят футбол, и они еще в том возрасте, когда кумиров еще слушают
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Крошка картошка
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Ответ #SharkTeam
Не смертей, а использования холодного оружия. Но все равно жесть. Ну это дикие мигранты принесли с собой. Побить морды это одно, те же хулиганы всегда так развлекались. Но доставать колюще-режущее это дичь
Мигранты)) Англы сами такие
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Marcus-light
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Ответ #SharkTeam
да ты кроме расизма то слов даже других не знаешь. Некоторые проявления бытовой ксенофобии бывают, но не поголовно и не повсеместно. Слишком давно живут рядом разные народы, тем более в городах. Вот к каким-то новым приезжим отношение может быть более резким.
Я специально, чтобы вам было попроще. Назовите это ксеновофобия или шовинизм, идея то одна - вы почему-то считаете нормой считать что в далёкой стране в данном ситуации вам известна причина всех бед - чернокожие. Причем, для вас, как я понимаю, что африканцы, что ямайцы, что пакистанцы - без разницы
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#SharkTeam
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Ответ Marcus-light
Вас в какую-то не ту степь понесло. В чем основа расизма? В том, что человек за непривычной внешностью видет ещё целую кутерьму проблем, присущих худших представителям. И в этом контексте, вы хотите сказать, что в центральной России хорошо относятся к кавказцам? Или что сибиряки любят татар?
да ты кроме расизма то слов даже других не знаешь. Некоторые проявления бытовой ксенофобии бывают, но не поголовно и не повсеместно.
Слишком давно живут рядом разные народы, тем более в городах.
Вот к каким-то новым приезжим отношение может быть более резким.
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#SharkTeam
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Ответ Marcus-light
Да, думал, потому что это абсолютно нормально для Англии уже лет 100 как минимум
Ну если так интересно можешь почитать историю России. Там очень много разных периодов. Хотя бы с татаро-монгольского ига
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alexLA
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Ответ Любитель побеждать
А какого цвета были большинство этих подростков?
Очевидно, что чурки. Арабы всякие.
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Marcus-light
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Ответ #SharkTeam
Про центральную, дальневосточную РФ, башкирию, татарстан и прочих тебе видать неведомо. Очень много национальстей, в том числе исповедующих ислам. А СССР? Да, веками. Скинхеды это мода, пришедшая с европы, с которой справились. А тебе еще надо хотя понятия шовинизм, ксенофобию узнать, чтобы не путать с другими. Чеченские войны капля в море истории. И там больше про бандитов сказ на фоне развала страны. А ты хотя бы в курсе, что Дагестан и Чечня граничат?
Вас в какую-то не ту степь понесло. В чем основа расизма? В том, что человек за непривычной внешностью видет ещё целую кутерьму проблем, присущих худших представителям. И в этом контексте, вы хотите сказать, что в центральной России хорошо относятся к кавказцам? Или что сибиряки любят татар?
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alexLA
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Ответ #SharkTeam
Не смертей, а использования холодного оружия. Но все равно жесть. Ну это дикие мигранты принесли с собой. Побить морды это одно, те же хулиганы всегда так развлекались. Но доставать колюще-режущее это дичь
Всякие дикие арабы, чурки- лишь бы вырезать кого-то им.
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9_volk
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почему бы арсеналу вовсе не отказаться от красного цвета?
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9_volk
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хотелось бы увидеть потом отчет об эффективности этой акции. и не с точки зрения маркетинга, а с точки зрения динамики и профилактики обозначенных преступлений.
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Marcus-light
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Ответ #SharkTeam
Ну и все-таки ты ушел от своего же вопроса. К чему ты сказал про место рождения? Наверно думал что этот индус в индии родился и премьером в англии стал, ахаха
Да, думал, потому что это абсолютно нормально для Англии уже лет 100 как минимум
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#SharkTeam
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Ответ Marcus-light
Спокойно, веками?) то есть две чеченские, засилье скинхедов в 90х и 2000х, ваши изречения про чёрных, это просто так? ))
Ну и все-таки ты ушел от своего же вопроса. К чему ты сказал про место рождения? Наверно думал что этот индус в индии родился и премьером в англии стал, ахаха
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очумелый
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Толерантность выйдет боком.В Германии тоже делают вид что не понимают кто это машины жгет.Ну ну.
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#SharkTeam
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Ответ Marcus-light
Спокойно, веками?) то есть две чеченские, засилье скинхедов в 90х и 2000х, ваши изречения про чёрных, это просто так? ))
Про центральную, дальневосточную РФ, башкирию, татарстан и прочих тебе видать неведомо. Очень много национальстей, в том числе исповедующих ислам. А СССР? Да, веками. Скинхеды это мода, пришедшая с европы, с которой справились.
А тебе еще надо хотя понятия шовинизм, ксенофобию узнать, чтобы не путать с другими.
Чеченские войны капля в море истории. И там больше про бандитов сказ на фоне развала страны. А ты хотя бы в курсе, что Дагестан и Чечня граничат?
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Вакилич
11,5 тысяч случаев меньше чем за год??? Жесть.
Ты посмотри количество тяжких и особо тяжких преступлений в каком нибудь регионе России 🤣
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Жорег Борщофф
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Ответ Marcus-light
Нет, потому что только официально в Россию каждый год приезжает 2-3 млн мигрантов. Довольно странно не учитывать желания минимум десятой части страны
Почему не учитывать? Есть представители их диаспор.
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Любитель побеждать
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А какого цвета были большинство этих подростков?
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