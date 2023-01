«Арсенал» сыграет в особой форме в матче 3-го раунда Кубка Англии против « ».

Инициатива лондонского клуба и adidas носит название No More Red («Больше никакого красного» – Sports.ru).

В 2021 году рекордное количество подростков в Лондоне умерли от ножевых ранений (30). В 2022-м количество преступлений с использованием холодного оружия снизилось, но все равно остается крайне высоким. С января по ноябрь 2022 года в Лондоне зафиксировали более 11500 таких преступлений.

С помощью акции No More Red лондонский клуб хочет привлечь внимание к этой проблеме.

«Арсенал» уже играл в такой форме год назад – комплект на игру 3-го раунда Кубка Англии с «Ноттингем Форест» тоже был полностью выполнен в белом цвете.

Сейчас начался второй этап акции No More Red. « » назвал 10 благотворительных организаций, с которыми сотрудничает, и предложил волонтерам поучаствовать в их работе. У людей, которые откликнутся на это предложение, будет шанс получить форму No More Red. Также они смогут получить приглашение на один из домашних матчей «Арсенала». Как и в прошлом году, этой формы не будет в продаже.

Женская команда тоже поучаствует в акции – 15 января «Арсенал» сыграет в такой форме против «Челси».

Фото: arsenal.com